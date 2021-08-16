https://ria.ru/20210816/benzin-1745698022.html

Резервный вариант: что сделают с ценами на бензин

Резервный вариант: что сделают с ценами на бензин - РИА Новости, 16.08.2021

Резервный вариант: что сделают с ценами на бензин

Бензин в России продолжает дорожать. Растут оптовые цены, разгоняя стоимость топлива на заправочных станциях. Не слишком помогает и демпферный механизм... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T08:00

2021-08-16T08:00

2021-08-16T11:48

экономика

бензин

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

московская топливная ассоциация

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Бензин в России продолжает дорожать. Растут оптовые цены, разгоняя стоимость топлива на заправочных станциях. Не слишком помогает и демпферный механизм. Правительство рассматривало кардинальные меры — в частности, временный запрет на экспорт. Но решили пойти другим путем — нефтяникам поручили увеличить продажи бензина на бирже, распечатав запасы. Что происходит на рынке — в материале РИА Новости.Все дорожеВ пятницу, 13 августа, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) АИ-92 вновь обновил исторический максимум — 58 456 рублей за тонну. АИ-95 покупают за 59 436 (рекорд — 60 029).На биржах и в оптовых сетях цены растут с конца прошлого года: за январь — июль увеличились на 15 процентов. В рознице — на пять.По данным Росстата, с 2 по 9 августа бензин и дизельное топливо прибавили в среднем еще 13 копеек. АИ-92 подорожал до 45,82 рубля за литр (плюс десять копеек), АИ-95 — до 49,58 (плюс 11), АИ-98 — до 56,99 (плюс 27).В крупных городах и того больше. Так, Московская топливная ассоциация сообщила, что 92-й поднялся до 45,92, 95-й — 50,90, 98-й — 58. Дизель продают за 49,88.Что произошлоВосстановление мировой экономики после пика коронакризиса привело к резкому повышению спроса на энергоносители. Бензин и дизельное топливо дорожают повсюду."Мы столкнулись с сочетанием нескольких факторов: сезонным, вызванным очевидным скачком цен на сырье, и инфляционным — из-за запредельной денежной эмиссии ведущими мировыми центробанками в связи с пандемией", — отмечает директор по административно-хозяйственной деятельности ТК "Байкал-Сервис" Александр Разин.Положение усугубило и расширение внутреннего туризма при закрытых границах. А целый ряд нефтеперерабатывающих заводов — на ремонте. Добавьте к этому рост экспортных цен, снижение предложения на бирже и ограничение добычи в рамках соглашения ОПЕК.Наконец, на внутренний рынок сильно давит подъем нефтяных котировок — с 67 до 76 долларов за баррель при неизменном валютном курсе рубля. Нефть и нефтепродукты в пересчете на рубли сейчас на историческом максимуме.Что с демпферомС 2019 года в России действует демпферный механизм. Когда экспортная цена больше индикативной внутренней, государство доплачивает компаниям, чтобы они не уходили на внешний рынок, если ниже — нефтяники часть разницы отправляют в госбюджет. Как уверяют в Минэнерго, это помогает сдерживать цены. По словам замминистра энергетика Павла Сорокина, литр бензина на автозаправочных станциях мог стоить на 15 рублей дороже, если бы не меры правительства. Действительно, сейчас компенсируют почти 20 тысяч рублей на тонну, то есть около 15 рублей за литр.Впрочем, аналитики указывают на то, что в нынешней ситуации демпфер не слишком эффективен: выплаты уже превысили акциз, то есть с бензина государство ничего не получает.Скептически настроены и игроки рынка. "Демпфер, как мы видим, не работает. Ситуация критичная, она просто не рыночная", — считает Артем Скворцов, основатель сервиса по продаже топлива онлайн Benzuber.Пригрозили запретомВ июле в правительстве начали обсуждать радикальные шаги — в частности, временный запрет на экспорт топлива, в первую очередь бензина. Предполагалось, что это удержит цены в рамках общей инфляции. Ограничение экспорта, как правило, фиксирует стоимость топлива на заправках и, соответственно, транспортные издержки. Кроме того, подъем нефтяных котировок в этом году совпал с началом уборочной кампании на юге страны."Но если другого выхода не будет, власти это сделают. С другой стороны — это не поможет производству топлива. Хотя, помимо сдерживания цен, чиновники должны также заботиться о том, чтобы увеличивать экспорт не сырой нефти, а продуктов переработки. Поэтому запрет — в самом крайнем случае. Если все-таки это случится, предложение на рынке резко увеличится, и опт подешевеет", — указывает аналитик."Ограничение экспорта, может, и решит проблему в краткосрочной перспективе, но сильно ударит по имиджу поставщиков бензина, сорвутся контракты. А ведь российские производители приложили гигантские усилия, чтобы продавать готовый продукт, а не только сырую нефть", — отмечает Артем Скворцов из Benzuber.Распечатать запасыКак бы то ни было, пока пошли другим путем. Правительство поручило компаниям увеличить продажи бензина на бирже, распечатав накопленные запасы."Теперь у переработчиков два варианта — быстро нарастить производство или тратить резервы. Вырастет предложение — будут удешевление и стабилизация, но цены на АЗС не упадут, только приостановят подъем", — прогнозирует Михаил Колесников из "Benza-Пензаспецавтомаш".По мнению Валдиса Плявиньша, независимого эксперта в сфере нефти и газа, увеличение количества продаваемого на бирже топлива несколько снизит оптовые цены.Кроме того, в правительстве рассматривают временный запрет на продажу бензина трейдерами — по сути, это спекуляционнные сделки, основанные на принципе "покупаем сами у себя". Право на реализацию могут оставить лишь производителям, а предельный рост цены в рамках торговой сессии — ограничить. Аналитики это одобряют. Возможность ужесточения еще не исключена. Как сказал вице-премьер Александр Новак, если ситуация ухудшится, экспорт нефтепродуктов все же запретят. По его словам, нефтяные компании обязаны помочь нормализовать положение. В первую очередь этому поспособствует равномерное увеличение предложения смесей углеводородов на бирже.

https://ria.ru/20210726/tseny-1742611879.html

https://ria.ru/20210703/petrol-1739575214.html

https://ria.ru/20210810/toplivo-1745261555.html

https://ria.ru/20210813/pereprodazha-1745573380.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, бензин, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), московская топливная ассоциация, цены на нефть, россия