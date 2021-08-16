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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210816/afganistan-1745872754.html
В Минобороны Британии исключили возможность возвращения НАТО в Афганистан
В Минобороны Британии исключили возможность возвращения НАТО в Афганистан - РИА Новости, 16.08.2021
В Минобороны Британии исключили возможность возвращения НАТО в Афганистан
НАТО не собирается вновь входить в Афганистан, заявил в интервью телеканалу Sky News министр обороны Британии Бен Уоллес. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T09:35
2021-08-16T10:18
обострение ситуации в афганистане
в мире
афганистан
великобритания
нато
кабул (город)
талибан
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ЛОНДОН, 16 авг — РИА Новости. НАТО не собирается вновь входить в Афганистан, заявил в интервью телеканалу Sky News министр обороны Британии Бен Уоллес.На фоне вывода из республики американских войск талибы усилили наступление на крупные города. За несколько недель они заняли все погранпереходы, а в минувшее воскресенье вошли в президентский дворец.Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.Сейчас в аэропорту Кабула царит хаос: представители дипмиссий и местные жители пытаются в спешке улететь, слышны выстрелы; по неофициальным данным, есть погибшие.*Террористическая организация, запрещенная в России.
афганистан
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в мире, афганистан, великобритания, нато, кабул (город), талибан
09:35 16.08.2021 (обновлено: 10:18 16.08.2021)
 
В Минобороны Британии исключили возможность возвращения НАТО в Афганистан

Глава Минобороны Британии Уоллес: НАТО не собирается возвращаться в Афганистан

© РИА Новости / Филипп ПрокудинБрошенная авиабаза США в Баграме, Афганистан
Брошенная авиабаза США в Баграме, Афганистан - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Филипп Прокудин
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ЛОНДОН, 16 авг — РИА Новости. НАТО не собирается вновь входить в Афганистан, заявил в интервью телеканалу Sky News министр обороны Британии Бен Уоллес.
"Не в наших планах возвращаться обратно", — ответил он на вопрос журналистки о том, намеревается ли альянс перегруппироваться и взять Кабул под контроль.
На фоне вывода из республики американских войск талибы усилили наступление на крупные города. За несколько недель они заняли все погранпереходы, а в минувшее воскресенье вошли в президентский дворец.
Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
Сейчас в аэропорту Кабула царит хаос: представители дипмиссий и местные жители пытаются в спешке улететь, слышны выстрелы; по неофициальным данным, есть погибшие.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
8 июля, 17:26Инфографика
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
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Обострение ситуации в АфганистанеВ миреАфганистанВеликобританияНАТОКабул (город)Талибан
 
 
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