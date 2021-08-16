На Кубани выписали всех детей после отравления в поезде Мурманск-Адлер
Из больниц Краснодарского края выписали всех детей, отравившихся в поезде Мурманск-Адлер
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОтправление скоростного поезда "Ласточка" из Минска в Москву
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Все дети из Карелии, оказавшиеся в больницах Краснодарского края из-за отправления в поезде Мурманск-Адлер, выписаны, сообщает министерство здравоохранения республики.
На пути к месту отдыха, организованного турфирмами, 7 августа у 20 детей из Карелии появились симптомы заболевания, они были сняты с поезда. Затем в больницах оказались еще 26 детей, которые были направлены в инфекционное отделение уже из лагеря.
15 августа, 17:44В лагере под Ярославлем дети заразились кишечной инфекцией
"После проведенного лечения и тестирования на наличие инфекции из стационаров выписаны все дети из Карелии, госпитализированные в больницы Краснодарского края с кишечной инфекцией", - говорится в сообщении.
Детям была оказана необходимая медицинская помощь, выполнены диагностические исследования. В настоящее время все дети чувствуют себя хорошо.
Отмечается, что с момента получения информации о заболевании детей минздравом Карелии поддерживалась связь с минздравом Краснодарского края, больницами в Туапсе, Апшеронске и Белореченске. В течение суток была организована работа горячей линии. По поручению главы Карелии Артура Парфенчикова в краснодарские больницы 8 августа выехала главный врач Городской детской поликлиники №1 Надежда Дрейзис.
Дети, ехавшие в лагерь из Мурманска, были госпитализированы в кубанские инфекционные больницы 7 августа с признаками отравления. Затем количество детей в больницах Кубани, снятых с поезда с кишечной инфекцией, выросло до 91. Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа.
13 августа, 21:35На Кубани эвакуировали около тысячи детей из подтопленных лагерей
Следственные органы сообщали о задержании в связи с отравлением детей директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск-Адлер. По данным следствия, повар и официант вагона-ресторана, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не уведомили об этом работодателя, проигнорировав санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы. Директор вагона не обеспечила на предприятии соблюдение санитарных норм, не организовала медобследование персонала, пренебрегла проведением мероприятий противоэпидемиологического контроля за состоянием здоровья работников, отмечалось в сообщении Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.