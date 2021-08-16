https://ria.ru/20210816/bayden-1746009269.html

Байден высказался о желаемой для России и Китая политике США в Афганистане

Байден высказался о желаемой для России и Китая политике США в Афганистане - РИА Новости, 17.08.2021

Байден высказался о желаемой для России и Китая политике США в Афганистане

Президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы Вашингтон вкачивал средства в Афганистан бесконечно. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-16T23:21

2021-08-16T23:21

2021-08-17T00:44

в мире

сша

китай

россия

захват власти в афганистане талибами

афганистан

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ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы Вашингтон вкачивал средства в Афганистан бесконечно."И наши истинные стратегические соперники Китай и Россия больше всего хотели бы, чтобы США продолжали вкачивать миллиарды долларов, ресурсы… в стабилизацию Афганистана бесконечно", - сказал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210816/afganistan-1746003549.html

сша

китай

россия

афганистан

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2021

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в мире, сша, китай, россия, афганистан