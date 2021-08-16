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По гибели младенца в семье воронежских подростков возбудили второе дело
По гибели младенца в семье воронежских подростков возбудили второе дело - РИА Новости, 16.08.2021
По гибели младенца в семье воронежских подростков возбудили второе дело
Следователи возбудили дело о халатности со стороны чиновников и работников учреждений системы профилактики после гибели пятимесячного ребенка в Воронежской... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T23:06
2021-08-16T23:07
происшествия
воронежская область
богучарский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВОРОНЕЖ, 16 авг - РИА Новости. Следователи возбудили дело о халатности со стороны чиновников и работников учреждений системы профилактики после гибели пятимесячного ребенка в Воронежской области в семье подростков с психическими заболеваниями, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.Ранее прокуратура сообщила, что 12 августа в одном из жилых домов поселка Вишнёвый Богучарского района было обнаружено тело малолетнего ребёнка с телесными повреждениями. Судмедэкспертиза установила криминальный характер смерти малыша, СК возбудил дело об убийстве малолетнего. Следствие объявило о задержании подозреваемых - 17-летней матери малыша и ее 14-летнего сожителя, воспитанников специализированного интернатного учреждения.Также следовали информировали о доследственной проверке системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних."По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)... По предварительным данным, должностными лицами районных органов и учреждений системы профилактики надлежащий контроль за указанными лицами (семьей, в которой был ребенок), страдающими психическим заболеванием и ранее обучавшимся в специализированном учреждении интернатного типа, не осуществлялся ", - говорится в сообщении.Следствие полагает, что сотрудники не приняли достаточных мер к выявлению и своевременной постановке семьи на учет, а также не рассматривали вопрос о "возможном изъятии малолетнего, находившегося в социально опасном для жизни и здоровья положении".Как пояснили задержанные подростки, 12 августа они оставили пятьмесячного ребенка без присмотра дома, а когда вернулись домой, то обнаружили мальчика лежащим головой в ведре, стоявшем рядом с кроваткой. Выдвинутая подозреваемыми версия будет в числе прочих проверена следственным путем.
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воронежская область
богучарский район
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происшествия, воронежская область, богучарский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
23:06 16.08.2021 (обновлено: 23:07 16.08.2021)
 
По гибели младенца в семье воронежских подростков возбудили второе дело

После гибели ребенка в семье подростков под Воронежем возбудили второе уголовное дело

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОРОНЕЖ, 16 авг - РИА Новости. Следователи возбудили дело о халатности со стороны чиновников и работников учреждений системы профилактики после гибели пятимесячного ребенка в Воронежской области в семье подростков с психическими заболеваниями, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.
Ранее прокуратура сообщила, что 12 августа в одном из жилых домов поселка Вишнёвый Богучарского района было обнаружено тело малолетнего ребёнка с телесными повреждениями. Судмедэкспертиза установила криминальный характер смерти малыша, СК возбудил дело об убийстве малолетнего. Следствие объявило о задержании подозреваемых - 17-летней матери малыша и ее 14-летнего сожителя, воспитанников специализированного интернатного учреждения.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 19:13
Жителя Воронежа задержали после гибели младенца на пляже
Также следовали информировали о доследственной проверке системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)... По предварительным данным, должностными лицами районных органов и учреждений системы профилактики надлежащий контроль за указанными лицами (семьей, в которой был ребенок), страдающими психическим заболеванием и ранее обучавшимся в специализированном учреждении интернатного типа, не осуществлялся ", - говорится в сообщении.
Следствие полагает, что сотрудники не приняли достаточных мер к выявлению и своевременной постановке семьи на учет, а также не рассматривали вопрос о "возможном изъятии малолетнего, находившегося в социально опасном для жизни и здоровья положении".
Как пояснили задержанные подростки, 12 августа они оставили пятьмесячного ребенка без присмотра дома, а когда вернулись домой, то обнаружили мальчика лежащим головой в ведре, стоявшем рядом с кроваткой. Выдвинутая подозреваемыми версия будет в числе прочих проверена следственным путем.
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ПроисшествияВоронежская областьБогучарский районСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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