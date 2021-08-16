https://ria.ru/20210816/bayden-1746009621.html

Байден заявил, что США не может обеспечить афганских военных волей к победе

Байден заявил, что США не может обеспечить афганских военных волей к победе - РИА Новости, 16.08.2021

Байден заявил, что США не может обеспечить афганских военных волей к победе

Президент США Джо Байден заявил в обращении, что США обеспечили афганские войска всем, что им было нужно, кроме воли к победе. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T23:28

2021-08-16T23:28

2021-08-16T23:47

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

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ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в обращении, что США обеспечили афганские войска всем, что им было нужно, кроме воли к победе."Мы дали им все возможности для того, чтобы определить свое собственное будущее, но мы не смогли дать им волю к борьбе за это будущее", - сказал Байден.

https://ria.ru/20210816/bayden-1746008906.html

сша

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в мире, сша, афганистан