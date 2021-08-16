08:00 16.08.2021 (обновлено: 08:01 16.08.2021)
Элвис жив. Как он стал главным символом американского шоу-бизнеса
© AP PhotoЭлвис Пресли
© AP Photo
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Павел Сурков. Элвис Пресли умер в своем поместье "Грейсленд" 16 августа 1977 года. Новость быстро облетела все информагентства мира. Смерть короля рок-н-ролла была настолько неожиданной, что по-настоящему шокировала миллионы поклонников. Почему же многие до сих пор уверены, что Элвис жив, и как музыкант стал главным символом американского шоу-бизнеса — в материале РИА Новости.
Пресли было всего 42, и он совершенно не собирался умирать. Через два дня начинался гастрольный тур. Элвис готовился к свадьбе с Джинджер Олден. Вот-вот должна была выйти очередная книга о нем, совсем недавно на прилавках появился новый альбом.
© AP Photo
Элвис Пресли с Ивонн Лайм возле своего дома в "Грейсленде", Мемфис, 1957 год
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Элвис Пресли с Ивонн Лайм возле своего дома в "Грейсленде", Мемфис, 1957 год
© AP Photo
© AP Photo / HPMЭлвис Пресли на пресс-конференции в Лос-Анджелесе
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Элвис Пресли на пресс-конференции в Лос-Анджелесе
© AP Photo / HPM
© AP Photo
Элвис Пресли фотографирует актрису Джуди Тайлер, 1957 год
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Элвис Пресли фотографирует актрису Джуди Тайлер, 1957 год
© AP Photo
© AP Photo / HPM
Элвис Пресли общается с журналистами, 1960 год
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Элвис Пресли общается с журналистами, 1960 год
© AP Photo / HPM
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Элвис Пресли с Ивонн Лайм возле своего дома в "Грейсленде", Мемфис, 1957 год
© AP Photo
2 из 4
Элвис Пресли на пресс-конференции в Лос-Анджелесе
© AP Photo / HPM
3 из 4
Элвис Пресли фотографирует актрису Джуди Тайлер, 1957 год
© AP Photo
4 из 4
Элвис Пресли общается с журналистами, 1960 год
© AP Photo / HPM
Поклонники не хотели принимать смерть кумира. Более того, и похороны прошли в закрытой обстановке: никого, кроме узкого круга родных и друзей, не допустили попрощаться с музыкантом.
Да, это была не первая смерть рок-звезды в истории. Но трагичный уход из жизни, скажем, Дженис Джоплин или Джими Хендрикса никаких теорий заговора не порождал: причины были понятны и очевидны. В смерть Элвиса же верилось с трудом, и материальных доказательств тому не было. Разве что в желтую прессу просочилась одна любительская фотография короля рок-н-ролла в гробу, которая вызвала еще больше вопросов. Мертвый король был не слишком похож на себя живого, и сразу возникла версия о восковой кукле.
В довершение какие-то фанаты проникли на кладбище, попытались разрыть могилу и украсть гроб. Пришлось перезахоронить Пресли прямо на территории его поместья, куда вход обезумевшим поклонникам заказан — частная территория.
© AFP 2021 / Peter ParksПоклонники Элвиса Пресли отправляются на "Элвис-экспрессе" из Сиднея на фестиваль в город Паркс
Поклонники Элвиса Пресли отправляются на "Элвис-экспрессе" из Сиднея на фестиваль в город Паркс
Естественно, слухи о том, что Элвис жив и ведет закрытый образ жизни, удалившись от мирской суеты, множились еще долгие годы. Да и сейчас не утихли. Отчасти он сам поспособствовал такой посмертной популярности: последние пять лет так усиливал культовость собственного образа, что Элвис-звезда окончательно вытеснил в массовом сознании Элвиса-музыканта. В газеты попадали не обзоры его новых пластинок, а новости об очередном экстравагантном поступке.
© AP PhotoЭлвис Пресли, проходящий военную службу в Германии, на борту самолета
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Элвис Пресли, проходящий военную службу в Германии, на борту самолета
© AP Photo
3 из 3
Элвис Пресли, проходящий военную службу в Германии, на борту самолета
© AP Photo
Например, о том, что певец — штатный агент ФБР. Это, кстати, повлекло массу критических публикаций в советской печати: как музыкант продался злобному империализму. На самом же деле Элвис, собиравший знаки отличия разных ведомств США, никак не мог заполучить фэбээровский значок. И решил записаться в агенты всего лишь ради заветного экземпляра в коллекцию.
Пресли превратился в шоумена. Обсуждать его наряды и концертные декорации было куда интереснее, чем очередные записи, сделанные в целом по прежним стандартам: сладкоголосые песни о любви, сдобренные парочкой убойных рок-н-роллов, неизменно поддерживали музыкальную карьеру короля на плаву.
