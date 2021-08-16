Чернозобая гагара обнаружена в лесопарке Москвы
© Фото : Департамент Природопользования и охраны окружающей среды города МосквыЧернозобая гагара в природно-историческом парке "Москворецкий"
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Редкая птица, обитающая в северных районах - чернозобая гагара обнаружена в лесопарке Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Специалисты Мосприроды зафиксировали в природно-историческом парке "Москворецкий" молодую особь чернозобой гагары. Чернозобая гагара – очень редкая для московских природных территорий находка. Гнездовой ареал, в основном, охватывает арктическую и субарктическую зоны Евразии. В России гагара гнездится на островах в Северном Ледовитом океане, на материковой части страны – от Кольского полуострова и Карелии до Анадырской низменности, Чукотского полуострова, Камчатки, Охотского побережья и низовьев Амура, встречается на Алтае, в предгорьях Саян и Туве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что раньше чернозобая гагара обитала в Рязанской, Московской и Ярославской областях, но за последние 40 – 70 лет южная граница ареала сдвинулась к северу на 200 – 300 километров.
"Сейчас ближе всего к нам в небольших количествах они встречаются в верховьях Волги. Возможно, оттуда и прилетела молодая гагара, которая обнаружена у Строгинского полуострова. Специалисты по оперению определили, что это молодая особь этого года", - отмечается в сообщении.
11 августа, 11:14Хорошие новостиВ Москве обнаружили редкую мохноногую пчелу