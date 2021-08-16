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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210816/afganistan-1745880026.html
В МИД рассказали о плане "Б" по Афганистану
В МИД рассказали о плане "Б" по Афганистану - РИА Новости, 16.08.2021
В МИД рассказали о плане "Б" по Афганистану
У Москвы в Афганистане есть запасной план действий, заявил спецпредставитель президента России по этому региону, директор Второго департамента Азии МИД Замир... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T10:22
2021-08-16T11:10
обострение ситуации в афганистане
в мире
кабул (город)
афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
замир кабулов
россия
талибан
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. У Москвы в Афганистане есть запасной план действий, заявил спецпредставитель президента России по этому региону, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов."У нас план "Б" всегда есть и в голове, и в сердце, но мы никогда не спешим бросаться из стороны в сторону, мы сейчас работаем по плану "А", если брать вашу терминологию", — сказал он в эфире "Эха Москвы", отвечая на вопрос ведущей. Подробности не приводятся.Россия, как и ее партнеры, не ожидала такого стремительного развития событий в республике, хотя и предсказывала, что талибы будут играть там ведущую роль. Ответственность за случившееся во многом лежит на Вашингтоне, добавил дипломат.Он также подчеркнул, что Москва не станет спешить с признанием новых властей, все будет зависеть "от их поведения".Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели: на фоне вывода из страны американских войск талибы усилили наступление. В воскресенье СМИ написали, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.Сейчас в аэропорту Кабула царит хаос: представители дипмиссий и местные жители пытаются в спешке улететь, слышны выстрелы; по неофициальным данным, есть погибшие.Талибы пытаются навести порядок в столице, призывают людей вернуться в дома и на рабочие места, обещают обеспечить безопасность иностранцам. *Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html
кабул (город)
афганистан
россия
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в мире, кабул (город), афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), замир кабулов, россия, талибан, азия
10:22 16.08.2021 (обновлено: 11:10 16.08.2021)
 
В МИД рассказали о плане "Б" по Афганистану

Спецпредставитель президента Кабулов: у России есть план "Б" по Афганистану

© REUTERS / StringerБоевики "Талибана"* в Кабуле, Афганистан
Боевики Талибана* в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. У Москвы в Афганистане есть запасной план действий, заявил спецпредставитель президента России по этому региону, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
"У нас план "Б" всегда есть и в голове, и в сердце, но мы никогда не спешим бросаться из стороны в сторону, мы сейчас работаем по плану "А", если брать вашу терминологию", — сказал он в эфире "Эха Москвы", отвечая на вопрос ведущей. Подробности не приводятся.
Россия, как и ее партнеры, не ожидала такого стремительного развития событий в республике, хотя и предсказывала, что талибы будут играть там ведущую роль. Ответственность за случившееся во многом лежит на Вашингтоне, добавил дипломат.
Он также подчеркнул, что Москва не станет спешить с признанием новых властей, все будет зависеть "от их поведения".
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Вчера, 19:53Обострение ситуации в Афганистане
Шок и ужас: мир увидел в Афганистане свою судьбу
Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели: на фоне вывода из страны американских войск талибы усилили наступление. В воскресенье СМИ написали, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.
Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
Сейчас в аэропорту Кабула царит хаос: представители дипмиссий и местные жители пытаются в спешке улететь, слышны выстрелы; по неофициальным данным, есть погибшие.
Талибы пытаются навести порядок в столице, призывают людей вернуться в дома и на рабочие места, обещают обеспечить безопасность иностранцам.
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
8 июля, 17:26Инфографика
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
Инфографика
Посмотреть
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Обострение ситуации в АфганистанеВ миреКабул (город)АфганистанМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Замир КабуловРоссияТалибанАзия
 
 
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