https://ria.ru/20210816/afganistan-1745987589.html
Посол России заявил о намерении проехать с талибами по Кабулу
Посол России заявил о намерении проехать с талибами по Кабулу - РИА Новости, 16.08.2021
Посол России заявил о намерении проехать с талибами по Кабулу
Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что намерен проехать с представителями движения "Талибан"* по Кабулу, чтобы удостовериться, что в городе... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T19:13
2021-08-16T19:13
2021-08-16T23:31
кабул (город)
россия
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что намерен проехать с представителями движения "Талибан"* по Кабулу, чтобы удостовериться, что в городе безопасно."Я хочу с талибами проехаться по городу и своими глазами просто посмотреть и удостовериться... действительно ли спокойно", - сказал Жирнов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".По его словам, представители талибов сказали, что можно будет самим выбрать "любой маршрут".*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210816/kabul-1745886382.html
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кабул (город), россия
19:13 16.08.2021 (обновлено: 23:31 16.08.2021)
Посол России заявил о намерении проехать с талибами по Кабулу
Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил о своем намерении проехать с талибами по Кабулу