https://ria.ru/20210816/damba-1745983204.html
В Крыму предложили построить дамбу для защиты Керчи от паводков
В Крыму предложили построить дамбу для защиты Керчи от паводков - РИА Новости, 16.08.2021
В Крыму предложили построить дамбу для защиты Керчи от паводков
Власти обсуждают возможность строительства дамбы для защиты Керчи от паводков, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T18:43
2021-08-16T18:43
2021-08-16T18:43
происшествия
республика крым
ленинский район
керчь
сергей аксенов (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601372119_0:52:2113:1242_1920x0_80_0_0_65feab555b04c8e20bffb92e25fea2e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Власти обсуждают возможность строительства дамбы для защиты Керчи от паводков, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Дожди прошли в Керчи и прилегающих районах минувшей ночью и вновь привели к подтоплению улиц, объектов инфраструктуры, домов."Сегодня в рамках рабочей поездки лично осмотрел с коллегами два пруда в селах Войково и Бондаренково Ленинского района, из которых основная вода идет на город Керчь и возникает подтопление. С учетом рельефа местности обсудили возможность сооружения дамбы, которая защитит город", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, ситуация находится на контроле, есть четкое понимание, что необходимо делать, за всеми участками, как пострадавшими, так и подверженными подтоплению, закреплены ответственные лица. Сил и средств для проведения аварийно-спасательных работ достаточно.В прошлый раз ливень обрушился на Керчь 12 августа. Тогда за сутки выпало две месячные нормы осадков. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка и рыбоконсервного завода, под водой оказались ряд частных придомовых территорий. Из зон подтопления в Керчи эвакуировали 10 человек. Спустя два дня ситуация стабилизировалась, вода сошла с улиц.Сильные дожди также прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к подтоплению ряда районов полуострова. Тогда больше всего пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.
https://ria.ru/20210816/kerch-1745898560.html
https://ria.ru/20210816/kerch-1745867149.html
республика крым
ленинский район
керчь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601372119_248:0:1995:1310_1920x0_80_0_0_c7d0bc47753ec3c688a7ffc6d4e16a65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, ленинский район, керчь, сергей аксенов (политик)
В Крыму предложили построить дамбу для защиты Керчи от паводков
Глава Крыма Аксенов: предлагается построить дамбу для защиты Керчи от паводков
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Власти обсуждают возможность строительства дамбы для защиты Керчи от паводков, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Дожди прошли в Керчи и прилегающих районах минувшей ночью и вновь привели к подтоплению улиц, объектов инфраструктуры, домов.
"Сегодня в рамках рабочей поездки лично осмотрел с коллегами два пруда в селах Войково и Бондаренково Ленинского района, из которых основная вода идет на город Керчь и возникает подтопление. С учетом рельефа местности обсудили возможность сооружения дамбы, которая защитит город", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, ситуация находится на контроле, есть четкое понимание, что необходимо делать, за всеми участками, как пострадавшими, так и подверженными подтоплению, закреплены ответственные лица. Сил и средств для проведения аварийно-спасательных работ достаточно.
В прошлый раз ливень обрушился на Керчь 12 августа. Тогда за сутки выпало две месячные нормы осадков. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка и рыбоконсервного завода, под водой оказались ряд частных придомовых территорий. Из зон подтопления в Керчи эвакуировали 10 человек. Спустя два дня ситуация стабилизировалась, вода сошла с улиц.
Сильные дожди также прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к подтоплению ряда районов полуострова. Тогда больше всего пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.