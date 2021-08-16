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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210816/bezhentsy-1745951069.html
Эксперт оценил вероятность наплыва беженцев из Афганистана в Россию
Эксперт оценил вероятность наплыва беженцев из Афганистана в Россию - РИА Новости, 16.08.2021
Эксперт оценил вероятность наплыва беженцев из Афганистана в Россию
Наплыва афганских беженцев в Россию в свете установления движением "Талибан"* контроля над Афганистаном не будет, заявил РИА Новости директор бюро Международной РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T16:31
2021-08-16T16:32
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Наплыва афганских беженцев в Россию в свете установления движением "Талибан"* контроля над Афганистаном не будет, заявил РИА Новости директор бюро Международной организации по миграции в Москве Абдусатор Эсоев."Ситуация пока неясна, но, по нашим оценкам, не будет наплыва беженцев из Афганистана в Россию, по крайней мере", - сказал он.Эсоев отметил, что беженцы, как правило, стремятся уйти в соседние страны, однако это с учетом контроля радикального движения "Талибан"* над границами в настоящий момент маловероятно. Это снижает вероятность того, что афганцы смогут отправиться в Россию из стран Центральной Азии, считает он.Кроме того, пока непонятно, какова будет структура власти в Афганистане, это также оставляет открытым вопрос с возможностями афганцев уехать из стран, отметил Эсоев."Беженцы обычно приезжают в соседние страны в надежде вернуться, как только стабилизируется ситуация в своей стране. Если они поедут куда-то дальше, то это будут небольшие группы", - добавил директор московского бюро организации."В данный момент ни в Таджикистане, ни в Узбекистане нет беженцев афганских. Такого нет, что сформировались лагеря и группы. В Средней Азии пока спокойно", - отметил Эсоев.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210720/lukashenko-1742069050.html
https://ria.ru/20210813/afganistan-1745661570.html
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в мире, талибан, афганистан, россия
16:31 16.08.2021 (обновлено: 16:32 16.08.2021)
 
Эксперт оценил вероятность наплыва беженцев из Афганистана в Россию

Директор бюро МОМ в Москве Эсоев: наплыва беженцев из Афганистана в Россию не будет

© AP Photo / Border Troops of the State Committee for National Security of the Republic of TajikistanВоеннослужащие Афганистана рядом с таджикско-афганской границей в Таджикистане
Военнослужащие Афганистана рядом с таджикско-афганской границей в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© AP Photo / Border Troops of the State Committee for National Security of the Republic of Tajikistan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Наплыва афганских беженцев в Россию в свете установления движением "Талибан"* контроля над Афганистаном не будет, заявил РИА Новости директор бюро Международной организации по миграции в Москве Абдусатор Эсоев.
"Ситуация пока неясна, но, по нашим оценкам, не будет наплыва беженцев из Афганистана в Россию, по крайней мере", - сказал он.
Эсоев отметил, что беженцы, как правило, стремятся уйти в соседние страны, однако это с учетом контроля радикального движения "Талибан"* над границами в настоящий момент маловероятно. Это снижает вероятность того, что афганцы смогут отправиться в Россию из стран Центральной Азии, считает он.
Кроме того, пока непонятно, какова будет структура власти в Афганистане, это также оставляет открытым вопрос с возможностями афганцев уехать из стран, отметил Эсоев.
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"Беженцы обычно приезжают в соседние страны в надежде вернуться, как только стабилизируется ситуация в своей стране. Если они поедут куда-то дальше, то это будут небольшие группы", - добавил директор московского бюро организации.
"В данный момент ни в Таджикистане, ни в Узбекистане нет беженцев афганских. Такого нет, что сформировались лагеря и группы. В Средней Азии пока спокойно", - отметил Эсоев.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанРоссия
 
 
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