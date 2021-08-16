https://ria.ru/20210816/afganistan-1745987589.html

Посол России заявил о намерении проехать с талибами по Кабулу

Посол России заявил о намерении проехать с талибами по Кабулу - РИА Новости, 16.08.2021

Посол России заявил о намерении проехать с талибами по Кабулу

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что намерен проехать с представителями движения "Талибан"* по Кабулу, чтобы удостовериться, что в городе... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T19:13

2021-08-16T19:13

2021-08-16T23:31

кабул (город)

россия

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что намерен проехать с представителями движения "Талибан"* по Кабулу, чтобы удостовериться, что в городе безопасно."Я хочу с талибами проехаться по городу и своими глазами просто посмотреть и удостовериться... действительно ли спокойно", - сказал Жирнов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".По его словам, представители талибов сказали, что можно будет самим выбрать "любой маршрут".*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210816/kabul-1745886382.html

кабул (город)

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабул (город), россия