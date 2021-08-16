https://ria.ru/20210816/deti-1746008049.html

На Кубани выписали всех детей после отравления в поезде Мурманск-Адлер

На Кубани выписали всех детей после отравления в поезде Мурманск-Адлер - РИА Новости, 16.08.2021

На Кубани выписали всех детей после отравления в поезде Мурманск-Адлер

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Все дети из Карелии, оказавшиеся в больницах Краснодарского края из-за отправления в поезде Мурманск-Адлер, выписаны,... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T23:01

2021-08-16T23:01

2021-08-16T23:01

происшествия

краснодарский край

артур парфенчиков

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Все дети из Карелии, оказавшиеся в больницах Краснодарского края из-за отправления в поезде Мурманск-Адлер, выписаны, сообщает министерство здравоохранения республики.На пути к месту отдыха, организованного турфирмами, 7 августа у 20 детей из Карелии появились симптомы заболевания, они были сняты с поезда. Затем в больницах оказались еще 26 детей, которые были направлены в инфекционное отделение уже из лагеря."После проведенного лечения и тестирования на наличие инфекции из стационаров выписаны все дети из Карелии, госпитализированные в больницы Краснодарского края с кишечной инфекцией", - говорится в сообщении.Детям была оказана необходимая медицинская помощь, выполнены диагностические исследования. В настоящее время все дети чувствуют себя хорошо.Отмечается, что с момента получения информации о заболевании детей минздравом Карелии поддерживалась связь с минздравом Краснодарского края, больницами в Туапсе, Апшеронске и Белореченске. В течение суток была организована работа горячей линии. По поручению главы Карелии Артура Парфенчикова в краснодарские больницы 8 августа выехала главный врач Городской детской поликлиники №1 Надежда Дрейзис.Дети, ехавшие в лагерь из Мурманска, были госпитализированы в кубанские инфекционные больницы 7 августа с признаками отравления. Затем количество детей в больницах Кубани, снятых с поезда с кишечной инфекцией, выросло до 91. Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа.Следственные органы сообщали о задержании в связи с отравлением детей директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск-Адлер. По данным следствия, повар и официант вагона-ресторана, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не уведомили об этом работодателя, проигнорировав санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы. Директор вагона не обеспечила на предприятии соблюдение санитарных норм, не организовала медобследование персонала, пренебрегла проведением мероприятий противоэпидемиологического контроля за состоянием здоровья работников, отмечалось в сообщении Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

https://ria.ru/20210815/infektsiya-1745829368.html

https://ria.ru/20210813/lager-1745708137.html

краснодарский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, артур парфенчиков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия