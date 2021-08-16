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Армения заявила о гибели военного при обстреле со стороны Азербайджана
Армения заявила о гибели военного при обстреле со стороны Азербайджана - РИА Новости, 16.08.2021
Армения заявила о гибели военного при обстреле со стороны Азербайджана
Министерство обороны Армении заявило о гибели военного после обстрела со стороны Азербайджана на юго-западном участке границы. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T11:10
2021-08-16T14:21
в мире
армения
азербайджан
минобороны армении
баку
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ЕРЕВАН, 16 авг — РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило о гибели военного после обстрела со стороны Азербайджана на юго-западном участке границы."В частности, в 09:50 (08:50 мск) от снайперского огня противника смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий одной из воинских частей ВС Армении, старший прапорщик Ваан Татосян 1975 года рождения", — говорится в сообщении на сайте ведомства.В то же время Минобороны Азербайджана назвало эту информацию ложной. Перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились 28 июля. В Баку заявили, что армянские военные нарушили соглашение о прекращении огня. Ереван, в свою очередь, рассказал о трех погибших и пятерых раненых после перестрелки на приграничном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о перемирии, достигнутую при посредничестве российских миротворцев.
https://ria.ru/20210814/aliev-1745770599.html
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в мире, армения, азербайджан, минобороны армении, баку
11:10 16.08.2021 (обновлено: 14:21 16.08.2021)
 
Армения заявила о гибели военного при обстреле со стороны Азербайджана

Минобороны Армении заявило о гибели военного на границе при снайперском огне со стороны Азербайджана

© Фото : Министерство обороны АрменииАрмянский военнослужащий в приграничном районе
Армянский военнослужащий в приграничном районе - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© Фото : Министерство обороны Армении
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ЕРЕВАН, 16 авг — РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило о гибели военного после обстрела со стороны Азербайджана на юго-западном участке границы.
"В частности, в 09:50 (08:50 мск) от снайперского огня противника смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий одной из воинских частей ВС Армении, старший прапорщик Ваан Татосян 1975 года рождения", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
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В то же время Минобороны Азербайджана назвало эту информацию ложной.
Перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились 28 июля. В Баку заявили, что армянские военные нарушили соглашение о прекращении огня. Ереван, в свою очередь, рассказал о трех погибших и пятерых раненых после перестрелки на приграничном участке в Гегаркуникской области.
Позже стороны подтвердили договоренность о перемирии, достигнутую при посредничестве российских миротворцев.
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