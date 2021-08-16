Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210816/bayden-1746009269.html
Байден высказался о желаемой для России и Китая политике США в Афганистане
Байден высказался о желаемой для России и Китая политике США в Афганистане - РИА Новости, 17.08.2021
Байден высказался о желаемой для России и Китая политике США в Афганистане
Президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы Вашингтон вкачивал средства в Афганистан бесконечно. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-16T23:21
2021-08-17T00:44
в мире
сша
китай
россия
захват власти в афганистане талибами
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745998891_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_daf467c9b0f4e56702ca40213390b114.jpg
ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы Вашингтон вкачивал средства в Афганистан бесконечно."И наши истинные стратегические соперники Китай и Россия больше всего хотели бы, чтобы США продолжали вкачивать миллиарды долларов, ресурсы… в стабилизацию Афганистана бесконечно", - сказал он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210816/afganistan-1746003549.html
сша
китай
россия
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745998891_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2260e6aa30a912a2ade78d713393ba0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, китай, россия, афганистан
23:21 16.08.2021 (обновлено: 00:44 17.08.2021)
 
Байден высказался о желаемой для России и Китая политике США в Афганистане

Президент Байден: Россия и Китай хотели, чтобы США продолжили тратить деньги на Афганистан

© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден перед заявлением по Афганистану в Вашингтоне, США
Президент США Джо Байден перед заявлением по Афганистану в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© REUTERS / Leah Millis
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы Вашингтон вкачивал средства в Афганистан бесконечно.
"И наши истинные стратегические соперники Китай и Россия больше всего хотели бы, чтобы США продолжали вкачивать миллиарды долларов, ресурсы… в стабилизацию Афганистана бесконечно", - сказал он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
Вчера, 21:47В мире
"После бегства президента". Лавров и Блинкен обсудили Афганистан
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАКитайРоссияАфганистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27Самолет из Сахалина в Москву вернулся в аэропорт сразу после взлета
06:24Гинцбург рассказал, как "Спутник Лайт" и Pfizer сочетаются между собой
06:20Исследование: россияне поддерживают запрет продажи алкоголя до 21 года
06:16Эксперты указали на опасность выбрасывать бумаги с личными данными в мусор
06:10Эксперт подсказал, как можно инвестировать тысячу рублей
05:43Запасы газа на Украине оказались на треть ниже прошлогодних
05:25Эксперт рассказал о мошеннической схеме со звонком бухгалтеру
05:23Пенсионерка из-за депрессии заплатила за поездку на такси 190 тысяч рублей
05:19В МИД назвали захват Афганистана талибами закономерным итогом политики США
05:15В МИД России рассказали о результатах высокомерия НАТО к ОДКБ
05:04МВД планирует снизить смертность в ДТП к 2030 году
04:55ГП Узбекистана удалила сообщение о пересекших границу афганских самолетах
04:49Байден выделил 500 миллионов долларов для помощи беженцам из Афганистана
04:41Врач оценил эффективность ревакцинации от COVID-19 разными препаратами
04:31В Мексике обнаружили букеты, которым около 1800 лет
04:20Американский сенатор призвал расследовать действия Байдена по Афганистану
04:15Эксперт: беременность может помешать пользоваться биометрическими данными
04:14Эксперт рассказал, как урожай зерна повлияет на цены в магазинах
03:52СМИ: певца Боба Дилана обвинили в совращении ребенка в 1960-х годах
03:47В МЧС рассказали о состоянии выжившего при крушении Ми-8 на Камчатке
Лента новостейМолния