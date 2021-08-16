ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты возобновили эвакуацию из международного аэропорта столицы Афганистана Кабула, где ранее толпа людей прорвалась на летную полосу, сообщил в понедельник телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне."США возобновляют воздушные операции в аэропорту Кабула, однако чиновники ожидают отдельных приостановок", - передает телеканал.Он отмечает, что эвакуация американских граждан из Афганистана "была прервана из-за скопления афганцев на аэродроме".Международный аэропорт Кабула на фоне захвата афганской столицы боевиками "Талибана"* превратился в единственное место, откуда люди, спасаясь от усугубляющегося кризиса, могли покинуть страну.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что сотни людей прорвались на летную полосу кабульского аэропорта, пытаясь успеть на самолеты из Афганистана.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.
США возобновили эвакуацию из аэропорта в Кабуле, сообщили СМИ
CNN: США возобновили эвакуацию из аэропорта в Кабуле, где толпа людей прорвалась на летную полосу
Военный самолет ВВС США в аэропорту Кабула, Кадр видео
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости.Соединенные Штаты возобновили эвакуацию из международного аэропорта столицы Афганистана Кабула, где ранее толпа людей прорвалась на летную полосу, сообщил в понедельник телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.
"США возобновляют воздушные операции в аэропорту Кабула, однако чиновники ожидают отдельных приостановок", - передает телеканал.
До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.
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До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.
Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.
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Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.
Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.
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Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.
До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.
Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.
Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.
Он отмечает, что эвакуация американских граждан из Афганистана "была прервана из-за скопления афганцев на аэродроме".
Международный аэропорт Кабула на фоне захвата афганской столицы боевиками "Талибана"* превратился в единственное место, откуда люди, спасаясь от усугубляющегося кризиса, могли покинуть страну.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что сотни людей прорвались на летную полосу кабульского аэропорта, пытаясь успеть на самолеты из Афганистана.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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