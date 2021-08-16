17:16 16.08.2021 (обновлено: 17:26 16.08.2021)
Россия установила рабочие контакты с новыми властями в Афганистане
МИД: Россия установила рабочие контакты с новыми властями в Афганистане
© AP Photo / Zabi KarimiБоевики Талибана* в президентском дворце в Кабуле
© AP Photo / Zabi Karimi
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия установила рабочие контакты с представителями новых властей Афганистана, после того как контроль над столицей и большей частью территории Афганистана перешел в руки талибов, заявили в понедельник в МИД России.
"Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме. Установлены рабочие контакты с представителями новых властей в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения", - говорится в сообщении.
Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что во вторник посол России Дмитрий Жирнов проведет в Кабуле встречу с представителями талибов, на которой обсудит обеспечение безопасности российской дипмиссии.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением членов движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Со своей стороны, президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим сказал, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещена в России