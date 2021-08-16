https://ria.ru/20210816/arest-1745923576.html

СК попросил арестовать женщину, выкинувшую ребенка в мусорный бак в Москве

СК попросил арестовать женщину, выкинувшую ребенка в мусорный бак в Москве - РИА Новости, 16.08.2021

СК попросил арестовать женщину, выкинувшую ребенка в мусорный бак в Москве

Следствие просит суд арестовать женщину, которая выкинула свою новорожденную дочь в мусорный контейнер в Москве, сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T14:18

2021-08-16T14:18

2021-08-16T14:18

происшествия

москва

юлия иванова

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Следствие просит суд арестовать женщину, которая выкинула свою новорожденную дочь в мусорный контейнер в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова."Следствие ходатайствует об аресте женщины, оставившей новорожденную дочку в мусорном баке в центре Москвы", - рассказала она.По версии следствия, в субботу в мусорном баке рядом с улицей Усачева была обнаружена живая новорожденная девочка, которую позже госпитализировали. Отмечается, что, по словам женщины, она не была готова воспитывать ребенка одна и испугалась ответственности."Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьей 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка)", - добавила Иванова.

https://ria.ru/20210813/moskva-1745610912.html

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происшествия, москва, юлия иванова, россия