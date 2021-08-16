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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210816/bayden-1746010859.html
Байден предостерег талибов от попыток атаковать американцев
Байден предостерег талибов от попыток атаковать американцев - РИА Новости, 16.08.2021
Байден предостерег талибов от попыток атаковать американцев
Соединенные Штаты готовы дать стремительный силовой ответ на любые попытки радикального движения "Талибан"* атаковать их граждан, талибы об этом знают, заявил... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T23:53
2021-08-16T23:56
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
вашингтон (город)
талибан
джо байден
россия
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ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты готовы дать стремительный силовой ответ на любые попытки радикального движения "Талибан"* атаковать их граждан, талибы об этом знают, заявил президент США Джо Байден."Мы четко донесли до "Талибана"*: если они атакуют наших служащих или воспрепятствуют нашей операции (по выводу войск), наш ответ будет стремительным и сильным", - сказал Байден в телеобращении, посвященном текущей ситуации в Афганистане.По словам главы государства, Вашингтон готов защищать американских граждан "с разрушительной мощью".Затрагивая тему текущих событий в Афганистане, Байден заявил, что огорчен происходящим, но не испытывает сожаления по поводу решения вывести войска."Я глубоко опечален фактами того, что мы сегодня видим. Но я не жалею о своем решении прекратить участие США в афганской войне", - подчеркнул Байден.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
https://ria.ru/20210816/bayden-1746009384.html
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в мире, сша, вашингтон (город), талибан, джо байден, россия
23:53 16.08.2021 (обновлено: 23:56 16.08.2021)
 
Байден предостерег талибов от попыток атаковать американцев

Президент Байден: США дадут быстрый силовой ответ на любые попытки талибов их атаковать

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты готовы дать стремительный силовой ответ на любые попытки радикального движения "Талибан"* атаковать их граждан, талибы об этом знают, заявил президент США Джо Байден.
"Мы четко донесли до "Талибана"*: если они атакуют наших служащих или воспрепятствуют нашей операции (по выводу войск), наш ответ будет стремительным и сильным", - сказал Байден в телеобращении, посвященном текущей ситуации в Афганистане.
По словам главы государства, Вашингтон готов защищать американских граждан "с разрушительной мощью".
Затрагивая тему текущих событий в Афганистане, Байден заявил, что огорчен происходящим, но не испытывает сожаления по поводу решения вывести войска.
Президент США Джо Байден перед заявлением по Афганистану в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
Вчера, 23:25Захват власти в Афганистане талибами
Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана
"Я глубоко опечален фактами того, что мы сегодня видим. Но я не жалею о своем решении прекратить участие США в афганской войне", - подчеркнул Байден.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
15 августа, 19:53Захват власти в Афганистане талибами
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАВашингтон (город)ТалибанДжо БайденРоссия
 
 
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