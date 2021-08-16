https://ria.ru/20210816/armeniya-1745888724.html

Армения заявила о гибели военного при обстреле со стороны Азербайджана

Армения заявила о гибели военного при обстреле со стороны Азербайджана - РИА Новости, 16.08.2021

Армения заявила о гибели военного при обстреле со стороны Азербайджана

Министерство обороны Армении заявило о гибели военного после обстрела со стороны Азербайджана на юго-западном участке границы. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T11:10

2021-08-16T11:10

2021-08-16T14:21

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ЕРЕВАН, 16 авг — РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило о гибели военного после обстрела со стороны Азербайджана на юго-западном участке границы."В частности, в 09:50 (08:50 мск) от снайперского огня противника смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий одной из воинских частей ВС Армении, старший прапорщик Ваан Татосян 1975 года рождения", — говорится в сообщении на сайте ведомства.В то же время Минобороны Азербайджана назвало эту информацию ложной. Перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились 28 июля. В Баку заявили, что армянские военные нарушили соглашение о прекращении огня. Ереван, в свою очередь, рассказал о трех погибших и пятерых раненых после перестрелки на приграничном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о перемирии, достигнутую при посредничестве российских миротворцев.

https://ria.ru/20210814/aliev-1745770599.html

https://ria.ru/20210813/obstrel-1745599801.html

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в мире, армения, азербайджан, минобороны армении, баку