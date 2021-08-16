https://ria.ru/20210816/bashkiriya-1745946298.html

В Башкирии мужчина сжег дом после ссоры с сыном

В Башкирии мужчина сжег дом после ссоры с сыном - РИА Новости, 16.08.2021

В Башкирии мужчина сжег дом после ссоры с сыном

В Башкирии устанавливают обстоятельства смерти пожилой женщины, погибшей при пожаре в частном подворье, по данным следствия, в поджоге виновен ее супруг,... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T16:10

2021-08-16T16:10

2021-08-16T17:09

происшествия

бирский район

республика башкортостан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg

УФА, 16 авг – РИА Новости. В Башкирии устанавливают обстоятельства смерти пожилой женщины, погибшей при пожаре в частном подворье, по данным следствия, в поджоге виновен ее супруг, сообщает СУСК РФ по региону."Бирским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан устанавливаются обстоятельства смерти 74-летней жительницы Бирского района во время пожара", - говорится в сообщении.По предварительным данным следствия, 15 августа находящийся в состоянии алкогольного опьянения 74-летний житель села Угузево Бирского района в ходе ссоры со своим сыном решил сжечь свой дом."Он вывел из дома свою 74-летнюю супругу и оставил ее в отдельно стоящей от дома бане, после чего поджег дом. Однако пожар разгорелся, и огонь перешел на баню, в результате пожара женщина скончалась на месте происшествия. На момент возгорания в доме никого не было, других пострадавших не имеется", - сообщает СУСК.Отмечается, что назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему, действиям мужчины будет дана правовая оценка."В результате пожара пожилая женщина, которая не могла самостоятельно передвигаться, скончалась на месте происшествия", - сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

https://ria.ru/20210729/volgograd-1743450173.html

https://ria.ru/20210616/proisshestviya-1737290554.html

бирский район

республика башкортостан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, бирский район, республика башкортостан, россия