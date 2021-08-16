https://ria.ru/20210816/bayden-1746010473.html

Байден назвал последствия отказа от вывода войск из Афганистана

Байден назвал последствия отказа от вывода войск из Афганистана - РИА Новости, 16.08.2021

Байден назвал последствия отказа от вывода войск из Афганистана

Отказ от вывода войск из Афганистана означал бы эскалацию конфликта, заявил в телеобращении президент США Джо Байден. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T23:47

2021-08-16T23:47

2021-08-16T23:51

захват власти в афганистане талибами

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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Отказ от вывода войск из Афганистана означал бы эскалацию конфликта, заявил в телеобращении президент США Джо Байден."Суровая реальность заключалась в том, чтобы или вывести наших войска в соответствии с соглашением (достигнутым администрацией Трампа с движением "Талибан"*) или рисковать эскалацией конфликта и отправкой тысяч дополнительных сил американских военных на войну в Афганистан", - сказал Байден."После 1 мая не было предусмотрено никакого режима прекращения огня, не было соглашения о защите наших военных, не было (гарантий) о статус-кво и недопущении гибели американцев", - сказал президент США.Байден в апреле объявил о планах по выводу американских военных из Афганистана до 11 сентября. Вывод войск шел с опережением графика. В последние недели "Талибан"*активизировал наступление, и в воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

сша

афганистан

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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, россия