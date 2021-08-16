https://ria.ru/20210816/dtp-1745857475.html
В Москве восстановили движение на участке МКАД, где произошло ДТП
В Москве восстановили движение на участке МКАД, где произошло ДТП - РИА Новости, 16.08.2021
В Москве восстановили движение на участке МКАД, где произошло ДТП
Движение на МКАД в Москве восстановили после того, как там столкнулись четыре машины, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T01:45
2021-08-16T01:45
2021-08-16T01:45
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731425725_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_6b84665b0edca0f3a7bf2d0ee953fba8.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Движение на МКАД в Москве восстановили после того, как там столкнулись четыре машины, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.Ранее сообщалось, что авария с четырьмя автомобилями произошла на 44-м километре указанной автодороги. Движение было затруднено на протяжении трех с половиной километров."Движение восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210815/dtp-1745811354.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731425725_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a4a970a421b102893d42e0cb2b5aba08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве восстановили движение на участке МКАД, где произошло ДТП
В Москве восстановили движение на участке МКАД, где произошло ДТП с четырьмя автомобилями