Онлайн-конференция полярника Дмитрия Шпаро к 80-летнему юбилею
20 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция полярного путешественника и писателя Дмитрия ШПАРО, приуроченная к его 80-летнему юбилею, который будет отмечаться 23 августа.
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В 1979 году экспедиция под руководством Дмитрия Шпаро первой в мире достигла Северного полюса на лыжах. В 1998 году путешественник вместе с сыном Матвеем Шпаро впервые в истории пересекли на лыжах Берингов пролив, после чего были занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Сегодня создатель и директор клуба "Приключение" Дмитрий Шпаро организует молодежные экспедиции на Северный полюс, занимается спортивной реабилитацией инвалидов, разрабатывает программы путешествий для подростков и молодежи на катамаранах, велосипедах, пешком, на лыжах и собачьих упряжках.
Чем покоряет людей суровая красота Арктики? Какие научные исследования проводятся в экспедициях?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В 1979 году экспедиция под руководством Дмитрия Шпаро первой в мире достигла Северного полюса на лыжах. В 1998 году путешественник вместе с сыном Матвеем Шпаро впервые в истории пересекли на лыжах Берингов пролив, после чего были занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Сегодня создатель и директор клуба "Приключение" Дмитрий Шпаро организует молодежные экспедиции на Северный полюс, занимается спортивной реабилитацией инвалидов, разрабатывает программы путешествий для подростков и молодежи на катамаранах, велосипедах, пешком, на лыжах и собачьих упряжках.
Чем покоряет людей суровая красота Арктики? Какие научные исследования проводятся в экспедициях?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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