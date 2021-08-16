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В Башкирии мужчина сжег дом после ссоры с сыном
В Башкирии мужчина сжег дом после ссоры с сыном - РИА Новости, 16.08.2021
В Башкирии мужчина сжег дом после ссоры с сыном
В Башкирии устанавливают обстоятельства смерти пожилой женщины, погибшей при пожаре в частном подворье, по данным следствия, в поджоге виновен ее супруг,... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T16:10
2021-08-16T17:09
происшествия
бирский район
республика башкортостан
россия
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УФА, 16 авг – РИА Новости. В Башкирии устанавливают обстоятельства смерти пожилой женщины, погибшей при пожаре в частном подворье, по данным следствия, в поджоге виновен ее супруг, сообщает СУСК РФ по региону."Бирским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан устанавливаются обстоятельства смерти 74-летней жительницы Бирского района во время пожара", - говорится в сообщении.По предварительным данным следствия, 15 августа находящийся в состоянии алкогольного опьянения 74-летний житель села Угузево Бирского района в ходе ссоры со своим сыном решил сжечь свой дом."Он вывел из дома свою 74-летнюю супругу и оставил ее в отдельно стоящей от дома бане, после чего поджег дом. Однако пожар разгорелся, и огонь перешел на баню, в результате пожара женщина скончалась на месте происшествия. На момент возгорания в доме никого не было, других пострадавших не имеется", - сообщает СУСК.Отмечается, что назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему, действиям мужчины будет дана правовая оценка."В результате пожара пожилая женщина, которая не могла самостоятельно передвигаться, скончалась на месте происшествия", - сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
https://ria.ru/20210729/volgograd-1743450173.html
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бирский район
республика башкортостан
россия
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происшествия, бирский район, республика башкортостан, россия
16:10 16.08.2021 (обновлено: 17:09 16.08.2021)
 
В Башкирии мужчина сжег дом после ссоры с сыном

В Башкирии мужчина сжег дом после ссоры с сыном, один человек погиб

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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УФА, 16 авг – РИА Новости. В Башкирии устанавливают обстоятельства смерти пожилой женщины, погибшей при пожаре в частном подворье, по данным следствия, в поджоге виновен ее супруг, сообщает СУСК РФ по региону.
"Бирским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан устанавливаются обстоятельства смерти 74-летней жительницы Бирского района во время пожара", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным следствия, 15 августа находящийся в состоянии алкогольного опьянения 74-летний житель села Угузево Бирского района в ходе ссоры со своим сыном решил сжечь свой дом.
"Он вывел из дома свою 74-летнюю супругу и оставил ее в отдельно стоящей от дома бане, после чего поджег дом. Однако пожар разгорелся, и огонь перешел на баню, в результате пожара женщина скончалась на месте происшествия. На момент возгорания в доме никого не было, других пострадавших не имеется", - сообщает СУСК.
Отмечается, что назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему, действиям мужчины будет дана правовая оценка.
"В результате пожара пожилая женщина, которая не могла самостоятельно передвигаться, скончалась на месте происшествия", - сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
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