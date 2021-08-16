https://ria.ru/20210816/bayden-1746009947.html

Стабильности в Афганистане нельзя добиться силой, заявил Байден

Стабильности в Афганистане нельзя добиться силой, заявил Байден - РИА Новости, 16.08.2021

Стабильности в Афганистане нельзя добиться силой, заявил Байден

Нынешняя ситуация в Афганистане демонстрирует, что военной силой не удастся добиться восстановления безопасности и стабильности в этой стране, заявил в... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T23:36

2021-08-16T23:36

2021-08-16T23:36

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

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джо байден

россия

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ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Нынешняя ситуация в Афганистане демонстрирует, что военной силой не удастся добиться восстановления безопасности и стабильности в этой стране, заявил в понедельник президент США Джо Байден."События, которые мы наблюдаем в настоящий момент, являются печальным доказательством того, что ни одна современная армия не сможет добиться стабильности, единства и безопасности в Афганистане", - сказал Байден в своем выступлении, посвященном текущей ситуации в Афганистане.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что талибы контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210816/bayden-1746009167.html

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

сша

афганистан

россия

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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, россия