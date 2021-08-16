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На Украине передумали злить Россию после бегства США из Афганистана

На Украине передумали злить Россию после бегства США из Афганистана - РИА Новости, 16.08.2021

На Украине передумали злить Россию после бегства США из Афганистана

Главный редактор газеты "Страна" Игорь Гужва рассказал о главном уроке, который Киев должен усвоить после лихорадочного бегства США из Афганистана. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T18:57

2021-08-16T18:57

2021-08-16T19:59

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игорь гужва

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Главный редактор газеты "Страна" Игорь Гужва рассказал о главном уроке, который Киев должен усвоить после лихорадочного бегства США из Афганистана.По его мнению, ответ Москвы в случае провокаций Киева может быть очень мощным, а помощи от американцев в этот момент ждать не приходится. События в Афганистане показали, что США максимум "пришлют пару самолетов в Борисполь для эвакуации персонала посольства и некоторых особо ценных местных кадров", считает Гужва.Главный геополитический бизнес Украины — торговля созданием проблем для России — теряет рентабельность из-за перемен в настроениях на Западе, а теперь и вовсе становится предельно опасным, подытожил он.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны, которое произошло на фоне вывода американских войск из страны. В воскресенье стало известно, что боевики взяли под контроль все погранпереходы, а также без боев вошли в столицу государства — Кабул. Президент республики Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. По сообщениям СМИ, "Талибан"* вскоре объявит о создании Исламского эмирата Афганистан.*Террористическая организация, запрещенная в России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина

сша

афганистан

россия

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в мире, украина, сша, талибан, афганистан, северный поток — 2, игорь гужва, россия