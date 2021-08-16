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На Украине передумали злить Россию после бегства США из Афганистана
На Украине передумали злить Россию после бегства США из Афганистана - РИА Новости, 16.08.2021
На Украине передумали злить Россию после бегства США из Афганистана
Главный редактор газеты "Страна" Игорь Гужва рассказал о главном уроке, который Киев должен усвоить после лихорадочного бегства США из Афганистана. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T18:57
2021-08-16T19:59
в мире
украина
сша
талибан
афганистан
северный поток — 2
игорь гужва
россия
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Главный редактор газеты "Страна" Игорь Гужва рассказал о главном уроке, который Киев должен усвоить после лихорадочного бегства США из Афганистана.По его мнению, ответ Москвы в случае провокаций Киева может быть очень мощным, а помощи от американцев в этот момент ждать не приходится. События в Афганистане показали, что США максимум "пришлют пару самолетов в Борисполь для эвакуации персонала посольства и некоторых особо ценных местных кадров", считает Гужва.Главный геополитический бизнес Украины — торговля созданием проблем для России — теряет рентабельность из-за перемен в настроениях на Западе, а теперь и вовсе становится предельно опасным, подытожил он.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны, которое произошло на фоне вывода американских войск из страны. В воскресенье стало известно, что боевики взяли под контроль все погранпереходы, а также без боев вошли в столицу государства — Кабул. Президент республики Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. По сообщениям СМИ, "Талибан"* вскоре объявит о создании Исламского эмирата Афганистан.*Террористическая организация, запрещенная в России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, сша, талибан, афганистан, северный поток — 2, игорь гужва, россия
18:57 16.08.2021 (обновлено: 19:59 16.08.2021)
 
На Украине передумали злить Россию после бегства США из Афганистана

Украинский журналист Гужва потребовал не злить Россию после бегства США из Афганистана

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Главный редактор газеты "Страна" Игорь Гужва рассказал о главном уроке, который Киев должен усвоить после лихорадочного бегства США из Афганистана.

"Ни при каких обстоятельствах не стоит участвовать в провокациях, которые прорабатывает против России партия войны на Западе вместе с партией войны внутри Украины. Типа обострения в Донбассе для срыва "Северного потока — 2". Или отправки военных кораблей к берегам Крыма", — подчеркнул журналист.

По его мнению, ответ Москвы в случае провокаций Киева может быть очень мощным, а помощи от американцев в этот момент ждать не приходится. События в Афганистане показали, что США максимум "пришлют пару самолетов в Борисполь для эвакуации персонала посольства и некоторых особо ценных местных кадров", считает Гужва.
Главный геополитический бизнес Украины — торговля созданием проблем для России — теряет рентабельность из-за перемен в настроениях на Западе, а теперь и вовсе становится предельно опасным, подытожил он.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны, которое произошло на фоне вывода американских войск из страны. В воскресенье стало известно, что боевики взяли под контроль все погранпереходы, а также без боев вошли в столицу государства — Кабул. Президент республики Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. По сообщениям СМИ, "Талибан"* вскоре объявит о создании Исламского эмирата Афганистан.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Батальон солдат США загружается в военный самолет - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
Вчера, 16:53
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В миреУкраинаСШАТалибанАфганистанСеверный поток — 2Игорь ГужваРоссия
 
 
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