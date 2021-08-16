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Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана
Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана - РИА Новости, 17.08.2021
Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана
Соединенные Штаты готовы дать стремительный силовой ответ на любые попытки радикального движения "Талибан"* атаковать их граждан, талибы об этом знают, заявил... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-16T23:25
2021-08-16T23:25
2021-08-17T00:36
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
джо байден
талибан
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ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты готовы дать стремительный силовой ответ на любые попытки радикального движения "Талибан"* атаковать их граждан, талибы об этом знают, заявил президент США Джо Байден.Затрагивая тему текущих событий в Афганистане, Байден заявил, что огорчен происходящим, но не испытывает сожаления по поводу решения вывести войска."Я глубоко опечален фактами того, что мы сегодня видим. Но я не жалею о своем решении прекратить участие США в афганской войне", - подчеркнул Байден.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, афганистан, джо байден, талибан
23:25 16.08.2021 (обновлено: 00:36 17.08.2021)
Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана
Президент США Байден: происходящее в Афганистане огорчает, но сожаления о решении вывести войска нет