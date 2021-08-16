23:53 16.08.2021 (обновлено: 23:56 16.08.2021)
Байден предостерег талибов от попыток атаковать американцев
Президент Байден: США дадут быстрый силовой ответ на любые попытки талибов их атаковать
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты готовы дать стремительный силовой ответ на любые попытки радикального движения "Талибан"* атаковать их граждан, талибы об этом знают, заявил президент США Джо Байден.
"Мы четко донесли до "Талибана"*: если они атакуют наших служащих или воспрепятствуют нашей операции (по выводу войск), наш ответ будет стремительным и сильным", - сказал Байден в телеобращении, посвященном текущей ситуации в Афганистане.
По словам главы государства, Вашингтон готов защищать американских граждан "с разрушительной мощью".
Затрагивая тему текущих событий в Афганистане, Байден заявил, что огорчен происходящим, но не испытывает сожаления по поводу решения вывести войска.
"Я глубоко опечален фактами того, что мы сегодня видим. Но я не жалею о своем решении прекратить участие США в афганской войне", - подчеркнул Байден.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.