https://ria.ru/20210816/chukotka-1745869135.html

На Чукотке ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий

На Чукотке ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий - РИА Новости, 16.08.2021

На Чукотке ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий

Обязательная вакцинация для работников ряда отраслей, в том числе социальной, медицинской сферы, сферы обслуживания и вахтовых рабочих, вводится на Чукотке,... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T09:00

2021-08-16T09:00

2021-08-16T09:00

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

чукотка

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Обязательная вакцинация для работников ряда отраслей, в том числе социальной, медицинской сферы, сферы обслуживания и вахтовых рабочих, вводится на Чукотке, сообщил РИА Новости заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Сагындык Оторваев."Сегодня подписано постановление. Вакцинация обязательна для образовательных организаций, медицинских организаций, (организаций) социального обеспечения, соцработы, работающих вахтовым методом, госслужащих, муниципальных служащих, работников коммунального хозяйства, энергетиков, работников сферы обслуживания, включая магазины, общепит, такси, парикмахерские, общественный транспорт", - сказал Оторваев.По состоянию на 16 августа 2021 года, в Чукотском АО зарегистрировано 1335 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1104 человека, умерли 10.

чукотка

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, чукотка, коронавирус covid-19, коронавирус в россии