https://ria.ru/20210816/dokhod-1745958081.html

В Ульяновске спрогнозировали доход облбюджета на 2022 год

В Ульяновске спрогнозировали доход облбюджета на 2022 год - РИА Новости, 16.08.2021

В Ульяновске спрогнозировали доход облбюджета на 2022 год

Порядка 54, 9 миллиарда рублей планируется к поступлению от налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет Ульяновской области на следующий год, отмечается... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T16:59

2021-08-16T16:59

2021-08-16T16:59

ульяновская область

экономика

ульяновская область

алексей русских

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УЛЬЯНОВСК, 16 авг – РИА Новости. Порядка 54, 9 миллиарда рублей планируется к поступлению от налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет Ульяновской области на следующий год, отмечается в сообщении пресс-службы правительства региона.Этот объем утвержден на комиссии по бюджетным проектировкам."Утверждение собственных доходов бюджета всегда очень ответственный шаг. При изыскании дополнительных источников финансирования расходов ответственность возрастает втройне. В настоящее время на федеральном уровне происходит перенастройка госпрограмм для увязки всех расходов в целях социального и экономического развития страны. Будет продолжен обзор бюджетных расходов, в том числе налоговых, в целях высвобождения недостаточно эффективно используемых ресурсов. Аналогичную работу нужно провести и на региональном уровне", - подчеркнул врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских.Пресс-служба сообщает, что по словам и.о. министра финансов региона Натальи Брюхановой, собственные доходы областного бюджета на 2023 год запланированы в размере 57,3 миллиарда рублей, на 2024 год - 60,3 миллиарда рублей.Так, поступления по налогу на имущество прогнозируются в объеме 3,2 миллиарда рублей, по транспортному - 1,4 миллиарда рублей, по налогу, взимаемому в связи с применением УСНО - почти 3 миллиарда рублей, на профессиональный доход - 35,3 миллиона рублей. Неналоговые доходы запланированы в общей сумме 994 миллиона рублей.Пресс-служба отмечает, что в области налоговой политики ключевыми направлениями станут укрепление доходной базы бюджета за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации имеющихся резервов, стимулирование инвестиционной активности, создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, проведение ежегодной оценки эффективности налоговых расходов, совершенствование налогового администрирования.И.о. первого заместителя председателя правительства региона Марина Алексеева отметила, что политика налоговых расходов в регионе всегда строилась взвешенно."Привлечение инвестиций для нас остаётся в фокусе внимания, а практика применения налоговых преференцией зарекомендовала себя как окупаемая и эффективная. При объёме бюджетных вложений в инвестиционную инфраструктуру в размере 1,4 миллиарда рублей за 11 лет только в региональный бюджет мы получили 31,6 миллиарда рублей налогов. Практика применения эффективных льгот будет сохранена и в новом бюджетном цикле", - сообщила Алексеева.

https://ria.ru/20210805/finansirovanie-1744494394.html

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, ульяновская область, алексей русских