https://ria.ru/20210816/fok-1745926991.html

Депутаты Вологодчины предложили построить ФОКи в каждом районном центре

Депутаты Вологодчины предложили построить ФОКи в каждом районном центре - РИА Новости, 16.08.2021

Депутаты Вологодчины предложили построить ФОКи в каждом районном центре

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области фракции "Единая Россия" инициировали построить физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа, а... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T14:47

2021-08-16T14:47

2021-08-16T14:47

вологодская область

общество

вологда

тотьма

череповец

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 16 авг - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области фракции "Единая Россия" инициировали построить физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа, а также благоустроенные лыжни и тропы здоровья в каждом районном центре, сообщил РИА Новости спикер парламента Андрей Луценко, руководитель фракции единоросов.Спикер парламента региона уверен, что развитие спорта невозможно без тех, кто помогал бы вологжанам с тренировками.Поэтому год назад по инициативе фракции "Единая Россия" в Вологде впервые стартовал проект "Народный тренер". "Очень важно, чтобы рядом с нашими вологжанами были спортсмены, активисты, которые могли бы подсказать, поддержать и показать, как правильно выполнять упражнения. Эти люди действительно объединяют земляков вокруг спорта" - подчеркнул Андрей Луценко.К занятиям с народными тренерами на спортивных площадках, стадионах, в ФОКах, тропах здоровья и в залах присоединились около 4 тысяч жителей области.Сейчас бесплатные занятия проводят более 130 настоящих активистов и общественников. 13 народных тренеров из Вологды, Череповца, Сокола, Тотьмы, Грязовецкого и Вологодского районов присоединились к "Зарядке с чемпионом".

https://ria.ru/20210802/sayt-1744027804.html

вологда

тотьма

череповец

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общество, вологда, тотьма, череповец, андрей луценко