https://ria.ru/20210816/afganistan-1745961908.html

Россия установила рабочие контакты с новыми властями в Афганистане

Россия установила рабочие контакты с новыми властями в Афганистане - РИА Новости, 16.08.2021

Россия установила рабочие контакты с новыми властями в Афганистане

Россия установила рабочие контакты с представителями новых властей Афганистана, после того как контроль над столицей и большей частью территории Афганистана... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T17:16

2021-08-16T17:16

2021-08-16T17:26

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия установила рабочие контакты с представителями новых властей Афганистана, после того как контроль над столицей и большей частью территории Афганистана перешел в руки талибов, заявили в понедельник в МИД России."Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме. Установлены рабочие контакты с представителями новых властей в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения", - говорится в сообщении.Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что во вторник посол России Дмитрий Жирнов проведет в Кабуле встречу с представителями талибов, на которой обсудит обеспечение безопасности российской дипмиссии.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением членов движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Со своей стороны, президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим сказал, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещена в России

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в мире, афганистан, россия