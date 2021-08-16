https://ria.ru/20210816/elvis-1745459608.html

Элвис жив. Как он стал главным символом американского шоу-бизнеса

Элвис жив. Как он стал главным символом американского шоу-бизнеса - РИА Новости, 16.08.2021

Элвис жив. Как он стал главным символом американского шоу-бизнеса

Элвис Пресли умер в своем поместье "Грейсленд" 16 августа 1977 года. Новость быстро облетела все информагентства мира. Смерть короля рок-н-ролла была настолько... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T08:00

2021-08-16T08:00

2021-08-16T08:01

культура

сша

лас-вегас

селин дион

элвис пресли

шоу-бизнес

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745475257_0:68:2067:1231_1920x0_80_0_0_66411f92674871e973ba906f8b174494.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Павел Сурков. Элвис Пресли умер в своем поместье "Грейсленд" 16 августа 1977 года. Новость быстро облетела все информагентства мира. Смерть короля рок-н-ролла была настолько неожиданной, что по-настоящему шокировала миллионы поклонников. Почему же многие до сих пор уверены, что Элвис жив, и как музыкант стал главным символом американского шоу-бизнеса — в материале РИА Новости. Пресли было всего 42, и он совершенно не собирался умирать. Через два дня начинался гастрольный тур. Элвис готовился к свадьбе с Джинджер Олден. Вот-вот должна была выйти очередная книга о нем, совсем недавно на прилавках появился новый альбом.Поклонники не хотели принимать смерть кумира. Более того, и похороны прошли в закрытой обстановке: никого, кроме узкого круга родных и друзей, не допустили попрощаться с музыкантом.Да, это была не первая смерть рок-звезды в истории. Но трагичный уход из жизни, скажем, Дженис Джоплин или Джими Хендрикса никаких теорий заговора не порождал: причины были понятны и очевидны. В смерть Элвиса же верилось с трудом, и материальных доказательств тому не было. Разве что в желтую прессу просочилась одна любительская фотография короля рок-н-ролла в гробу, которая вызвала еще больше вопросов. Мертвый король был не слишком похож на себя живого, и сразу возникла версия о восковой кукле.В довершение какие-то фанаты проникли на кладбище, попытались разрыть могилу и украсть гроб. Пришлось перезахоронить Пресли прямо на территории его поместья, куда вход обезумевшим поклонникам заказан — частная территория.Естественно, слухи о том, что Элвис жив и ведет закрытый образ жизни, удалившись от мирской суеты, множились еще долгие годы. Да и сейчас не утихли. Отчасти он сам поспособствовал такой посмертной популярности: последние пять лет так усиливал культовость собственного образа, что Элвис-звезда окончательно вытеснил в массовом сознании Элвиса-музыканта. В газеты попадали не обзоры его новых пластинок, а новости об очередном экстравагантном поступке. Например, о том, что певец — штатный агент ФБР. Это, кстати, повлекло массу критических публикаций в советской печати: как музыкант продался злобному империализму. На самом же деле Элвис, собиравший знаки отличия разных ведомств США, никак не мог заполучить фэбээровский значок. И решил записаться в агенты всего лишь ради заветного экземпляра в коллекцию.Пресли превратился в шоумена. Обсуждать его наряды и концертные декорации было куда интереснее, чем очередные записи, сделанные в целом по прежним стандартам: сладкоголосые песни о любви, сдобренные парочкой убойных рок-н-роллов, неизменно поддерживали музыкальную карьеру короля на плаву.Но образ Элвиса врезался в сознание сильнее любой композиции. Тем более что все главные хиты он записал до середины 70-х и их вполне хватало, чтобы заполнить концертную программу А вот попытаться сымитировать внешность и манеры кумира — о, на это фанаты шли с радостью. Элвис Пресли был символом роскошной жизни: перелеты на собственном зафрахтованном самолете, дорогие машины, яркие костюмы, невероятная прическа: набриолиненный кок, выкрашенный в иссиня-черный цвет. Лас-Вегас стал одной из его любимых площадок. Сюда, в мир азартных игр и нескончаемого отрыва, приезжают, чтобы навсегда сохранить воспоминание об этом чуде. И кому еще царить посреди островка Великой Американской Мечты, как не королю рок-н-ролла?Неудивительно, что образ Пресли и сегодня неотделим от Лас-Вегаса. В редком казино вы не встретите очередного его двойника, мурлычущего в микрофон "Love Me Tender". А конкурсы "фальшивых Элвисов" — одно из самых популярных развлечений. Не зря призрак музыканта является герою Кристиана Слейтера в фильме "Настоящая любовь". Квентин Тарантино вряд ли нашел бы более точный образ шикарной, пусть и короткой жизни. Эдакий демон-искуситель, носитель славы и злата, легкости бытия и доступности порока.Элвис еще при жизни фактически перестал быть человеком — он стал символом. Вероятно, именно это его и угнетало. Как потом рассказывали охранники музыканта, он страшно мучился от бессонницы, расшатывались нервы. Собственно, это его и убило: по официальной версии, он принял слишком много снотворного, пытаясь заснуть в ту самую, последнюю, ночь.Впрочем, для большинства поклонников он по-прежнему жив: одним из самых громких проектов последнего десятилетия стало "воскрешение" Пресли с помощью голограммы. Воссозданный таким образом специально для телепередачи American Idol, король рок-н-ролла даже спел дуэтом с Селин Дион. Сегодня идут переговоры с бывшей женой музыканта Присциллой по поводу полноценного шоу голограммы Элвиса в Лас-Вегасе. Вполне возможно, король даст новый концерт на главной площадке своей жизни. Но даже если это случится не столь скоро, вы всегда можете встретить его двойника: некоторые из них весьма похожи на оригинал.

https://ria.ru/20210809/actors-1744126428.html

сша

лас-вегас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, лас-вегас, селин дион, элвис пресли, шоу-бизнес, музыка