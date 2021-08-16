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В ФЕОР рассказали, когда еврейская община успела покинуть Афганистан
В ФЕОР рассказали, когда еврейская община успела покинуть Афганистан - РИА Новости, 16.08.2021
В ФЕОР рассказали, когда еврейская община успела покинуть Афганистан
Приход "Талибана"* к власти в Афганистане подстегивает террористические силы во всем мире, и это внушает огромные опасения, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T16:10
2021-08-16T16:10
2021-08-16T16:10
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Приход "Талибана"* к власти в Афганистане подстегивает террористические силы во всем мире, и это внушает огромные опасения, заявил РИА Новости глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время."Захват Афганистана террористической группировкой - это очень плохой симптом, потому что это подстегивает террористические силы во всем мире, дает надежду на возможность победы. Когда террористическая группировка находится в подполье - это одно, а когда она начинает обладать государственными инструментами она становится значительно опаснее, это катастрофическое развитие событий", - сказал Горин.Он пояснил, что в Афганистане нет еврейской общины, последний еврей уехал оттуда два года назад. Горин также отметил, что целое поколение афганцев воспитывались на западных лозунгах о том, что "Талибан"* уничтожен, "они обмануты и брошены, и судьба этих людей вызывает сочувствие и опасение".* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, кабул (город), афганистан, федерация еврейских общин россии, борух горин, россия
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости.
Приход "Талибана"* к власти в Афганистане
подстегивает террористические силы во всем мире, и это внушает огромные опасения, заявил РИА Новости глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России
(ФЕОР
) Борух Горин
.
Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье боевики заявили, что вошли в Кабул
и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
"Захват Афганистана террористической группировкой - это очень плохой симптом, потому что это подстегивает террористические силы во всем мире, дает надежду на возможность победы. Когда террористическая группировка находится в подполье - это одно, а когда она начинает обладать государственными инструментами она становится значительно опаснее, это катастрофическое развитие событий", - сказал Горин.
Он пояснил, что в Афганистане нет еврейской общины, последний еврей уехал оттуда два года назад.
Горин также отметил, что целое поколение афганцев воспитывались на западных лозунгах о том, что "Талибан"* уничтожен, "они обмануты и брошены, и судьба этих людей вызывает сочувствие и опасение".
* Террористическая организация, запрещенная в России