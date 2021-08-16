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ФСБ: Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году
ФСБ: Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году - РИА Новости, 16.08.2021
ФСБ: Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году
Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году, это следует из документов, впервые рассекреченных ФСБ России. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T03:09
2021-08-16T12:02
в мире
япония
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вторая мировая война (1939-1945)
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году, это следует из документов, впервые рассекреченных ФСБ России.Среди архивных материалов, включая трофейные, с которыми ознакомилось РИА Новости, - протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, проведенных, начиная с 1945 года и до декабря 1949 года, уже в рамках Хабаровского процесса. Причем ранние протоколы публично представлены впервые. Позиция экс-главнокомандующего, как следует из протоколов, менялась под влиянием свидетельских показаний других японских военнопленных – от полной забывчивости к признанию фактов совершения преступлений.Ямада в январе 1938 года был назначен командующим 3-й армии, которая размещалась в Маньчжурии на границе с Советским Союзом, а с 1944 года стал главнокомандующим Квантунской армией.В ходе допроса бывшему главкому зачитали показания свидетеля Мацумуры о том, что тот осенью 1944 года устно доложил Ямаде о применении бактериологической бомбы "системы Исии"."Показания свидетеля Мацумура я не отрицаю… Как я уже ранее показал, этот доклад был мной одобрен", - сказал Ямада.Эта бактериологическая бомба называлась в честь генерал-лейтенанта Сиро Исии — микробиолога, начальника специального отряда 731 Квантунской армии, проводившего биологические опыты над корейскими, китайскими и советскими военнопленными. Как следует из исторических материалов, Исии изобрел специальную бомбу, которая бы демонстрировала возможность максимально эффективного применения бактериологического оружия. Главная особенность этой бомбы заключалась в том, что у нее был керамический корпус, начиненный чумными блохами. Бомба взрывалась бы на высоте 50-100 метров над поверхностью земли, что обеспечивало максимально широкое заражение местности.Двадцать седьмого сентября 1940 года в Берлине был подписан Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио выступило союзником Берлина. Заключение 13 апреля 1941 года в Москве договора о взаимном нейтралитете СССР и Японии позволило на некоторое время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменило общей расстановки сил.В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против Советского Союза. Всеми своими действиями она целенаправленно нарушала достигнутые с СССР договоренности о нейтралитете, разрабатывая план военных действий и совершая регулярные диверсии в отношении советской стороны.Готовясь к войне против СССР и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия, проводя при этом его разработку, испытания и совершенствование. Оно рассматривалось японскими милитаристами как средство, способное сыграть чуть ли не решающую роль в борьбе с войсками противника.Разработка бактериологического оружия и его испытания, в том числе над живыми людьми, велись спецотрядами 731 и 100 Квантунской армии. В протоколах допросов Ямады и других японских военнопленных четко говорится, что в 1944 года руководство Квантунской армии дало распоряжение увеличить производство бактериологической массы, что свидетельствует от решительной подготовке к бактериологической войне.В отрядах 731 и 100 ставили опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены. Большинство зараженных умирало в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их гибели.По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибло около трех тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает десяти тысяч человек.Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимания союзнический тандем Токио и Берлина, объявил японцам войну. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии. Спустя неделю после начала операции император Хирохито в обращении к японской нации объявил о капитуляции, 16 августа главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться.Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.Последней точкой в завершении Второй мировой войны стал Хабаровский процесс: 25-30 декабря 1949 года в Хабаровске военный трибунал Приморского военного округа рассмотрел дело по обвинению японских военных в подготовке и применении бактериологического оружия.Главным фигурантом процесса был Ямада. Трибунал установил, что он руководил преступной деятельностью подчиненных ему отрядов 731 и 100 по подготовке бактериологической войны, поощряя производимые в этих отрядах зверские убийства тысяч людей во время производства всевозможных экспериментов по применению бактериологического оружия. Ямада принимал меры к тому, чтобы отряды 731 и 100 были полностью готовы к бактериологической войне и чтобы их производственная мощь обеспечивала потребности Квантунской армии в бактериологическом оружии. По приговору трибунала военачальник получил 25 лет лагерей - высшую меру наказания в СССР в то время.Сам Исии избежал наказания. В 1945 году его укрыли американцы, впоследствии он работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году на родине.
https://ria.ru/20210809/arkhivy-1745124076.html
https://ria.ru/20210809/yad-1744998605.html
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в мире, япония, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вторая мировая война (1939-1945), россия
03:09 16.08.2021 (обновлено: 12:02 16.08.2021)
 
ФСБ: Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году

ФСБ рассекретила документы о планах Японии применить бактериологическую бомбу в 1944 году

