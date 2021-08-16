https://ria.ru/20210816/bezhentsy-1745951069.html

Эксперт оценил вероятность наплыва беженцев из Афганистана в Россию

Эксперт оценил вероятность наплыва беженцев из Афганистана в Россию - РИА Новости, 16.08.2021

Эксперт оценил вероятность наплыва беженцев из Афганистана в Россию

Наплыва афганских беженцев в Россию в свете установления движением "Талибан"* контроля над Афганистаном не будет, заявил РИА Новости директор бюро Международной РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T16:31

2021-08-16T16:31

2021-08-16T16:32

захват власти в афганистане талибами

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россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Наплыва афганских беженцев в Россию в свете установления движением "Талибан"* контроля над Афганистаном не будет, заявил РИА Новости директор бюро Международной организации по миграции в Москве Абдусатор Эсоев."Ситуация пока неясна, но, по нашим оценкам, не будет наплыва беженцев из Афганистана в Россию, по крайней мере", - сказал он.Эсоев отметил, что беженцы, как правило, стремятся уйти в соседние страны, однако это с учетом контроля радикального движения "Талибан"* над границами в настоящий момент маловероятно. Это снижает вероятность того, что афганцы смогут отправиться в Россию из стран Центральной Азии, считает он.Кроме того, пока непонятно, какова будет структура власти в Афганистане, это также оставляет открытым вопрос с возможностями афганцев уехать из стран, отметил Эсоев."Беженцы обычно приезжают в соседние страны в надежде вернуться, как только стабилизируется ситуация в своей стране. Если они поедут куда-то дальше, то это будут небольшие группы", - добавил директор московского бюро организации."В данный момент ни в Таджикистане, ни в Узбекистане нет беженцев афганских. Такого нет, что сформировались лагеря и группы. В Средней Азии пока спокойно", - отметил Эсоев.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210720/lukashenko-1742069050.html

https://ria.ru/20210813/afganistan-1745661570.html

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в мире, талибан, афганистан, россия