© AP PhotoМузыкант Элвис Пресли в Лас-Вегасе, 1956 год
© AP Photo
Музыкант Элвис Пресли в Лас-Вегасе, 1956 год
Но образ Элвиса врезался в сознание сильнее любой композиции. Тем более что все главные хиты он записал до середины 70-х и их вполне хватало, чтобы заполнить концертную программу А вот попытаться сымитировать внешность и манеры кумира — о, на это фанаты шли с радостью.
Элвис Пресли был символом роскошной жизни: перелеты на собственном зафрахтованном самолете, дорогие машины, яркие костюмы, невероятная прическа: набриолиненный кок, выкрашенный в иссиня-черный цвет. Лас-Вегас стал одной из его любимых площадок. Сюда, в мир азартных игр и нескончаемого отрыва, приезжают, чтобы навсегда сохранить воспоминание об этом чуде. И кому еще царить посреди островка Великой Американской Мечты, как не королю рок-н-ролла?
Элвис Пресли был символом роскошной жизни: перелеты на собственном зафрахтованном самолете, дорогие машины, яркие костюмы, невероятная прическа: набриолиненный кок, выкрашенный в иссиня-черный цвет. Лас-Вегас стал одной из его любимых площадок. Сюда, в мир азартных игр и нескончаемого отрыва, приезжают, чтобы навсегда сохранить воспоминание об этом чуде. И кому еще царить посреди островка Великой Американской Мечты, как не королю рок-н-ролла?
© AP Photo / Roberto CandiaПоклонники Элвиса Пресли в образе своего кумира в Чонджу, Южная Корея
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Поклонники Элвиса Пресли в образе своего кумира в Чонджу, Южная Корея
© AP Photo / Roberto Candia
© AP Photo / Adrian SainzВыставка, посвященная Элвису Пресли, в Лас-Вегасе
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Выставка, посвященная Элвису Пресли, в Лас-Вегасе
© AP Photo / Adrian Sainz
© AP Photo / GWS Auctions, Inc.Личный самолет Элвиса Пресли Lockheed Jetstar
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Личный самолет Элвиса Пресли Lockheed Jetstar
© AP Photo / GWS Auctions, Inc.
© AFP 2021 / Peter ParksПоклонники Элвиса Пресли отправляются на "Элвис-экспрессе" из Сиднея на фестиваль в город Паркс
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Поклонники Элвиса Пресли отправляются на "Элвис-экспрессе" из Сиднея на фестиваль в город Паркс
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Поклонники Элвиса Пресли в образе своего кумира в Чонджу, Южная Корея
© AP Photo / Roberto Candia
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Выставка, посвященная Элвису Пресли, в Лас-Вегасе
© AP Photo / Adrian Sainz
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Личный самолет Элвиса Пресли Lockheed Jetstar
© AP Photo / GWS Auctions, Inc.
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Поклонники Элвиса Пресли отправляются на "Элвис-экспрессе" из Сиднея на фестиваль в город Паркс
Неудивительно, что образ Пресли и сегодня неотделим от Лас-Вегаса. В редком казино вы не встретите очередного его двойника, мурлычущего в микрофон "Love Me Tender". А конкурсы "фальшивых Элвисов" — одно из самых популярных развлечений. Не зря призрак музыканта является герою Кристиана Слейтера в фильме "Настоящая любовь". Квентин Тарантино вряд ли нашел бы более точный образ шикарной, пусть и короткой жизни. Эдакий демон-искуситель, носитель славы и злата, легкости бытия и доступности порока.
© AP PhotoЭлвис Пресли с женой Присциллой и дочерью. 1968 год
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Элвис Пресли с женой Присциллой и дочерью. 1968 год
© AP Photo
© AP PhotoЭлвис Пресли с женой Присциллой Болье в день бракосочетания. 1967 год
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Элвис Пресли с женой Присциллой Болье в день бракосочетания. 1967 год
© AP Photo
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Элвис Пресли с женой Присциллой и дочерью. 1968 год
© AP Photo
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Элвис Пресли с женой Присциллой Болье в день бракосочетания. 1967 год
© AP Photo
Элвис еще при жизни фактически перестал быть человеком — он стал символом. Вероятно, именно это его и угнетало. Как потом рассказывали охранники музыканта, он страшно мучился от бессонницы, расшатывались нервы. Собственно, это его и убило: по официальной версии, он принял слишком много снотворного, пытаясь заснуть в ту самую, последнюю, ночь.
Голограмма Элвиса Пресли на концерте в Лас-Вегасе
Впрочем, для большинства поклонников он по-прежнему жив: одним из самых громких проектов последнего десятилетия стало "воскрешение" Пресли с помощью голограммы. Воссозданный таким образом специально для телепередачи American Idol, король рок-н-ролла даже спел дуэтом с Селин Дион.
Сегодня идут переговоры с бывшей женой музыканта Присциллой по поводу полноценного шоу голограммы Элвиса в Лас-Вегасе. Вполне возможно, король даст новый концерт на главной площадке своей жизни. Но даже если это случится не столь скоро, вы всегда можете встретить его двойника: некоторые из них весьма похожи на оригинал.