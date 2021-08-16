https://ria.ru/20210816/dokhod-1745958081.html
В Ульяновске спрогнозировали доход облбюджета на 2022 год
В Ульяновске спрогнозировали доход облбюджета на 2022 год - РИА Новости, 16.08.2021
В Ульяновске спрогнозировали доход облбюджета на 2022 год
Порядка 54, 9 миллиарда рублей планируется к поступлению от налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет Ульяновской области на следующий год, отмечается... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T16:59
2021-08-16T16:59
2021-08-16T16:59
ульяновская область
экономика
ульяновская область
алексей русских
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b811dcd08e036e29aabbc7c5eb566f5d.jpg
УЛЬЯНОВСК, 16 авг – РИА Новости. Порядка 54, 9 миллиарда рублей планируется к поступлению от налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет Ульяновской области на следующий год, отмечается в сообщении пресс-службы правительства региона.Этот объем утвержден на комиссии по бюджетным проектировкам."Утверждение собственных доходов бюджета всегда очень ответственный шаг. При изыскании дополнительных источников финансирования расходов ответственность возрастает втройне. В настоящее время на федеральном уровне происходит перенастройка госпрограмм для увязки всех расходов в целях социального и экономического развития страны. Будет продолжен обзор бюджетных расходов, в том числе налоговых, в целях высвобождения недостаточно эффективно используемых ресурсов. Аналогичную работу нужно провести и на региональном уровне", - подчеркнул врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских.Пресс-служба сообщает, что по словам и.о. министра финансов региона Натальи Брюхановой, собственные доходы областного бюджета на 2023 год запланированы в размере 57,3 миллиарда рублей, на 2024 год - 60,3 миллиарда рублей.Так, поступления по налогу на имущество прогнозируются в объеме 3,2 миллиарда рублей, по транспортному - 1,4 миллиарда рублей, по налогу, взимаемому в связи с применением УСНО - почти 3 миллиарда рублей, на профессиональный доход - 35,3 миллиона рублей. Неналоговые доходы запланированы в общей сумме 994 миллиона рублей.Пресс-служба отмечает, что в области налоговой политики ключевыми направлениями станут укрепление доходной базы бюджета за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации имеющихся резервов, стимулирование инвестиционной активности, создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, проведение ежегодной оценки эффективности налоговых расходов, совершенствование налогового администрирования.И.о. первого заместителя председателя правительства региона Марина Алексеева отметила, что политика налоговых расходов в регионе всегда строилась взвешенно."Привлечение инвестиций для нас остаётся в фокусе внимания, а практика применения налоговых преференцией зарекомендовала себя как окупаемая и эффективная. При объёме бюджетных вложений в инвестиционную инфраструктуру в размере 1,4 миллиарда рублей за 11 лет только в региональный бюджет мы получили 31,6 миллиарда рублей налогов. Практика применения эффективных льгот будет сохранена и в новом бюджетном цикле", - сообщила Алексеева.
https://ria.ru/20210805/finansirovanie-1744494394.html
ульяновская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43c88ef3316c43ff3413f14b2cafab53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ульяновская область, алексей русских
УЛЬЯНОВСК, 16 авг – РИА Новости.
Порядка 54, 9 миллиарда рублей планируется к поступлению от налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет Ульяновской области
на следующий год, отмечается в сообщении пресс-службы правительства региона.
Этот объем утвержден на комиссии по бюджетным проектировкам.
"Утверждение собственных доходов бюджета всегда очень ответственный шаг. При изыскании дополнительных источников финансирования расходов ответственность возрастает втройне. В настоящее время на федеральном уровне происходит перенастройка госпрограмм для увязки всех расходов в целях социального и экономического развития страны. Будет продолжен обзор бюджетных расходов, в том числе налоговых, в целях высвобождения недостаточно эффективно используемых ресурсов. Аналогичную работу нужно провести и на региональном уровне", - подчеркнул врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских
.
Пресс-служба сообщает, что по словам и.о. министра финансов региона Натальи Брюхановой, собственные доходы областного бюджета на 2023 год запланированы в размере 57,3 миллиарда рублей, на 2024 год - 60,3 миллиарда рублей.
"Наибольшую сумму и долю поступлений в прогнозе 2022 года занимают акцизы - это 19,9 миллиарда рублей, налог на доходы физических лиц - 14,7 миллиарда рублей и налог на прибыль - 11,5 миллиарда рублей", - подчеркнула Брюханова.
Так, поступления по налогу на имущество прогнозируются в объеме 3,2 миллиарда рублей, по транспортному - 1,4 миллиарда рублей, по налогу, взимаемому в связи с применением УСНО - почти 3 миллиарда рублей, на профессиональный доход - 35,3 миллиона рублей. Неналоговые доходы запланированы в общей сумме 994 миллиона рублей.
Пресс-служба отмечает, что в области налоговой политики ключевыми направлениями станут укрепление доходной базы бюджета за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации имеющихся резервов, стимулирование инвестиционной активности, создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, проведение ежегодной оценки эффективности налоговых расходов, совершенствование налогового администрирования.
И.о. первого заместителя председателя правительства региона Марина Алексеева отметила, что политика налоговых расходов в регионе всегда строилась взвешенно.
"Привлечение инвестиций для нас остаётся в фокусе внимания, а практика применения налоговых преференцией зарекомендовала себя как окупаемая и эффективная. При объёме бюджетных вложений в инвестиционную инфраструктуру в размере 1,4 миллиарда рублей за 11 лет только в региональный бюджет мы получили 31,6 миллиарда рублей налогов. Практика применения эффективных льгот будет сохранена и в новом бюджетном цикле", - сообщила Алексеева.