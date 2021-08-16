https://ria.ru/20210816/frg-1745984881.html

Германия заявила об ошибочной оценке ситуации в Афганистане

Германия заявила об ошибочной оценке ситуации в Афганистане - РИА Новости, 16.08.2021

Германия заявила об ошибочной оценке ситуации в Афганистане

Правительство ФРГ и международное сообщество неверно оценили ситуацию в Афганистане, что привело к драматическому развитию ситуации в аэропорту Кабула, заявил... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T18:51

2021-08-16T18:51

2021-08-16T19:10

захват власти в афганистане талибами

берлин (город)

талибан

афганистан

мид германии

здоровье - общество

хайко маас

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БЕРЛИН, 16 авг - РИА Новости. Правительство ФРГ и международное сообщество неверно оценили ситуацию в Афганистане, что привело к драматическому развитию ситуации в аэропорту Кабула, заявил журналистам в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас."Кадры, которые поступают из аэропорта в Кабуле, драматичны, это ужасные кадры. Развитие последних дней <...> вызывает крайне горькое ощущение, будет иметь долгосрочные последствия для региона и для нас. Приукрашивать нечего. Мы все: правительство ФРГ, спецслужбы, международное сообщество - мы неверно оценили ситуацию", - сказал Маас.Он добавил, что правительство ФРГ намерено "предпринять все попытки для того, чтобы вывезти как можно больше людей из катастрофической ситуации на месте". Для этого ведется международная координация, один самолет бундесвера "должен в следующие часы прибыть туда (в Кабул – ред.)", еще две машины находятся "на пути в регион".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210816/germaniya-1745912808.html

https://ria.ru/20210815/merkel-1745854736.html

берлин (город)

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

берлин (город), талибан, афганистан, мид германии, здоровье - общество, хайко маас