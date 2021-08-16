https://ria.ru/20210816/eltsin-1745953457.html

Ветераны "Альфы" рассказали, почему в 1991 году не задержали Ельцина

Ветераны "Альфы" рассказали, почему в 1991 году не задержали Ельцина - РИА Новости, 16.08.2021

Ветераны "Альфы" рассказали, почему в 1991 году не задержали Ельцина

Ветераны группы "Альфа" КГБ СССР опровергли популярную версию об отказе задержать президента РСФСР Бориса Ельцина на его подмосковной даче перед августовским... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T16:45

2021-08-16T16:45

2021-08-16T17:42

ссср

москва

борис ельцин

государственный комитет по чрезвычайному положению ссср

завод имени лихачева (зил)

архангельское

владимир зайцев

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Ветераны группы "Альфа" КГБ СССР опровергли популярную версию об отказе задержать президента РСФСР Бориса Ельцина на его подмосковной даче перед августовским путчем.В ночь на 19 августа 1991 года представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой реформ экс-президента СССР Михаила Горбачева и проектом нового Союзного договора, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР). Эта дата вошла в историю государства как августовский путч, участники которого предприняли попытку отстранить Горбачева от поста президента и поменять проводимый им курс.Как рассказал на онлайн-конференции на площадке МИА "Россия сегодня" бывший тогда заместителем командира группы "Альфа", ныне вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Владимир Зайцев, группе приказали выдвигаться в Архангельское, но никаких деталей не сообщили."Единственное, что нам сказали, — выдвигайтесь туда, возьмите машину ЗИЛ, как его раньше называли — "членовоз", к вам приедет (министр обороны СССР, член ГКЧП. — Прим. ред.) Язов и ждите дальнейших указаний. И мы выдвинулись к Архангельскому", — добавил Зайцев.Он заранее переодел четырех сотрудников "Альфы" в милицейскую форму. "Один был в форме подполковника, "майор" и два "капитана", — вспоминает Зайцев. По его словам, им бы не составило никакого труда зайти на КПП поселка "Архангельское", где на даче находился Ельцин. "Сказать: "Ребята, спокойно, госбезопасность" — и никаких бы сложностей не возникло… Если бы поступила команда Ельцина задержать и куда-то сопроводить — это было бы выполнено и никто бы никакого сопротивления не оказал", — добавил Зайцев.Однако группе поступил приказ ждать приезда министра обороны Дмитрия Язова."После чего сажаем Ельцина и Язова в правительственный автомобиль и везем в Завидово, как нам сказали — для разговора с руководством страны. Вот такая команда предварительная была. И мы совершенно спокойно сидели и ждали Язова практически у КПП — мы никуда не прятались", — сказал Зайцев.По словам экс-замкомандира "Альфы", ему было непонятно, почему после этого не поступало никакой четкой команды."А все, что там рассказывают, что команду (задержать Ельцина. — Прим. ред.) отдали, а мы ее не выполнили, отказались — это все мифы. Просто не от чего было отказываться", — подчеркнул Зайцев. По его словам, такому подразделению специального назначения, как "Альфа", приставка "спец-" дается не просто так. "Как мы шутили, эта приставка дает нам только одну привилегию — невозможность отказаться от выполнения приказа. И мы ей следовали до конца", — отметил Зайцев.Как рассказал другой участник тех событий, ныне также вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Николай Бетин, сотрудники "Альфы" только взглядом проводили автомобиль с Ельциным, в конце концов утром 19 августа выехавшим из дачного поселка в Москву.

https://ria.ru/20210815/gorbachev-1745818731.html

https://ria.ru/20210423/zayavlenie-1729268595.html

https://ria.ru/20210308/ussr-1600376276.html

ссср

москва

архангельское

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ссср, москва, борис ельцин, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср, завод имени лихачева (зил), архангельское, владимир зайцев