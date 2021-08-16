https://ria.ru/20210816/afganistan-1745916162.html
МИД Казахстана опроверг слухи о прибытии 70 тысяч беженцев из Афганистана
МИД Казахстана опроверг слухи о прибытии 70 тысяч беженцев из Афганистана - РИА Новости, 16.08.2021
МИД Казахстана опроверг слухи о прибытии 70 тысяч беженцев из Афганистана
Министерство иностранных дел Казахстана опровергло слухи о прибытии в страну 70 тысяч беженцев из Афганистана, сообщили в понедельник на сайте stopfake.kz,... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T13:42
2021-08-16T13:42
2021-08-16T13:42
обострение ситуации в афганистане
в мире
талибан
афганистан
шымкент
мид казахстана
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745875800_0:186:2915:1826_1920x0_80_0_0_19d92aa31d11b9a7a5c09205d6eeac0d.jpg
НУР-СУЛТАН, 16 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Казахстана опровергло слухи о прибытии в страну 70 тысяч беженцев из Афганистана, сообщили в понедельник на сайте stopfake.kz, созданном при поддержке министерства информации и общественного развития республики.По данным портала, среди казахстанцев распространяются слухи о том, что в страну прибудут 70 тысяч граждан Афганистана, первые 500 человек уже якобы прибыли в аэропорт Шымкента (на юге страны)."На сегодняшний день распространяемая информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении МИД Казахстана, которое приводит stopfake.kz.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением членов радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, по его словам, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса движения "Талибан"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210816/afganistan-1745908390.html
афганистан
шымкент
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745875800_89:304:2192:1881_1920x0_80_0_0_1f283396a02f1117fe9afc80826bb942.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, талибан, афганистан, шымкент, мид казахстана, россия
МИД Казахстана опроверг слухи о прибытии 70 тысяч беженцев из Афганистана
Министерство иностранных дел Казахстана опровергло слухи о прибытии 70 тысяч беженцев из Афганистана