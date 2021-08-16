Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210816/gagara-1745904915.html
Чернозобая гагара обнаружена в лесопарке Москвы
Чернозобая гагара обнаружена в лесопарке Москвы - РИА Новости, 16.08.2021
Чернозобая гагара обнаружена в лесопарке Москвы
Редкая птица, обитающая в северных районах - чернозобая гагара обнаружена в лесопарке Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T12:50
2021-08-16T12:50
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосприрода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745906403_0:616:2303:1911_1920x0_80_0_0_d9502fd8ab0ec6c8af0628dc30bb85a8.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Редкая птица, обитающая в северных районах - чернозобая гагара обнаружена в лесопарке Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Специалисты Мосприроды зафиксировали в природно-историческом парке "Москворецкий" молодую особь чернозобой гагары. Чернозобая гагара – очень редкая для московских природных территорий находка. Гнездовой ареал, в основном, охватывает арктическую и субарктическую зоны Евразии. В России гагара гнездится на островах в Северном Ледовитом океане, на материковой части страны – от Кольского полуострова и Карелии до Анадырской низменности, Чукотского полуострова, Камчатки, Охотского побережья и низовьев Амура, встречается на Алтае, в предгорьях Саян и Туве", - говорится в сообщении.Отмечается, что раньше чернозобая гагара обитала в Рязанской, Московской и Ярославской областях, но за последние 40 – 70 лет южная граница ареала сдвинулась к северу на 200 – 300 километров."Сейчас ближе всего к нам в небольших количествах они встречаются в верховьях Волги. Возможно, оттуда и прилетела молодая гагара, которая обнаружена у Строгинского полуострова. Специалисты по оперению определили, что это молодая особь этого года", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210811/pchela-1745306242.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745906403_0:321:2304:2048_1920x0_80_0_0_6621d2b7b79bcf21a43ee4bab2b3a9c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, мосприрода
12:50 16.08.2021
 

Чернозобая гагара обнаружена в лесопарке Москвы

© Фото : Департамент Природопользования и охраны окружающей среды города МосквыЧернозобая гагара в природно-историческом парке "Москворецкий"
Чернозобая гагара в природно-историческом парке Москворецкий - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© Фото : Департамент Природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Редкая птица, обитающая в северных районах - чернозобая гагара обнаружена в лесопарке Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Специалисты Мосприроды зафиксировали в природно-историческом парке "Москворецкий" молодую особь чернозобой гагары. Чернозобая гагара – очень редкая для московских природных территорий находка. Гнездовой ареал, в основном, охватывает арктическую и субарктическую зоны Евразии. В России гагара гнездится на островах в Северном Ледовитом океане, на материковой части страны – от Кольского полуострова и Карелии до Анадырской низменности, Чукотского полуострова, Камчатки, Охотского побережья и низовьев Амура, встречается на Алтае, в предгорьях Саян и Туве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что раньше чернозобая гагара обитала в Рязанской, Московской и Ярославской областях, но за последние 40 – 70 лет южная граница ареала сдвинулась к северу на 200 – 300 километров.
"Сейчас ближе всего к нам в небольших количествах они встречаются в верховьях Волги. Возможно, оттуда и прилетела молодая гагара, которая обнаружена у Строгинского полуострова. Специалисты по оперению определили, что это молодая особь этого года", - отмечается в сообщении.
Мохноногая пчела в природно-историческом парке Кузьминки-Люблино в Москве
11 августа, 11:14Хорошие новости
В Москве обнаружили редкую мохноногую пчелу
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосприрода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:53Трутнев заявил о востребованности земли по программе "арктического гектара"
14:52Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы
14:49В Тамбовской области в костре нашли более 30 ампул вакцины от COVID-19
14:45Никто не ожидал, что Афганистан "падет" так быстро, заявил советник Байдена
14:45Куйвашев раскритиковал власти Серова за мытье грунтовых дорог к его визиту
14:39США начали расследование о "нерыночности" российской экономики
14:38В Узбекистане подтвердили крушение самолета афганских ВВС
14:35Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в районе Южных Сандвичевых островов
14:35Захарова прокомментировала обращения Рейгана к афганцам
14:35Кабулов провел переговоры со спецпредставителем США по Афганистану
14:32В Когалыме задержали мужчину, столкнувшего человека с балкона
14:27Трутнев рассказал о планах по освоению Курильских островов
14:24В Крыму вынесли приговор организаторам ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
14:18СК попросил арестовать женщину, выкинувшую ребенка в мусорный бак в Москве
14:11СК показал задержание главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни
14:11Двухмесячная девочка умерла от COVID-19 в Туле
14:10Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой
13:59На Камчатке появится горячая линия для туристов
13:59Талибы более договороспособны, чем правительство в Кабуле, заявили в МИД
13:56В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за жары
Лента новостейМолния