https://ria.ru/20210816/bayden-1746009384.html

Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана

Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана - РИА Новости, 17.08.2021

Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана

Соединенные Штаты готовы дать стремительный силовой ответ на любые попытки радикального движения "Талибан"* атаковать их граждан, талибы об этом знают, заявил... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-16T23:25

2021-08-16T23:25

2021-08-17T00:36

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

джо байден

талибан

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ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты готовы дать стремительный силовой ответ на любые попытки радикального движения "Талибан"* атаковать их граждан, талибы об этом знают, заявил президент США Джо Байден.Затрагивая тему текущих событий в Афганистане, Байден заявил, что огорчен происходящим, но не испытывает сожаления по поводу решения вывести войска."Я глубоко опечален фактами того, что мы сегодня видим. Но я не жалею о своем решении прекратить участие США в афганской войне", - подчеркнул Байден.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

сша

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в мире, сша, афганистан, джо байден, талибан