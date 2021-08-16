10:22 16.08.2021 (обновлено: 11:10 16.08.2021)
В МИД рассказали о плане "Б" по Афганистану
Спецпредставитель президента Кабулов: у России есть план "Б" по Афганистану
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. У Москвы в Афганистане есть запасной план действий, заявил спецпредставитель президента России по этому региону, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
"У нас план "Б" всегда есть и в голове, и в сердце, но мы никогда не спешим бросаться из стороны в сторону, мы сейчас работаем по плану "А", если брать вашу терминологию", — сказал он в эфире "Эха Москвы", отвечая на вопрос ведущей. Подробности не приводятся.
Россия, как и ее партнеры, не ожидала такого стремительного развития событий в республике, хотя и предсказывала, что талибы будут играть там ведущую роль. Ответственность за случившееся во многом лежит на Вашингтоне, добавил дипломат.
Он также подчеркнул, что Москва не станет спешить с признанием новых властей, все будет зависеть "от их поведения".
Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели: на фоне вывода из страны американских войск талибы усилили наступление. В воскресенье СМИ написали, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.
Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
Сейчас в аэропорту Кабула царит хаос: представители дипмиссий и местные жители пытаются в спешке улететь, слышны выстрелы; по неофициальным данным, есть погибшие.
Талибы пытаются навести порядок в столице, призывают людей вернуться в дома и на рабочие места, обещают обеспечить безопасность иностранцам.
*Террористическая организация, запрещенная в России.