© Flickr / OiMaxФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© Flickr / OiMax
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году, это следует из документов, впервые рассекреченных ФСБ России.
Среди архивных материалов, включая трофейные, с которыми ознакомилось РИА Новости, - протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, проведенных, начиная с 1945 года и до декабря 1949 года, уже в рамках Хабаровского процесса. Причем ранние протоколы публично представлены впервые.
© ФСБ РоссииПротоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады
Протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады
1 из 3
Протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады
© ФСБ России
© ФСБ РоссииПротоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады
Протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады
2 из 3
Протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады
© ФСБ России
© ФСБ РоссииПротоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады
Протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады
3 из 3
Протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады
© ФСБ России
1 из 3
Протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады
© ФСБ России
2 из 3
Протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады
© ФСБ России
3 из 3
Протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады
© ФСБ России
Позиция экс-главнокомандующего, как следует из протоколов, менялась под влиянием свидетельских показаний других японских военнопленных – от полной забывчивости к признанию фактов совершения преступлений.
Ямада в январе 1938 года был назначен командующим 3-й армии, которая размещалась в Маньчжурии на границе с Советским Союзом, а с 1944 года стал главнокомандующим Квантунской армией.
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В СПЧ прокомментировали раскрытие архивов о планах Японии в войне с СССР
В ходе допроса бывшему главкому зачитали показания свидетеля Мацумуры о том, что тот осенью 1944 года устно доложил Ямаде о применении бактериологической бомбы "системы Исии".
"Показания свидетеля Мацумура я не отрицаю… Как я уже ранее показал, этот доклад был мной одобрен", - сказал Ямада.
Эта бактериологическая бомба называлась в честь генерал-лейтенанта Сиро Исии — микробиолога, начальника специального отряда 731 Квантунской армии, проводившего биологические опыты над корейскими, китайскими и советскими военнопленными. Как следует из исторических материалов, Исии изобрел специальную бомбу, которая бы демонстрировала возможность максимально эффективного применения бактериологического оружия. Главная особенность этой бомбы заключалась в том, что у нее был керамический корпус, начиненный чумными блохами. Бомба взрывалась бы на высоте 50-100 метров над поверхностью земли, что обеспечивало максимально широкое заражение местности.
Двадцать седьмого сентября 1940 года в Берлине был подписан Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио выступило союзником Берлина. Заключение 13 апреля 1941 года в Москве договора о взаимном нейтралитете СССР и Японии позволило на некоторое время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменило общей расстановки сил.
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9 августа, 10:17
"Пирожки с ядом": ФСБ раскрыла планы японцев по диверсии против СССР
В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против Советского Союза. Всеми своими действиями она целенаправленно нарушала достигнутые с СССР договоренности о нейтралитете, разрабатывая план военных действий и совершая регулярные диверсии в отношении советской стороны.
Готовясь к войне против СССР и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия, проводя при этом его разработку, испытания и совершенствование. Оно рассматривалось японскими милитаристами как средство, способное сыграть чуть ли не решающую роль в борьбе с войсками противника.
Разработка бактериологического оружия и его испытания, в том числе над живыми людьми, велись спецотрядами 731 и 100 Квантунской армии. В протоколах допросов Ямады и других японских военнопленных четко говорится, что в 1944 года руководство Квантунской армии дало распоряжение увеличить производство бактериологической массы, что свидетельствует от решительной подготовке к бактериологической войне.
Здание Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ России) на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 07:06
ФСБ опубликовала японское "Руководство к секретной войне" 1944 года
В отрядах 731 и 100 ставили опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены. Большинство зараженных умирало в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их гибели.
По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибло около трех тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает десяти тысяч человек.
Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимания союзнический тандем Токио и Берлина, объявил японцам войну. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.
Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии. Спустя неделю после начала операции император Хирохито в обращении к японской нации объявил о капитуляции, 16 августа главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться.
Наряд советских пограничников в районе озера Хасан. 1938 год - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 10:05
ФСБ впервые рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с СССР
Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.
Последней точкой в завершении Второй мировой войны стал Хабаровский процесс: 25-30 декабря 1949 года в Хабаровске военный трибунал Приморского военного округа рассмотрел дело по обвинению японских военных в подготовке и применении бактериологического оружия.
Главным фигурантом процесса был Ямада. Трибунал установил, что он руководил преступной деятельностью подчиненных ему отрядов 731 и 100 по подготовке бактериологической войны, поощряя производимые в этих отрядах зверские убийства тысяч людей во время производства всевозможных экспериментов по применению бактериологического оружия. Ямада принимал меры к тому, чтобы отряды 731 и 100 были полностью готовы к бактериологической войне и чтобы их производственная мощь обеспечивала потребности Квантунской армии в бактериологическом оружии. По приговору трибунала военачальник получил 25 лет лагерей - высшую меру наказания в СССР в то время.
Сам Исии избежал наказания. В 1945 году его укрыли американцы, впоследствии он работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году на родине.
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 06:48
США проверяют сообщения об утечке данных о ядерном оружии в Европе
 
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