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Стало известно, изменятся ли цены на отдых в Египте с запуском чартеров
Стало известно, изменятся ли цены на отдых в Египте с запуском чартеров - РИА Новости, 16.08.2021
Стало известно, изменятся ли цены на отдых в Египте с запуском чартеров
По мнению египетских отельеров, в случае резкого увеличения турпотока из России цены на проживание на курортах Красного моря вырастут, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T11:00
2021-08-16T11:00
2021-08-16T11:00
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новости - туризм
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. По мнению египетских отельеров, в случае резкого увеличения турпотока из России цены на проживание на курортах Красного моря вырастут, сообщает АТОР.На данный момент эксперты проверяют, насколько заявленный уровень обслуживания в местных отелях соответствует международным стандартам. Если сервис, проживание и питание, которые предлагает объект размещения, не отвечают требованиям, то звезды отберут.Однако представители отелей считают, что "контроль за ценами" останется только на бумаге: реальная стоимость проживания всегда будет зависеть от спроса и предложения.Отельеры отмечают, что в ближайшее время цены на размещение в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде не изменятся из-за небольшого количества прямых рейсов из России. Но, когда турпоток возрастет, проживание в отелях Египта подорожает, учитывая, что максимальная загрузка объектов размещения ограничена 70 процентами. Уточняется, что чартерные рейсы на курорты Красного моря из России могут запустить уже в октябре.
https://ria.ru/20210809/egipet-1744713644.html
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шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), красное море, туристы, цены, египет
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости.
По мнению египетских отельеров, в случае резкого увеличения турпотока из России цены на проживание на курортах Красного моря вырастут, сообщает
АТОР.
На данный момент эксперты проверяют, насколько заявленный уровень обслуживания в местных отелях соответствует международным стандартам. Если сервис, проживание и питание, которые предлагает объект размещения, не отвечают требованиям, то звезды отберут.
Однако представители отелей считают, что "контроль за ценами" останется только на бумаге: реальная стоимость проживания всегда будет зависеть от спроса и предложения.
Отельеры отмечают, что в ближайшее время цены на размещение в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде не изменятся из-за небольшого количества прямых рейсов из России. Но, когда турпоток возрастет, проживание в отелях Египта подорожает, учитывая, что максимальная загрузка объектов размещения ограничена 70 процентами.
Уточняется, что чартерные рейсы на курорты Красного моря из России могут запустить уже в октябре.