https://ria.ru/20210816/evakuatsiya-1745973378.html

США возобновили эвакуацию из аэропорта в Кабуле, сообщили СМИ

США возобновили эвакуацию из аэропорта в Кабуле, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.08.2021

США возобновили эвакуацию из аэропорта в Кабуле, сообщили СМИ

Соединенные Штаты возобновили эвакуацию из международного аэропорта столицы Афганистана Кабула, где ранее толпа людей прорвалась на летную полосу, сообщил в... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T17:57

2021-08-16T17:57

2021-08-16T17:57

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

кабул (город)

талибан

афганистан

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты возобновили эвакуацию из международного аэропорта столицы Афганистана Кабула, где ранее толпа людей прорвалась на летную полосу, сообщил в понедельник телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне."США возобновляют воздушные операции в аэропорту Кабула, однако чиновники ожидают отдельных приостановок", - передает телеканал.Он отмечает, что эвакуация американских граждан из Афганистана "была прервана из-за скопления афганцев на аэродроме".Международный аэропорт Кабула на фоне захвата афганской столицы боевиками "Талибана"* превратился в единственное место, откуда люди, спасаясь от усугубляющегося кризиса, могли покинуть страну.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что сотни людей прорвались на летную полосу кабульского аэропорта, пытаясь успеть на самолеты из Афганистана.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

сша

кабул (город)

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан, министерство обороны сша