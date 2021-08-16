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Росавиация опровергла сообщения о продаже билетов за один рубль

Росавиация опровергла сообщения о продаже билетов за один рубль - РИА Новости, 16.08.2021

Росавиация опровергла сообщения о продаже билетов за один рубль

Российская авиакомпания Nordwind действительно указала в заявках на субсидии тариф в 1 рубль, но к нему добавятся таксы и сборы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T10:20

2021-08-16T10:20

2021-08-16T10:20

туризм

nordwind airlines

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

новости - туризм

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российская авиакомпания Nordwind действительно указала в заявках на субсидии тариф в 1 рубль, но к нему добавятся таксы и сборы, сообщили РИА Новости в Росавиации."Авиакомпании в заявках указали тариф на перевозку одного пассажира в одном направлении. "Северный ветер" действительно указал тариф в 1 рубль, но, согласно пункту 12б правил 1176, специальный тариф применяется для расчета стоимости воздушных перевозок пассажиров по маршрутам, то есть к тарифу добавятся таксы и сборы", - сказала представитель Росавиации.Газета "Известия" в понедельник сообщила, что в ближайшее время в России могут появиться в продаже авиабилеты стоимостью 1 рубль. Продавать их будет Nordwind. Приобрести их — в случае появления — смогут только взрослые, летящие с детьми до 18 лет. Издание отмечало, что в продаже может появиться около 25 тысяч таких проездных документов. За рубль можно будет добраться из Калининграда в Иркутск, Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Самару и обратно.Как сообщила газета, претендующие на субсидию за перевозки по семейному тарифу авиакомпании должны были подать заявки в Росавиацию для участия в отборе. В них нужно было указать в том числе маршруты, по которым перевозчик готов летать, размер субсидии и специального тарифа, по которому компания готова продавать билет одному пассажиру в одном направлении. Власти установили только предельные размеры субсидии и специального тарифа по каждому из отобранных маршрутов и никак не ограничивали перевозчиков в снижении ценника.По словам источника газеты в крупном перевозчике, Nordwind указала в своей заявке размер специального тарифа в 1 рубль, так как хотела гарантировано получить дотации и полагала, что участники рынка подадут больше заявок, чем выделено денег. В этом случае, согласно правилам, должен был проводиться конкурс, и в первую очередь удовлетворялась заявка компании, указавшей наименьшую стоимость специального тарифа. Авиакомпании не знали, какую цену заявят другие конкуренты, пояснил источник, добавив, что для получения преимущества нужно было установить как минимум цену меньше предельной.

https://ria.ru/20210812/otkaz-1745465980.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

nordwind airlines, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, россия