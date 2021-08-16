https://ria.ru/20210816/bayden-1746010859.html

Байден предостерег талибов от попыток атаковать американцев

Байден предостерег талибов от попыток атаковать американцев - РИА Новости, 16.08.2021

Байден предостерег талибов от попыток атаковать американцев

Соединенные Штаты готовы дать стремительный силовой ответ на любые попытки радикального движения "Талибан"* атаковать их граждан, талибы об этом знают, заявил... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T23:53

2021-08-16T23:53

2021-08-16T23:56

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

вашингтон (город)

талибан

джо байден

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745953776_116:501:2866:2048_1920x0_80_0_0_63b490056d1723f1cceff5ae1a020f1c.jpg

ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты готовы дать стремительный силовой ответ на любые попытки радикального движения "Талибан"* атаковать их граждан, талибы об этом знают, заявил президент США Джо Байден."Мы четко донесли до "Талибана"*: если они атакуют наших служащих или воспрепятствуют нашей операции (по выводу войск), наш ответ будет стремительным и сильным", - сказал Байден в телеобращении, посвященном текущей ситуации в Афганистане.По словам главы государства, Вашингтон готов защищать американских граждан "с разрушительной мощью".Затрагивая тему текущих событий в Афганистане, Байден заявил, что огорчен происходящим, но не испытывает сожаления по поводу решения вывести войска."Я глубоко опечален фактами того, что мы сегодня видим. Но я не жалею о своем решении прекратить участие США в афганской войне", - подчеркнул Байден.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

https://ria.ru/20210816/bayden-1746009384.html

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

сша

вашингтон (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, вашингтон (город), талибан, джо байден, россия