https://ria.ru/20210816/dtp-1745857475.html

В Москве восстановили движение на участке МКАД, где произошло ДТП

В Москве восстановили движение на участке МКАД, где произошло ДТП - РИА Новости, 16.08.2021

В Москве восстановили движение на участке МКАД, где произошло ДТП

Движение на МКАД в Москве восстановили после того, как там столкнулись четыре машины, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T01:45

2021-08-16T01:45

2021-08-16T01:45

происшествия

москва

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Движение на МКАД в Москве восстановили после того, как там столкнулись четыре машины, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.Ранее сообщалось, что авария с четырьмя автомобилями произошла на 44-м километре указанной автодороги. Движение было затруднено на протяжении трех с половиной километров."Движение восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210815/dtp-1745811354.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва