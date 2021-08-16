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На Кубани выписали всех детей после отравления в поезде Мурманск-Адлер
На Кубани выписали всех детей после отравления в поезде Мурманск-Адлер - РИА Новости, 16.08.2021
На Кубани выписали всех детей после отравления в поезде Мурманск-Адлер
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Все дети из Карелии, оказавшиеся в больницах Краснодарского края из-за отправления в поезде Мурманск-Адлер, выписаны,... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T23:01
2021-08-16T23:01
происшествия
краснодарский край
артур парфенчиков
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Все дети из Карелии, оказавшиеся в больницах Краснодарского края из-за отправления в поезде Мурманск-Адлер, выписаны, сообщает министерство здравоохранения республики.На пути к месту отдыха, организованного турфирмами, 7 августа у 20 детей из Карелии появились симптомы заболевания, они были сняты с поезда. Затем в больницах оказались еще 26 детей, которые были направлены в инфекционное отделение уже из лагеря."После проведенного лечения и тестирования на наличие инфекции из стационаров выписаны все дети из Карелии, госпитализированные в больницы Краснодарского края с кишечной инфекцией", - говорится в сообщении.Детям была оказана необходимая медицинская помощь, выполнены диагностические исследования. В настоящее время все дети чувствуют себя хорошо.Отмечается, что с момента получения информации о заболевании детей минздравом Карелии поддерживалась связь с минздравом Краснодарского края, больницами в Туапсе, Апшеронске и Белореченске. В течение суток была организована работа горячей линии. По поручению главы Карелии Артура Парфенчикова в краснодарские больницы 8 августа выехала главный врач Городской детской поликлиники №1 Надежда Дрейзис.Дети, ехавшие в лагерь из Мурманска, были госпитализированы в кубанские инфекционные больницы 7 августа с признаками отравления. Затем количество детей в больницах Кубани, снятых с поезда с кишечной инфекцией, выросло до 91. Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа.Следственные органы сообщали о задержании в связи с отравлением детей директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск-Адлер. По данным следствия, повар и официант вагона-ресторана, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не уведомили об этом работодателя, проигнорировав санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы. Директор вагона не обеспечила на предприятии соблюдение санитарных норм, не организовала медобследование персонала, пренебрегла проведением мероприятий противоэпидемиологического контроля за состоянием здоровья работников, отмечалось в сообщении Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
https://ria.ru/20210815/infektsiya-1745829368.html
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происшествия, краснодарский край, артур парфенчиков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия
23:01 16.08.2021
 
На Кубани выписали всех детей после отравления в поезде Мурманск-Адлер

Из больниц Краснодарского края выписали всех детей, отравившихся в поезде Мурманск-Адлер

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОтправление скоростного поезда "Ласточка" из Минска в Москву
Отправление скоростного поезда Ласточка из Минска в Москву - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Все дети из Карелии, оказавшиеся в больницах Краснодарского края из-за отправления в поезде Мурманск-Адлер, выписаны, сообщает министерство здравоохранения республики.
На пути к месту отдыха, организованного турфирмами, 7 августа у 20 детей из Карелии появились симптомы заболевания, они были сняты с поезда. Затем в больницах оказались еще 26 детей, которые были направлены в инфекционное отделение уже из лагеря.
Ребенок в больнице - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
15 августа, 17:44
В лагере под Ярославлем дети заразились кишечной инфекцией
"После проведенного лечения и тестирования на наличие инфекции из стационаров выписаны все дети из Карелии, госпитализированные в больницы Краснодарского края с кишечной инфекцией", - говорится в сообщении.
Детям была оказана необходимая медицинская помощь, выполнены диагностические исследования. В настоящее время все дети чувствуют себя хорошо.
Отмечается, что с момента получения информации о заболевании детей минздравом Карелии поддерживалась связь с минздравом Краснодарского края, больницами в Туапсе, Апшеронске и Белореченске. В течение суток была организована работа горячей линии. По поручению главы Карелии Артура Парфенчикова в краснодарские больницы 8 августа выехала главный врач Городской детской поликлиники №1 Надежда Дрейзис.
Дети, ехавшие в лагерь из Мурманска, были госпитализированы в кубанские инфекционные больницы 7 августа с признаками отравления. Затем количество детей в больницах Кубани, снятых с поезда с кишечной инфекцией, выросло до 91. Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа.
Подтопленная территория станицы Курчанская в Темрюкском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 21:35
На Кубани эвакуировали около тысячи детей из подтопленных лагерей
Следственные органы сообщали о задержании в связи с отравлением детей директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск-Адлер. По данным следствия, повар и официант вагона-ресторана, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не уведомили об этом работодателя, проигнорировав санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы. Директор вагона не обеспечила на предприятии соблюдение санитарных норм, не организовала медобследование персонала, пренебрегла проведением мероприятий противоэпидемиологического контроля за состоянием здоровья работников, отмечалось в сообщении Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
 
ПроисшествияКраснодарский крайАртур ПарфенчиковФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
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