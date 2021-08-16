https://ria.ru/20210816/afganistan-1745952879.html

"Аэрофлот" временно прекратит полеты над Афганистаном

"Аэрофлот" временно прекратит полеты над Афганистаном - РИА Новости, 16.08.2021

"Аэрофлот" временно прекратит полеты над Афганистаном

Самолеты "Аэрофлота" временно будут облетать воздушное пространство Афганистана, ограничения коснутся двух рейсов, сообщил журналистам представитель компании... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T16:40

2021-08-16T16:40

2021-08-16T16:52

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Самолеты "Аэрофлота" временно будут облетать воздушное пространство Афганистана, ограничения коснутся двух рейсов, сообщил журналистам представитель компании Михаил Демин."Действительно, временно, до нормализации обстановки, самолеты "Аэрофлота" будут облетать воздушное пространство Афганистана. Фактически, ограничения касаются двух рейсов: Дели и Бангкок. И наше решение согласуется с позицией регулятора", - сказал Демин.Также источник в авиаотрасли сообщил, что решение не летать над Афганистаном приняла еще одна российская авиакомпания AirBridgeCargo. "Это связано с НОТАМ (извещение об аэронавигации – ред.), изданным Пакистаном по просьбе Афганистана", - сообщил источник.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России

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в мире, талибан, пакистан, афганистан, аэрофлот, россия