https://ria.ru/20210816/bayden-1746009621.html
Байден заявил, что США не может обеспечить афганских военных волей к победе
Байден заявил, что США не может обеспечить афганских военных волей к победе - РИА Новости, 16.08.2021
Байден заявил, что США не может обеспечить афганских военных волей к победе
Президент США Джо Байден заявил в обращении, что США обеспечили афганские войска всем, что им было нужно, кроме воли к победе. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T23:28
2021-08-16T23:28
2021-08-16T23:47
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743487164_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_50ddbd8d9d60a9cc3bdef1ec1643c549.jpg
ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в обращении, что США обеспечили афганские войска всем, что им было нужно, кроме воли к победе."Мы дали им все возможности для того, чтобы определить свое собственное будущее, но мы не смогли дать им волю к борьбе за это будущее", - сказал Байден.
https://ria.ru/20210816/bayden-1746008906.html
сша
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743487164_1028:515:3072:2048_1920x0_80_0_0_6702492cf5f96e668dd68115eb562f83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, афганистан
23:28 16.08.2021 (обновлено: 23:47 16.08.2021)
Байден заявил, что США не может обеспечить афганских военных волей к победе
Президент США Байден: США не может обеспечить правительственные войска Афганистана волей к победе