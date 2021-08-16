https://ria.ru/20210816/armeniya-1745888724.html
Армения заявила о гибели военного при обстреле со стороны Азербайджана
Армения заявила о гибели военного при обстреле со стороны Азербайджана - РИА Новости, 16.08.2021
Армения заявила о гибели военного при обстреле со стороны Азербайджана
Министерство обороны Армении заявило о гибели военного после обстрела со стороны Азербайджана на юго-западном участке границы. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T11:10
2021-08-16T11:10
2021-08-16T14:21
в мире
армения
азербайджан
минобороны армении
баку
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733166225_59:0:960:507_1920x0_80_0_0_4eec4c58c51dfb4ed0c4ec86fad73109.jpg
ЕРЕВАН, 16 авг — РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило о гибели военного после обстрела со стороны Азербайджана на юго-западном участке границы."В частности, в 09:50 (08:50 мск) от снайперского огня противника смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий одной из воинских частей ВС Армении, старший прапорщик Ваан Татосян 1975 года рождения", — говорится в сообщении на сайте ведомства.В то же время Минобороны Азербайджана назвало эту информацию ложной. Перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились 28 июля. В Баку заявили, что армянские военные нарушили соглашение о прекращении огня. Ереван, в свою очередь, рассказал о трех погибших и пятерых раненых после перестрелки на приграничном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о перемирии, достигнутую при посредничестве российских миротворцев.
https://ria.ru/20210814/aliev-1745770599.html
https://ria.ru/20210813/obstrel-1745599801.html
армения
азербайджан
баку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733166225_150:0:826:507_1920x0_80_0_0_6c66428cde784a4ca29a97f5e326406e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, минобороны армении, баку
11:10 16.08.2021 (обновлено: 14:21 16.08.2021)
Армения заявила о гибели военного при обстреле со стороны Азербайджана
Минобороны Армении заявило о гибели военного на границе при снайперском огне со стороны Азербайджана