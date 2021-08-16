Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ульяновская область
Ульяновская область
https://ria.ru/20210816/dokhod-1745958081.html
В Ульяновске спрогнозировали доход облбюджета на 2022 год
В Ульяновске спрогнозировали доход облбюджета на 2022 год - РИА Новости, 16.08.2021
В Ульяновске спрогнозировали доход облбюджета на 2022 год
Порядка 54, 9 миллиарда рублей планируется к поступлению от налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет Ульяновской области на следующий год, отмечается... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T16:59
2021-08-16T16:59
ульяновская область
экономика
ульяновская область
алексей русских
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b811dcd08e036e29aabbc7c5eb566f5d.jpg
УЛЬЯНОВСК, 16 авг – РИА Новости. Порядка 54, 9 миллиарда рублей планируется к поступлению от налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет Ульяновской области на следующий год, отмечается в сообщении пресс-службы правительства региона.Этот объем утвержден на комиссии по бюджетным проектировкам."Утверждение собственных доходов бюджета всегда очень ответственный шаг. При изыскании дополнительных источников финансирования расходов ответственность возрастает втройне. В настоящее время на федеральном уровне происходит перенастройка госпрограмм для увязки всех расходов в целях социального и экономического развития страны. Будет продолжен обзор бюджетных расходов, в том числе налоговых, в целях высвобождения недостаточно эффективно используемых ресурсов. Аналогичную работу нужно провести и на региональном уровне", - подчеркнул врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских.Пресс-служба сообщает, что по словам и.о. министра финансов региона Натальи Брюхановой, собственные доходы областного бюджета на 2023 год запланированы в размере 57,3 миллиарда рублей, на 2024 год - 60,3 миллиарда рублей.Так, поступления по налогу на имущество прогнозируются в объеме 3,2 миллиарда рублей, по транспортному - 1,4 миллиарда рублей, по налогу, взимаемому в связи с применением УСНО - почти 3 миллиарда рублей, на профессиональный доход - 35,3 миллиона рублей. Неналоговые доходы запланированы в общей сумме 994 миллиона рублей.Пресс-служба отмечает, что в области налоговой политики ключевыми направлениями станут укрепление доходной базы бюджета за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации имеющихся резервов, стимулирование инвестиционной активности, создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, проведение ежегодной оценки эффективности налоговых расходов, совершенствование налогового администрирования.И.о. первого заместителя председателя правительства региона Марина Алексеева отметила, что политика налоговых расходов в регионе всегда строилась взвешенно."Привлечение инвестиций для нас остаётся в фокусе внимания, а практика применения налоговых преференцией зарекомендовала себя как окупаемая и эффективная. При объёме бюджетных вложений в инвестиционную инфраструктуру в размере 1,4 миллиарда рублей за 11 лет только в региональный бюджет мы получили 31,6 миллиарда рублей налогов. Практика применения эффективных льгот будет сохранена и в новом бюджетном цикле", - сообщила Алексеева.
https://ria.ru/20210805/finansirovanie-1744494394.html
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43c88ef3316c43ff3413f14b2cafab53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, ульяновская область, алексей русских
16:59 16.08.2021
 

В Ульяновске спрогнозировали доход облбюджета на 2022 год

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
УЛЬЯНОВСК, 16 авг – РИА Новости. Порядка 54, 9 миллиарда рублей планируется к поступлению от налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет Ульяновской области на следующий год, отмечается в сообщении пресс-службы правительства региона.
Этот объем утвержден на комиссии по бюджетным проектировкам.
"Утверждение собственных доходов бюджета всегда очень ответственный шаг. При изыскании дополнительных источников финансирования расходов ответственность возрастает втройне. В настоящее время на федеральном уровне происходит перенастройка госпрограмм для увязки всех расходов в целях социального и экономического развития страны. Будет продолжен обзор бюджетных расходов, в том числе налоговых, в целях высвобождения недостаточно эффективно используемых ресурсов. Аналогичную работу нужно провести и на региональном уровне", - подчеркнул врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских.
Пресс-служба сообщает, что по словам и.о. министра финансов региона Натальи Брюхановой, собственные доходы областного бюджета на 2023 год запланированы в размере 57,3 миллиарда рублей, на 2024 год - 60,3 миллиарда рублей.
"Наибольшую сумму и долю поступлений в прогнозе 2022 года занимают акцизы - это 19,9 миллиарда рублей, налог на доходы физических лиц - 14,7 миллиарда рублей и налог на прибыль - 11,5 миллиарда рублей", - подчеркнула Брюханова.
Так, поступления по налогу на имущество прогнозируются в объеме 3,2 миллиарда рублей, по транспортному - 1,4 миллиарда рублей, по налогу, взимаемому в связи с применением УСНО - почти 3 миллиарда рублей, на профессиональный доход - 35,3 миллиона рублей. Неналоговые доходы запланированы в общей сумме 994 миллиона рублей.
Пресс-служба отмечает, что в области налоговой политики ключевыми направлениями станут укрепление доходной базы бюджета за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации имеющихся резервов, стимулирование инвестиционной активности, создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, проведение ежегодной оценки эффективности налоговых расходов, совершенствование налогового администрирования.
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 13:26Ульяновская область
Ульяновская область увеличивает финансирование сфер ЖКХ и энергообеспечения
И.о. первого заместителя председателя правительства региона Марина Алексеева отметила, что политика налоговых расходов в регионе всегда строилась взвешенно.
"Привлечение инвестиций для нас остаётся в фокусе внимания, а практика применения налоговых преференцией зарекомендовала себя как окупаемая и эффективная. При объёме бюджетных вложений в инвестиционную инфраструктуру в размере 1,4 миллиарда рублей за 11 лет только в региональный бюджет мы получили 31,6 миллиарда рублей налогов. Практика применения эффективных льгот будет сохранена и в новом бюджетном цикле", - сообщила Алексеева.
 
Ульяновская областьЭкономикаУльяновская областьАлексей Русских
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41На фото и видео из дома погибшего мэра Кривого Рога нашли несостыковку
06:27Самолет из Сахалина в Москву вернулся в аэропорт сразу после взлета
06:24Гинцбург рассказал, как "Спутник Лайт" и Pfizer сочетаются между собой
06:20Исследование: россияне поддерживают запрет продажи алкоголя до 21 года
06:16Эксперты указали на опасность выбрасывать бумаги с личными данными в мусор
06:10Эксперт подсказал, как можно инвестировать тысячу рублей
05:43Запасы газа на Украине оказались на треть ниже прошлогодних
05:25Эксперт рассказал о мошеннической схеме со звонком бухгалтеру
05:23Пенсионерка из-за депрессии заплатила за поездку на такси 190 тысяч рублей
05:19В МИД назвали захват Афганистана талибами закономерным итогом политики США
05:15В МИД России рассказали о результатах высокомерия НАТО к ОДКБ
05:04МВД планирует снизить смертность в ДТП к 2030 году
04:55ГП Узбекистана удалила сообщение о пересекших границу афганских самолетах
04:49Байден выделил 500 миллионов долларов для помощи беженцам из Афганистана
04:41Врач оценил эффективность ревакцинации от COVID-19 разными препаратами
04:31В Мексике обнаружили букеты, которым около 1800 лет
04:20Американский сенатор призвал расследовать действия Байдена по Афганистану
04:15Эксперт: беременность может помешать пользоваться биометрическими данными
04:14Эксперт рассказал, как урожай зерна повлияет на цены в магазинах
03:52СМИ: певца Боба Дилана обвинили в совращении ребенка в 1960-х годах
Лента новостейМолния