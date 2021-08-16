23:47 16.08.2021 (обновлено: 23:51 16.08.2021)
Байден назвал последствия отказа от вывода войск из Афганистана
Президент США Байден: отказ от вывода войск из Афганистана означал бы эскалацию конфликта
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
© AP Photo / Patrick Semansky
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Отказ от вывода войск из Афганистана означал бы эскалацию конфликта, заявил в телеобращении президент США Джо Байден.
"Суровая реальность заключалась в том, чтобы или вывести наших войска в соответствии с соглашением (достигнутым администрацией Трампа с движением "Талибан"*) или рисковать эскалацией конфликта и отправкой тысяч дополнительных сил американских военных на войну в Афганистан", - сказал Байден.
"После 1 мая не было предусмотрено никакого режима прекращения огня, не было соглашения о защите наших военных, не было (гарантий) о статус-кво и недопущении гибели американцев", - сказал президент США.
Байден в апреле объявил о планах по выводу американских военных из Афганистана до 11 сентября. Вывод войск шел с опережением графика. В последние недели "Талибан"*активизировал наступление, и в воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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