Иркутская область подаст документы на выделение дотаций из бюджета России
Правительство Иркутской области: регион подаст заявку на выделение дотаций из федерального бюджета
© РИА Новости / Юрий СтрелецВолонтеры Иркутского отделения ИРВЦ оказали помощь в проведении дня города
ИРКУТСК, 16 авг – РИА Новости. Иркутская область подготовит заявку на выделение господдержки из федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретился с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. На встрече шла речь о восстановлении инфраструктуры территорий, пострадавших от летнего паводка 2019 года, экологии и социально-экономического развития региона. В частности, Кобзев сообщил, что восстановительные мероприятия в районе паводка выполнены на 75%. Из более чем 950 жилых помещений, необходимых для переселения пострадавших, уже введены в эксплуатацию 749.
Кроме того, обсуждались вопросы восстановления коммунальной инфраструктуры, строительства защитных дамб и социальных объектов. Кобзев проинформировал главу государства о результатах выполнения поручения, связанного с ликвидацией накопленного вреда от деятельности "Усольехимпрома" и БЦБК. Работа в этом направлении ведется совместно с "Росатомом" под руководством правительственной комиссии.
Глава Иркутской области также доложил президенту РФ, что в рамках налога на добычу полезных ископаемых в этом году в федеральный бюджет компании Приангарья перечислили порядка 30 миллиардов рублей, и налог на прибыль из расчета на год уменьшился на 4,5 миллиарда рублей.
"Мы бы хотели, чтобы нас поддержали. Я знаю, что в конце года будет дотация субъектам, которые находятся в трудной экономической ситуации. Мы все-таки хотели, из-за того, что у нас идет расходная часть по федеральной ЧС, и есть выпадающие доходы, мы посчитали, ‒ 4,5 миллиарда рублей", – сказал Кобзев.
Путин порекомендовал подать для получения дотации необходимый пакет документов.