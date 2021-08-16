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Онлайн-конференция полярника Дмитрия Шпаро к 80-летнему юбилею

Онлайн-конференция полярника Дмитрия Шпаро к 80-летнему юбилею - РИА Новости, 16.08.2021

Онлайн-конференция полярника Дмитрия Шпаро к 80-летнему юбилею

20 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция полярного путешественника и писателя Дмитрия ШПАРО, приуроченная к его 80-летнему юбилею, который будет отмечаться 23 августа.

2021-08-16T15:50

2021-08-16T15:50

2021-08-16T15:50

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Задать вопросВ 1979 году экспедиция под руководством Дмитрия Шпаро первой в мире достигла Северного полюса на лыжах. В 1998 году путешественник вместе с сыном Матвеем Шпаро впервые в истории пересекли на лыжах Берингов пролив, после чего были занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Сегодня создатель и директор клуба "Приключение" Дмитрий Шпаро организует молодежные экспедиции на Северный полюс, занимается спортивной реабилитацией инвалидов, разрабатывает программы путешествий для подростков и молодежи на катамаранах, велосипедах, пешком, на лыжах и собачьих упряжках.Чем покоряет людей суровая красота Арктики? Какие научные исследования проводятся в экспедициях?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы