https://ria.ru/20210816/dotatsii-1745954935.html

Иркутская область подаст документы на выделение дотаций из бюджета России

Иркутская область подаст документы на выделение дотаций из бюджета России - РИА Новости, 16.08.2021

Иркутская область подаст документы на выделение дотаций из бюджета России

Иркутская область подготовит заявку на выделение господдержки из федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T16:48

2021-08-16T16:48

2021-08-16T16:48

иркутская область

экономика

иркутская область

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

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ИРКУТСК, 16 авг – РИА Новости. Иркутская область подготовит заявку на выделение господдержки из федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретился с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. На встрече шла речь о восстановлении инфраструктуры территорий, пострадавших от летнего паводка 2019 года, экологии и социально-экономического развития региона. В частности, Кобзев сообщил, что восстановительные мероприятия в районе паводка выполнены на 75%. Из более чем 950 жилых помещений, необходимых для переселения пострадавших, уже введены в эксплуатацию 749.Кроме того, обсуждались вопросы восстановления коммунальной инфраструктуры, строительства защитных дамб и социальных объектов. Кобзев проинформировал главу государства о результатах выполнения поручения, связанного с ликвидацией накопленного вреда от деятельности "Усольехимпрома" и БЦБК. Работа в этом направлении ведется совместно с "Росатомом" под руководством правительственной комиссии.Глава Иркутской области также доложил президенту РФ, что в рамках налога на добычу полезных ископаемых в этом году в федеральный бюджет компании Приангарья перечислили порядка 30 миллиардов рублей, и налог на прибыль из расчета на год уменьшился на 4,5 миллиарда рублей."Мы бы хотели, чтобы нас поддержали. Я знаю, что в конце года будет дотация субъектам, которые находятся в трудной экономической ситуации. Мы все-таки хотели, из-за того, что у нас идет расходная часть по федеральной ЧС, и есть выпадающие доходы, мы посчитали, ‒ 4,5 миллиарда рублей", – сказал Кобзев.Путин порекомендовал подать для получения дотации необходимый пакет документов.

https://ria.ru/20210811/irkutsk-1745315503.html

https://ria.ru/20210729/doma-1743453840.html

иркутская область

россия

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экономика, иркутская область, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия