https://ria.ru/20210816/afganistan-1745916162.html

МИД Казахстана опроверг слухи о прибытии 70 тысяч беженцев из Афганистана

МИД Казахстана опроверг слухи о прибытии 70 тысяч беженцев из Афганистана - РИА Новости, 16.08.2021

МИД Казахстана опроверг слухи о прибытии 70 тысяч беженцев из Афганистана

Министерство иностранных дел Казахстана опровергло слухи о прибытии в страну 70 тысяч беженцев из Афганистана, сообщили в понедельник на сайте stopfake.kz,... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T13:42

2021-08-16T13:42

2021-08-16T13:42

обострение ситуации в афганистане

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афганистан

шымкент

мид казахстана

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НУР-СУЛТАН, 16 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Казахстана опровергло слухи о прибытии в страну 70 тысяч беженцев из Афганистана, сообщили в понедельник на сайте stopfake.kz, созданном при поддержке министерства информации и общественного развития республики.По данным портала, среди казахстанцев распространяются слухи о том, что в страну прибудут 70 тысяч граждан Афганистана, первые 500 человек уже якобы прибыли в аэропорт Шымкента (на юге страны)."На сегодняшний день распространяемая информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении МИД Казахстана, которое приводит stopfake.kz.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением членов радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, по его словам, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса движения "Талибан"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210816/afganistan-1745908390.html

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шымкент

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в мире, талибан, афганистан, шымкент, мид казахстана, россия