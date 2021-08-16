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Стало известно, изменятся ли цены на отдых в Египте с запуском чартеров

Стало известно, изменятся ли цены на отдых в Египте с запуском чартеров - РИА Новости, 16.08.2021

Стало известно, изменятся ли цены на отдых в Египте с запуском чартеров

По мнению египетских отельеров, в случае резкого увеличения турпотока из России цены на проживание на курортах Красного моря вырастут, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T11:00

2021-08-16T11:00

2021-08-16T11:00

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хургада

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красное море

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. По мнению египетских отельеров, в случае резкого увеличения турпотока из России цены на проживание на курортах Красного моря вырастут, сообщает АТОР.На данный момент эксперты проверяют, насколько заявленный уровень обслуживания в местных отелях соответствует международным стандартам. Если сервис, проживание и питание, которые предлагает объект размещения, не отвечают требованиям, то звезды отберут.Однако представители отелей считают, что "контроль за ценами" останется только на бумаге: реальная стоимость проживания всегда будет зависеть от спроса и предложения.Отельеры отмечают, что в ближайшее время цены на размещение в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде не изменятся из-за небольшого количества прямых рейсов из России. Но, когда турпоток возрастет, проживание в отелях Египта подорожает, учитывая, что максимальная загрузка объектов размещения ограничена 70 процентами. Уточняется, что чартерные рейсы на курорты Красного моря из России могут запустить уже в октябре.

https://ria.ru/20210809/egipet-1744713644.html

шарм-эш-шейх

хургада

красное море

египет

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