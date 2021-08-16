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Чернозобая гагара обнаружена в лесопарке Москвы

Чернозобая гагара обнаружена в лесопарке Москвы - РИА Новости, 16.08.2021

Чернозобая гагара обнаружена в лесопарке Москвы

Редкая птица, обитающая в северных районах - чернозобая гагара обнаружена в лесопарке Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T12:50

2021-08-16T12:50

2021-08-16T12:50

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Редкая птица, обитающая в северных районах - чернозобая гагара обнаружена в лесопарке Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Специалисты Мосприроды зафиксировали в природно-историческом парке "Москворецкий" молодую особь чернозобой гагары. Чернозобая гагара – очень редкая для московских природных территорий находка. Гнездовой ареал, в основном, охватывает арктическую и субарктическую зоны Евразии. В России гагара гнездится на островах в Северном Ледовитом океане, на материковой части страны – от Кольского полуострова и Карелии до Анадырской низменности, Чукотского полуострова, Камчатки, Охотского побережья и низовьев Амура, встречается на Алтае, в предгорьях Саян и Туве", - говорится в сообщении.Отмечается, что раньше чернозобая гагара обитала в Рязанской, Московской и Ярославской областях, но за последние 40 – 70 лет южная граница ареала сдвинулась к северу на 200 – 300 километров."Сейчас ближе всего к нам в небольших количествах они встречаются в верховьях Волги. Возможно, оттуда и прилетела молодая гагара, которая обнаружена у Строгинского полуострова. Специалисты по оперению определили, что это молодая особь этого года", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210811/pchela-1745306242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, мосприрода