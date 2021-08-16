16:31 16.08.2021 (обновлено: 16:32 16.08.2021)
Эксперт оценил вероятность наплыва беженцев из Афганистана в Россию
Директор бюро МОМ в Москве Эсоев: наплыва беженцев из Афганистана в Россию не будет
© AP Photo / Border Troops of the State Committee for National Security of the Republic of TajikistanВоеннослужащие Афганистана рядом с таджикско-афганской границей в Таджикистане
© AP Photo / Border Troops of the State Committee for National Security of the Republic of Tajikistan
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Наплыва афганских беженцев в Россию в свете установления движением "Талибан"* контроля над Афганистаном не будет, заявил РИА Новости директор бюро Международной организации по миграции в Москве Абдусатор Эсоев.
"Ситуация пока неясна, но, по нашим оценкам, не будет наплыва беженцев из Афганистана в Россию, по крайней мере", - сказал он.
Эсоев отметил, что беженцы, как правило, стремятся уйти в соседние страны, однако это с учетом контроля радикального движения "Талибан"* над границами в настоящий момент маловероятно. Это снижает вероятность того, что афганцы смогут отправиться в Россию из стран Центральной Азии, считает он.
Кроме того, пока непонятно, какова будет структура власти в Афганистане, это также оставляет открытым вопрос с возможностями афганцев уехать из стран, отметил Эсоев.
"Беженцы обычно приезжают в соседние страны в надежде вернуться, как только стабилизируется ситуация в своей стране. Если они поедут куда-то дальше, то это будут небольшие группы", - добавил директор московского бюро организации.
"В данный момент ни в Таджикистане, ни в Узбекистане нет беженцев афганских. Такого нет, что сформировались лагеря и группы. В Средней Азии пока спокойно", - отметил Эсоев.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Запрещенная в России террористическая организация