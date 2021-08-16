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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210816/chukotka-1745869135.html
На Чукотке ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий
На Чукотке ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий - РИА Новости, 16.08.2021
На Чукотке ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий
Обязательная вакцинация для работников ряда отраслей, в том числе социальной, медицинской сферы, сферы обслуживания и вахтовых рабочих, вводится на Чукотке,... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T09:00
2021-08-16T09:00
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Обязательная вакцинация для работников ряда отраслей, в том числе социальной, медицинской сферы, сферы обслуживания и вахтовых рабочих, вводится на Чукотке, сообщил РИА Новости заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Сагындык Оторваев."Сегодня подписано постановление. Вакцинация обязательна для образовательных организаций, медицинских организаций, (организаций) социального обеспечения, соцработы, работающих вахтовым методом, госслужащих, муниципальных служащих, работников коммунального хозяйства, энергетиков, работников сферы обслуживания, включая магазины, общепит, такси, парикмахерские, общественный транспорт", - сказал Оторваев.По состоянию на 16 августа 2021 года, в Чукотском АО зарегистрировано 1335 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1104 человека, умерли 10.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, чукотка, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:00 16.08.2021
 
На Чукотке ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий

Власти Чукотки ввели обязательную вакцинацию для медиков, чиновников и вахтовиков

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Обязательная вакцинация для работников ряда отраслей, в том числе социальной, медицинской сферы, сферы обслуживания и вахтовых рабочих, вводится на Чукотке, сообщил РИА Новости заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Сагындык Оторваев.
"Сегодня подписано постановление. Вакцинация обязательна для образовательных организаций, медицинских организаций, (организаций) социального обеспечения, соцработы, работающих вахтовым методом, госслужащих, муниципальных служащих, работников коммунального хозяйства, энергетиков, работников сферы обслуживания, включая магазины, общепит, такси, парикмахерские, общественный транспорт", - сказал Оторваев.
По состоянию на 16 августа 2021 года, в Чукотском АО зарегистрировано 1335 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1104 человека, умерли 10.
 
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