https://ria.ru/20210816/bayden-1746010128.html

Байден пообещал союзникам помощь при эвакуации из Афганистана

Байден пообещал союзникам помощь при эвакуации из Афганистана - РИА Новости, 16.08.2021

Байден пообещал союзникам помощь при эвакуации из Афганистана

Соединенные Штаты намерены в дальнейшем оказывать содействие эвакуации гражданских служащих своих союзников из Афганистана, заявил в понедельник президент США... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T23:42

2021-08-16T23:42

2021-08-16T23:42

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

джо байден

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745909750_0:107:1899:1175_1920x0_80_0_0_9dbece47634cc706680f11b97f3a6aca.jpg

ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты намерены в дальнейшем оказывать содействие эвакуации гражданских служащих своих союзников из Афганистана, заявил в понедельник президент США Джо Байден."Мы продолжим оказывать содействие безопасной отправке гражданских служащих наших союзников, которые продолжают нести службу в Афганистане", - сказал Байден в своем выступлении, посвященном текущей ситуации в Афганистане.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210816/bayden-1746009384.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

сша

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, россия