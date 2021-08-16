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В Минобороны Британии исключили возможность возвращения НАТО в Афганистан

В Минобороны Британии исключили возможность возвращения НАТО в Афганистан - РИА Новости, 16.08.2021

В Минобороны Британии исключили возможность возвращения НАТО в Афганистан

НАТО не собирается вновь входить в Афганистан, заявил в интервью телеканалу Sky News министр обороны Британии Бен Уоллес. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T09:35

2021-08-16T09:35

2021-08-16T10:18

обострение ситуации в афганистане

в мире

афганистан

великобритания

нато

кабул (город)

талибан

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ЛОНДОН, 16 авг — РИА Новости. НАТО не собирается вновь входить в Афганистан, заявил в интервью телеканалу Sky News министр обороны Британии Бен Уоллес.На фоне вывода из республики американских войск талибы усилили наступление на крупные города. За несколько недель они заняли все погранпереходы, а в минувшее воскресенье вошли в президентский дворец.Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.Сейчас в аэропорту Кабула царит хаос: представители дипмиссий и местные жители пытаются в спешке улететь, слышны выстрелы; по неофициальным данным, есть погибшие.*Террористическая организация, запрещенная в России.

афганистан

великобритания

кабул (город)

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2021

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в мире, афганистан, великобритания, нато, кабул (город), талибан