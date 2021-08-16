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В Калужской области три человека пострадали при ДТП с четырьмя машинами
В Калужской области три человека пострадали при ДТП с четырьмя машинами - РИА Новости, 16.08.2021
В Калужской области три человека пострадали при ДТП с четырьмя машинами
Четыре автомобиля столкнулись на трассе М3 Украина на въезде в Калугу в понедельник, три человека госпитализированы, сообщило УМВД по Калужской области. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T13:50
2021-08-16T13:50
2021-08-16T13:50
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись на трассе М3 Украина на въезде в Калугу в понедельник, три человека госпитализированы, сообщило УМВД по Калужской области.По предварительной информации, водитель Hyundai Tucson допустил столкновение с автомобилем Renault Logan, который от удара столкнулся с автомобилем Kia Sportage, а тот, в свою очередь - с MINI Cooper."Все автомобили двигались в попутном направлении. В результате ДТП пострадали три человека… Пострадавшие доставлены бригадой скорой медицинской помощи в Калужскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.Полиция на месте устанавливает все обстоятельства ДТП.
https://ria.ru/20210815/dtp-1745853004.html
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происшествия, дтп, калужская область, калуга, авто, россия
В Калужской области три человека пострадали при ДТП с четырьмя машинами
МВД: три человека пострадали при столкновении четырех автомобилей в Калужской области