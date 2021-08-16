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Шоубиз
https://ria.ru/20210816/bloom-1745944334.html
Снова голый: Орландо Блум опубликовал откровенное фото
Снова голый: Орландо Блум опубликовал откровенное фото - РИА Новости, 16.08.2021
Снова голый: Орландо Блум опубликовал откровенное фото
Орландо Блум опубликовал в личном микроблоге откровенное фото. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T21:52
2021-08-16T21:52
шоубиз
орландо блум
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Орландо Блум опубликовал в личном микроблоге откровенное фото. Актер полностью разделся в кадре. На снимке он изображен стоящим спиной к камере. На уровне бедер артист разместил эмодзи в виде персика. Фото было сделано рядом с водоемом, и Блум был не единственным отдыхающим на пляже — на заднем фоне видны другие люди. Орландо также поделился с фанатами селфи и видео, на котором показано, как он плавает. Снимки обнаженного Блума не первый раз появляются в Сети. В 2016 году папарацци подловили его на отдыхе вместе с возлюбленной. Актер катался на доске, и плавок на нем не было.
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орландо блум , звезды, знаменитости
21:52 16.08.2021
 

Снова голый: Орландо Блум опубликовал откровенное фото

© AP Photo / Invision/Rich FuryОрландо Блум на благотворительном ужине Шона Паркера в поддержку благотворительного фонда The Parker Foundation в Лос-Анджелесе
Орландо Блум на благотворительном ужине Шона Паркера в поддержку благотворительного фонда The Parker Foundation в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© AP Photo / Invision/Rich Fury
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Орландо Блум опубликовал в личном микроблоге откровенное фото.
Актер полностью разделся в кадре. На снимке он изображен стоящим спиной к камере. На уровне бедер артист разместил эмодзи в виде персика.
Фото было сделано рядом с водоемом, и Блум был не единственным отдыхающим на пляже — на заднем фоне видны другие люди.
Орландо также поделился с фанатами селфи и видео, на котором показано, как он плавает.
Снимки обнаженного Блума не первый раз появляются в Сети. В 2016 году папарацци подловили его на отдыхе вместе с возлюбленной. Актер катался на доске, и плавок на нем не было.
Том Каулитц и Хайди Клум - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 23:45Шоубиз
Хайди Клум и участник Tokio Hotel поделились откровенным фото
 
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