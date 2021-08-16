https://ria.ru/20210816/begstvo-1745985738.html
На Украине передумали злить Россию после бегства США из Афганистана
На Украине передумали злить Россию после бегства США из Афганистана - РИА Новости, 16.08.2021
На Украине передумали злить Россию после бегства США из Афганистана
Главный редактор газеты "Страна" Игорь Гужва рассказал о главном уроке, который Киев должен усвоить после лихорадочного бегства США из Афганистана. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T18:57
2021-08-16T18:57
2021-08-16T19:59
в мире
украина
сша
талибан
афганистан
северный поток — 2
игорь гужва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_4c734a2ddb177c904a2aa3b94a6c3cc2.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Главный редактор газеты "Страна" Игорь Гужва рассказал о главном уроке, который Киев должен усвоить после лихорадочного бегства США из Афганистана.По его мнению, ответ Москвы в случае провокаций Киева может быть очень мощным, а помощи от американцев в этот момент ждать не приходится. События в Афганистане показали, что США максимум "пришлют пару самолетов в Борисполь для эвакуации персонала посольства и некоторых особо ценных местных кадров", считает Гужва.Главный геополитический бизнес Украины — торговля созданием проблем для России — теряет рентабельность из-за перемен в настроениях на Западе, а теперь и вовсе становится предельно опасным, подытожил он.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны, которое произошло на фоне вывода американских войск из страны. В воскресенье стало известно, что боевики взяли под контроль все погранпереходы, а также без боев вошли в столицу государства — Кабул. Президент республики Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. По сообщениям СМИ, "Талибан"* вскоре объявит о создании Исламского эмирата Афганистан.*Террористическая организация, запрещенная в России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210816/unizhenie-1745956645.html
украина
сша
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_5c02b2a57a46882dd461e3801cc89a21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, талибан, афганистан, северный поток — 2, игорь гужва, россия
18:57 16.08.2021 (обновлено: 19:59 16.08.2021)
На Украине передумали злить Россию после бегства США из Афганистана
Украинский журналист Гужва потребовал не злить Россию после бегства США из Афганистана
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости.
Главный редактор газеты "Страна"
Игорь Гужва рассказал о главном уроке, который Киев должен усвоить после лихорадочного бегства США
из Афганистана.
"Ни при каких обстоятельствах не стоит участвовать в провокациях, которые прорабатывает против России партия войны на Западе вместе с партией войны внутри Украины. Типа обострения в Донбассе для срыва "Северного потока — 2". Или отправки военных кораблей к берегам Крыма", — подчеркнул журналист.
По его мнению, ответ Москвы в случае провокаций Киева может быть очень мощным, а помощи от американцев в этот момент ждать не приходится. События в Афганистане показали, что США максимум "пришлют пару самолетов в Борисполь для эвакуации персонала посольства и некоторых особо ценных местных кадров", считает Гужва.
Главный геополитический бизнес Украины
— торговля созданием проблем для России — теряет рентабельность из-за перемен в настроениях на Западе, а теперь и вовсе становится предельно опасным, подытожил он.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны, которое произошло на фоне вывода американских войск из страны. В воскресенье стало известно, что боевики взяли под контроль все погранпереходы, а также без боев вошли в столицу государства — Кабул. Президент республики Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. По сообщениям СМИ, "Талибан"* вскоре объявит о создании Исламского эмирата Афганистан.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>