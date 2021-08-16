https://ria.ru/20210816/afganistan-1745869267.html

В "Талибане"* рассказали об обстановке в Афганистане

В "Талибане"* рассказали об обстановке в Афганистане - РИА Новости, 16.08.2021

В "Талибане"* рассказали об обстановке в Афганистане

В Афганистане сохраняется мирная обстановка, сообщения о каких-либо столкновениях на территории страны не поступали, передают западные СМИ со ссылкой на... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T09:03

2021-08-16T09:03

2021-08-16T09:16

в мире

талибан

афганистан

обострение ситуации в афганистане

кабул (город)

абдулла абдулла

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730758460_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_f4020e93d1095dd5acf7ac2ca8ae1b9e.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Афганистане сохраняется мирная обстановка, сообщения о каких-либо столкновениях на территории страны не поступали, передают западные СМИ со ссылкой на представителя радикального движения "Талибан"*."Ситуация мирная, согласно нашим данным", - сообщил агентству Рейтер в понедельник один из представителей движения.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец. Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла сообщил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну.* Террористическая организация, запрещенная в России

афганистан

кабул (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан, кабул (город), абдулла абдулла, россия