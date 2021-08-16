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Байден высказался о желаемой для России и Китая политике США в Афганистане
Байден высказался о желаемой для России и Китая политике США в Афганистане - РИА Новости, 17.08.2021
Байден высказался о желаемой для России и Китая политике США в Афганистане
Президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы Вашингтон вкачивал средства в Афганистан бесконечно. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-16T23:21
2021-08-16T23:21
2021-08-17T00:44
в мире
сша
китай
россия
захват власти в афганистане талибами
афганистан
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ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы Вашингтон вкачивал средства в Афганистан бесконечно."И наши истинные стратегические соперники Китай и Россия больше всего хотели бы, чтобы США продолжали вкачивать миллиарды долларов, ресурсы… в стабилизацию Афганистана бесконечно", - сказал он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210816/afganistan-1746003549.html
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в мире, сша, китай, россия, афганистан
23:21 16.08.2021 (обновлено: 00:44 17.08.2021)
Байден высказался о желаемой для России и Китая политике США в Афганистане
Президент Байден: Россия и Китай хотели, чтобы США продолжили тратить деньги на Афганистан