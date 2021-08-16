https://ria.ru/20210816/afganistan-1745880026.html

В МИД рассказали о плане "Б" по Афганистану

В МИД рассказали о плане "Б" по Афганистану - РИА Новости, 16.08.2021

В МИД рассказали о плане "Б" по Афганистану

У Москвы в Афганистане есть запасной план действий, заявил спецпредставитель президента России по этому региону, директор Второго департамента Азии МИД Замир... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T10:22

2021-08-16T10:22

2021-08-16T11:10

обострение ситуации в афганистане

в мире

кабул (город)

афганистан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

замир кабулов

россия

талибан

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. У Москвы в Афганистане есть запасной план действий, заявил спецпредставитель президента России по этому региону, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов."У нас план "Б" всегда есть и в голове, и в сердце, но мы никогда не спешим бросаться из стороны в сторону, мы сейчас работаем по плану "А", если брать вашу терминологию", — сказал он в эфире "Эха Москвы", отвечая на вопрос ведущей. Подробности не приводятся.Россия, как и ее партнеры, не ожидала такого стремительного развития событий в республике, хотя и предсказывала, что талибы будут играть там ведущую роль. Ответственность за случившееся во многом лежит на Вашингтоне, добавил дипломат.Он также подчеркнул, что Москва не станет спешить с признанием новых властей, все будет зависеть "от их поведения".Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели: на фоне вывода из страны американских войск талибы усилили наступление. В воскресенье СМИ написали, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.Сейчас в аэропорту Кабула царит хаос: представители дипмиссий и местные жители пытаются в спешке улететь, слышны выстрелы; по неофициальным данным, есть погибшие.Талибы пытаются навести порядок в столице, призывают людей вернуться в дома и на рабочие места, обещают обеспечить безопасность иностранцам. *Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

кабул (город)

афганистан

россия

азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), замир кабулов, россия, талибан, азия