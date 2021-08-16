https://ria.ru/20210816/bloom-1745944334.html

Снова голый: Орландо Блум опубликовал откровенное фото

Снова голый: Орландо Блум опубликовал откровенное фото - РИА Новости, 16.08.2021

Снова голый: Орландо Блум опубликовал откровенное фото

Орландо Блум опубликовал в личном микроблоге откровенное фото. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T21:52

2021-08-16T21:52

2021-08-16T21:52

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Орландо Блум опубликовал в личном микроблоге откровенное фото. Актер полностью разделся в кадре. На снимке он изображен стоящим спиной к камере. На уровне бедер артист разместил эмодзи в виде персика. Фото было сделано рядом с водоемом, и Блум был не единственным отдыхающим на пляже — на заднем фоне видны другие люди. Орландо также поделился с фанатами селфи и видео, на котором показано, как он плавает. Снимки обнаженного Блума не первый раз появляются в Сети. В 2016 году папарацци подловили его на отдыхе вместе с возлюбленной. Актер катался на доске, и плавок на нем не было.

https://ria.ru/20210618/klum-1737544636.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орландо блум , звезды, знаменитости