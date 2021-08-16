Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210816/bilety-1745879342.html
Росавиация опровергла сообщения о продаже билетов за один рубль
Росавиация опровергла сообщения о продаже билетов за один рубль - РИА Новости, 16.08.2021
Росавиация опровергла сообщения о продаже билетов за один рубль
Российская авиакомпания Nordwind действительно указала в заявках на субсидии тариф в 1 рубль, но к нему добавятся таксы и сборы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T10:20
2021-08-16T10:20
туризм
nordwind airlines
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новости - туризм
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156325/71/1563257106_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_9134214da93f769cb1f0fafda82067e1.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российская авиакомпания Nordwind действительно указала в заявках на субсидии тариф в 1 рубль, но к нему добавятся таксы и сборы, сообщили РИА Новости в Росавиации."Авиакомпании в заявках указали тариф на перевозку одного пассажира в одном направлении. "Северный ветер" действительно указал тариф в 1 рубль, но, согласно пункту 12б правил 1176, специальный тариф применяется для расчета стоимости воздушных перевозок пассажиров по маршрутам, то есть к тарифу добавятся таксы и сборы", - сказала представитель Росавиации.Газета "Известия" в понедельник сообщила, что в ближайшее время в России могут появиться в продаже авиабилеты стоимостью 1 рубль. Продавать их будет Nordwind. Приобрести их — в случае появления — смогут только взрослые, летящие с детьми до 18 лет. Издание отмечало, что в продаже может появиться около 25 тысяч таких проездных документов. За рубль можно будет добраться из Калининграда в Иркутск, Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Самару и обратно.Как сообщила газета, претендующие на субсидию за перевозки по семейному тарифу авиакомпании должны были подать заявки в Росавиацию для участия в отборе. В них нужно было указать в том числе маршруты, по которым перевозчик готов летать, размер субсидии и специального тарифа, по которому компания готова продавать билет одному пассажиру в одном направлении. Власти установили только предельные размеры субсидии и специального тарифа по каждому из отобранных маршрутов и никак не ограничивали перевозчиков в снижении ценника.По словам источника газеты в крупном перевозчике, Nordwind указала в своей заявке размер специального тарифа в 1 рубль, так как хотела гарантировано получить дотации и полагала, что участники рынка подадут больше заявок, чем выделено денег. В этом случае, согласно правилам, должен был проводиться конкурс, и в первую очередь удовлетворялась заявка компании, указавшей наименьшую стоимость специального тарифа. Авиакомпании не знали, какую цену заявят другие конкуренты, пояснил источник, добавив, что для получения преимущества нужно было установить как минимум цену меньше предельной.
https://ria.ru/20210812/otkaz-1745465980.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156325/71/1563257106_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_f7f74d27af97233f07810ead28086204.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
nordwind airlines, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, россия
10:20 16.08.2021
 
Росавиация опровергла сообщения о продаже билетов за один рубль

Представитель Росавиации: билетов за один рубль у авиакомпании Nordwind не будет

CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva / Самолет авиакомпании Nordwind Airlines
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российская авиакомпания Nordwind действительно указала в заявках на субсидии тариф в 1 рубль, но к нему добавятся таксы и сборы, сообщили РИА Новости в Росавиации.
"Авиакомпании в заявках указали тариф на перевозку одного пассажира в одном направлении. "Северный ветер" действительно указал тариф в 1 рубль, но, согласно пункту 12б правил 1176, специальный тариф применяется для расчета стоимости воздушных перевозок пассажиров по маршрутам, то есть к тарифу добавятся таксы и сборы", - сказала представитель Росавиации.
Газета "Известия" в понедельник сообщила, что в ближайшее время в России могут появиться в продаже авиабилеты стоимостью 1 рубль. Продавать их будет Nordwind. Приобрести их — в случае появления — смогут только взрослые, летящие с детьми до 18 лет. Издание отмечало, что в продаже может появиться около 25 тысяч таких проездных документов. За рубль можно будет добраться из Калининграда в Иркутск, Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Самару и обратно.
Как сообщила газета, претендующие на субсидию за перевозки по семейному тарифу авиакомпании должны были подать заявки в Росавиацию для участия в отборе. В них нужно было указать в том числе маршруты, по которым перевозчик готов летать, размер субсидии и специального тарифа, по которому компания готова продавать билет одному пассажиру в одном направлении. Власти установили только предельные размеры субсидии и специального тарифа по каждому из отобранных маршрутов и никак не ограничивали перевозчиков в снижении ценника.
Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 12:49
Против S7 возбудили дело за отказ посадить на рейс пассажиров с билетами
По словам источника газеты в крупном перевозчике, Nordwind указала в своей заявке размер специального тарифа в 1 рубль, так как хотела гарантировано получить дотации и полагала, что участники рынка подадут больше заявок, чем выделено денег. В этом случае, согласно правилам, должен был проводиться конкурс, и в первую очередь удовлетворялась заявка компании, указавшей наименьшую стоимость специального тарифа. Авиакомпании не знали, какую цену заявят другие конкуренты, пояснил источник, добавив, что для получения преимущества нужно было установить как минимум цену меньше предельной.
 
ТуризмNordwind AirlinesФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Новости - ТуризмРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:53Трутнев заявил о востребованности земли по программе "арктического гектара"
14:52Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы
14:49В Тамбовской области в костре нашли более 30 ампул вакцины от COVID-19
14:45Никто не ожидал, что Афганистан "падет" так быстро, заявил советник Байдена
14:45Куйвашев раскритиковал власти Серова за мытье грунтовых дорог к его визиту
14:39США начали расследование о "нерыночности" российской экономики
14:38В Узбекистане подтвердили крушение самолета афганских ВВС
14:35Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в районе Южных Сандвичевых островов
14:35Захарова прокомментировала обращения Рейгана к афганцам
14:35Кабулов провел переговоры со спецпредставителем США по Афганистану
14:32В Когалыме задержали мужчину, столкнувшего человека с балкона
14:27Трутнев рассказал о планах по освоению Курильских островов
14:24В Крыму вынесли приговор организаторам ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
14:18СК попросил арестовать женщину, выкинувшую ребенка в мусорный бак в Москве
14:11СК показал задержание главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни
14:11Двухмесячная девочка умерла от COVID-19 в Туле
14:10Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой
13:59На Камчатке появится горячая линия для туристов
13:59Талибы более договороспособны, чем правительство в Кабуле, заявили в МИД
13:56В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за жары
Лента новостейМолния