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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210816/egipet-1745879072.html
Стало известно, изменятся ли цены на отдых в Египте с запуском чартеров
Стало известно, изменятся ли цены на отдых в Египте с запуском чартеров - РИА Новости, 16.08.2021
Стало известно, изменятся ли цены на отдых в Египте с запуском чартеров
По мнению египетских отельеров, в случае резкого увеличения турпотока из России цены на проживание на курортах Красного моря вырастут, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T11:00
2021-08-16T11:00
туризм
шарм-эш-шейх
хургада
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
красное море
туристы
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. По мнению египетских отельеров, в случае резкого увеличения турпотока из России цены на проживание на курортах Красного моря вырастут, сообщает АТОР.На данный момент эксперты проверяют, насколько заявленный уровень обслуживания в местных отелях соответствует международным стандартам. Если сервис, проживание и питание, которые предлагает объект размещения, не отвечают требованиям, то звезды отберут.Однако представители отелей считают, что "контроль за ценами" останется только на бумаге: реальная стоимость проживания всегда будет зависеть от спроса и предложения.Отельеры отмечают, что в ближайшее время цены на размещение в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде не изменятся из-за небольшого количества прямых рейсов из России. Но, когда турпоток возрастет, проживание в отелях Египта подорожает, учитывая, что максимальная загрузка объектов размещения ограничена 70 процентами. Уточняется, что чартерные рейсы на курорты Красного моря из России могут запустить уже в октябре.
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шарм-эш-шейх
хургада
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шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), красное море, туристы, цены, египет
11:00 16.08.2021
 

Стало известно, изменятся ли цены на отдых в Египте с запуском чартеров

© AP Photo / Ahmed Abd El-LatifТуристы на отдыхе в Шарм-эш-Шейхе, Египет
Туристы на отдыхе в Шарм-эш-Шейхе, Египет - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© AP Photo / Ahmed Abd El-Latif
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. По мнению египетских отельеров, в случае резкого увеличения турпотока из России цены на проживание на курортах Красного моря вырастут, сообщает АТОР.
На данный момент эксперты проверяют, насколько заявленный уровень обслуживания в местных отелях соответствует международным стандартам. Если сервис, проживание и питание, которые предлагает объект размещения, не отвечают требованиям, то звезды отберут.
Однако представители отелей считают, что "контроль за ценами" останется только на бумаге: реальная стоимость проживания всегда будет зависеть от спроса и предложения.
Отельеры отмечают, что в ближайшее время цены на размещение в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде не изменятся из-за небольшого количества прямых рейсов из России. Но, когда турпоток возрастет, проживание в отелях Египта подорожает, учитывая, что максимальная загрузка объектов размещения ограничена 70 процентами.
Уточняется, что чартерные рейсы на курорты Красного моря из России могут запустить уже в октябре.
Отдыхающие на пляже в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 08:00Туризм
Прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх открыты: каким стал отдых в Египте
 
ТуризмШарм-эш-ШейхХургадаНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Красное моретуристыЦеныЕгипет
 
 
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