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Байден пообещал союзникам помощь при эвакуации из Афганистана
Байден пообещал союзникам помощь при эвакуации из Афганистана - РИА Новости, 16.08.2021
Байден пообещал союзникам помощь при эвакуации из Афганистана
Соединенные Штаты намерены в дальнейшем оказывать содействие эвакуации гражданских служащих своих союзников из Афганистана, заявил в понедельник президент США... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T23:42
2021-08-16T23:42
2021-08-16T23:42
захват власти в афганистане талибами
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талибан
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты намерены в дальнейшем оказывать содействие эвакуации гражданских служащих своих союзников из Афганистана, заявил в понедельник президент США Джо Байден."Мы продолжим оказывать содействие безопасной отправке гражданских служащих наших союзников, которые продолжают нести службу в Афганистане", - сказал Байден в своем выступлении, посвященном текущей ситуации в Афганистане.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210816/bayden-1746009384.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, россия
Байден пообещал союзникам помощь при эвакуации из Афганистана
Президент Байден: США помогут союзникам эвакуировать их гражданских служащих из Афганистана