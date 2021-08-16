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В Минобороны Британии исключили возможность возвращения НАТО в Афганистан
В Минобороны Британии исключили возможность возвращения НАТО в Афганистан - РИА Новости, 16.08.2021
В Минобороны Британии исключили возможность возвращения НАТО в Афганистан
НАТО не собирается вновь входить в Афганистан, заявил в интервью телеканалу Sky News министр обороны Британии Бен Уоллес. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T09:35
2021-08-16T09:35
2021-08-16T10:18
обострение ситуации в афганистане
в мире
афганистан
великобритания
нато
кабул (город)
талибан
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ЛОНДОН, 16 авг — РИА Новости. НАТО не собирается вновь входить в Афганистан, заявил в интервью телеканалу Sky News министр обороны Британии Бен Уоллес.На фоне вывода из республики американских войск талибы усилили наступление на крупные города. За несколько недель они заняли все погранпереходы, а в минувшее воскресенье вошли в президентский дворец.Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.Сейчас в аэропорту Кабула царит хаос: представители дипмиссий и местные жители пытаются в спешке улететь, слышны выстрелы; по неофициальным данным, есть погибшие.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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РИА Новости
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в мире, афганистан, великобритания, нато, кабул (город), талибан
09:35 16.08.2021 (обновлено: 10:18 16.08.2021)
В Минобороны Британии исключили возможность возвращения НАТО в Афганистан
Глава Минобороны Британии Уоллес: НАТО не собирается возвращаться в Афганистан