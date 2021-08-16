https://ria.ru/20210816/damba-1745983204.html

В Крыму предложили построить дамбу для защиты Керчи от паводков

В Крыму предложили построить дамбу для защиты Керчи от паводков - РИА Новости, 16.08.2021

В Крыму предложили построить дамбу для защиты Керчи от паводков

Власти обсуждают возможность строительства дамбы для защиты Керчи от паводков, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T18:43

2021-08-16T18:43

2021-08-16T18:43

происшествия

республика крым

ленинский район

керчь

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Власти обсуждают возможность строительства дамбы для защиты Керчи от паводков, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Дожди прошли в Керчи и прилегающих районах минувшей ночью и вновь привели к подтоплению улиц, объектов инфраструктуры, домов."Сегодня в рамках рабочей поездки лично осмотрел с коллегами два пруда в селах Войково и Бондаренково Ленинского района, из которых основная вода идет на город Керчь и возникает подтопление. С учетом рельефа местности обсудили возможность сооружения дамбы, которая защитит город", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, ситуация находится на контроле, есть четкое понимание, что необходимо делать, за всеми участками, как пострадавшими, так и подверженными подтоплению, закреплены ответственные лица. Сил и средств для проведения аварийно-спасательных работ достаточно.В прошлый раз ливень обрушился на Керчь 12 августа. Тогда за сутки выпало две месячные нормы осадков. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка и рыбоконсервного завода, под водой оказались ряд частных придомовых территорий. Из зон подтопления в Керчи эвакуировали 10 человек. Спустя два дня ситуация стабилизировалась, вода сошла с улиц.Сильные дожди также прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к подтоплению ряда районов полуострова. Тогда больше всего пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.

https://ria.ru/20210816/kerch-1745898560.html

https://ria.ru/20210816/kerch-1745867149.html

республика крым

ленинский район

керчь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика крым, ленинский район, керчь, сергей аксенов (политик)