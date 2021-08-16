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Иркутская область
Иркутская область
https://ria.ru/20210816/dotatsii-1745954935.html
Иркутская область подаст документы на выделение дотаций из бюджета России
Иркутская область подаст документы на выделение дотаций из бюджета России - РИА Новости, 16.08.2021
Иркутская область подаст документы на выделение дотаций из бюджета России
Иркутская область подготовит заявку на выделение господдержки из федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T16:48
2021-08-16T16:48
иркутская область
экономика
иркутская область
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
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ИРКУТСК, 16 авг – РИА Новости. Иркутская область подготовит заявку на выделение господдержки из федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретился с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. На встрече шла речь о восстановлении инфраструктуры территорий, пострадавших от летнего паводка 2019 года, экологии и социально-экономического развития региона. В частности, Кобзев сообщил, что восстановительные мероприятия в районе паводка выполнены на 75%. Из более чем 950 жилых помещений, необходимых для переселения пострадавших, уже введены в эксплуатацию 749.Кроме того, обсуждались вопросы восстановления коммунальной инфраструктуры, строительства защитных дамб и социальных объектов. Кобзев проинформировал главу государства о результатах выполнения поручения, связанного с ликвидацией накопленного вреда от деятельности "Усольехимпрома" и БЦБК. Работа в этом направлении ведется совместно с "Росатомом" под руководством правительственной комиссии.Глава Иркутской области также доложил президенту РФ, что в рамках налога на добычу полезных ископаемых в этом году в федеральный бюджет компании Приангарья перечислили порядка 30 миллиардов рублей, и налог на прибыль из расчета на год уменьшился на 4,5 миллиарда рублей."Мы бы хотели, чтобы нас поддержали. Я знаю, что в конце года будет дотация субъектам, которые находятся в трудной экономической ситуации. Мы все-таки хотели, из-за того, что у нас идет расходная часть по федеральной ЧС, и есть выпадающие доходы, мы посчитали, ‒ 4,5 миллиарда рублей", – сказал Кобзев.Путин порекомендовал подать для получения дотации необходимый пакет документов.
https://ria.ru/20210811/irkutsk-1745315503.html
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экономика, иркутская область, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия
16:48 16.08.2021
 
Иркутская область подаст документы на выделение дотаций из бюджета России

Правительство Иркутской области: регион подаст заявку на выделение дотаций из федерального бюджета

© РИА Новости / Юрий СтрелецВолонтеры Иркутского отделения ИРВЦ оказали помощь в проведении дня города
Волонтеры Иркутского отделения ИРВЦ оказали помощь в проведении дня города - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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ИРКУТСК, 16 авг – РИА Новости. Иркутская область подготовит заявку на выделение господдержки из федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретился с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. На встрече шла речь о восстановлении инфраструктуры территорий, пострадавших от летнего паводка 2019 года, экологии и социально-экономического развития региона. В частности, Кобзев сообщил, что восстановительные мероприятия в районе паводка выполнены на 75%. Из более чем 950 жилых помещений, необходимых для переселения пострадавших, уже введены в эксплуатацию 749.
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Миллиард рублей поступил на строительство Суворовского училища в Иркутске
Кроме того, обсуждались вопросы восстановления коммунальной инфраструктуры, строительства защитных дамб и социальных объектов. Кобзев проинформировал главу государства о результатах выполнения поручения, связанного с ликвидацией накопленного вреда от деятельности "Усольехимпрома" и БЦБК. Работа в этом направлении ведется совместно с "Росатомом" под руководством правительственной комиссии.
Глава Иркутской области также доложил президенту РФ, что в рамках налога на добычу полезных ископаемых в этом году в федеральный бюджет компании Приангарья перечислили порядка 30 миллиардов рублей, и налог на прибыль из расчета на год уменьшился на 4,5 миллиарда рублей.
"Мы бы хотели, чтобы нас поддержали. Я знаю, что в конце года будет дотация субъектам, которые находятся в трудной экономической ситуации. Мы все-таки хотели, из-за того, что у нас идет расходная часть по федеральной ЧС, и есть выпадающие доходы, мы посчитали, ‒ 4,5 миллиарда рублей", – сказал Кобзев.
Путин порекомендовал подать для получения дотации необходимый пакет документов.
Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 15:09Иркутская область
В районе паводка 2019 года в Приангарье сдали 85% жилых домов
 
Иркутская областьЭкономикаИркутская областьВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Россия
 
 
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