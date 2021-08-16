https://ria.ru/20210816/delo-1746008255.html

По гибели младенца в семье воронежских подростков возбудили второе дело

По гибели младенца в семье воронежских подростков возбудили второе дело - РИА Новости, 16.08.2021

По гибели младенца в семье воронежских подростков возбудили второе дело

Следователи возбудили дело о халатности со стороны чиновников и работников учреждений системы профилактики после гибели пятимесячного ребенка в Воронежской... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T23:06

2021-08-16T23:06

2021-08-16T23:07

происшествия

воронежская область

богучарский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВОРОНЕЖ, 16 авг - РИА Новости. Следователи возбудили дело о халатности со стороны чиновников и работников учреждений системы профилактики после гибели пятимесячного ребенка в Воронежской области в семье подростков с психическими заболеваниями, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.Ранее прокуратура сообщила, что 12 августа в одном из жилых домов поселка Вишнёвый Богучарского района было обнаружено тело малолетнего ребёнка с телесными повреждениями. Судмедэкспертиза установила криминальный характер смерти малыша, СК возбудил дело об убийстве малолетнего. Следствие объявило о задержании подозреваемых - 17-летней матери малыша и ее 14-летнего сожителя, воспитанников специализированного интернатного учреждения.Также следовали информировали о доследственной проверке системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних."По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)... По предварительным данным, должностными лицами районных органов и учреждений системы профилактики надлежащий контроль за указанными лицами (семьей, в которой был ребенок), страдающими психическим заболеванием и ранее обучавшимся в специализированном учреждении интернатного типа, не осуществлялся ", - говорится в сообщении.Следствие полагает, что сотрудники не приняли достаточных мер к выявлению и своевременной постановке семьи на учет, а также не рассматривали вопрос о "возможном изъятии малолетнего, находившегося в социально опасном для жизни и здоровья положении".Как пояснили задержанные подростки, 12 августа они оставили пятьмесячного ребенка без присмотра дома, а когда вернулись домой, то обнаружили мальчика лежащим головой в ведре, стоявшем рядом с кроваткой. Выдвинутая подозреваемыми версия будет в числе прочих проверена следственным путем.

https://ria.ru/20210810/plyazh-1745253824.html

https://ria.ru/20210709/mladenets-1740548282.html

воронежская область

богучарский район

россия

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происшествия, воронежская область, богучарский район, следственный комитет россии (ск рф), россия