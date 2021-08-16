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Куйвашев раскритиковал власти Серова за мытье грунтовых дорог к его визиту
Куйвашев раскритиковал власти Серова за мытье грунтовых дорог к его визиту - РИА Новости, 16.08.2021
Куйвашев раскритиковал власти Серова за мытье грунтовых дорог к его визиту
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал главу Серова за то, что перед его визитом в городе начали мыть грунтовые дороги в частном... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T14:45
2021-08-16T14:45
2021-08-16T14:45
общество
серов
свердловская область
евгений куйвашев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал главу Серова за то, что перед его визитом в городе начали мыть грунтовые дороги в частном секторе.С 14 августа Куйвашев совершает объезд северных городов региона. В Серове губернатор посмотрел несколько городских объектов, а также встретился с местными жителями и рабочими на производственной площадке Серовского механического завода.На своей странице в Instagram глава региона в понедельник опубликовал видео с поливомоечным автомобилем, двигающимся по частному сектору в Серове, на который удивленно смотрят местные жители. Куйвашев отметил, что случайно узнал о том, что к его визиту грунтовые дороги решили полить водой."Видимо, для этой улицы это такая редкость, что жители вышли посмотреть на поливальную машину как на чудо. Василий Витальевич (Сизиков – глава Серовского городского округа), зачем это? Вы бы там еще асфальт перед моим приездом положили", - написал губернатор.
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общество, серов, свердловская область, евгений куйвашев, дороги, россия
Куйвашев раскритиковал власти Серова за мытье грунтовых дорог к его визиту
Глава Свердловской области Куйвашев раскритиковал власти Серова за мытье грунтовых дорог