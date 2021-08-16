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В "Талибане"* рассказали об обстановке в Афганистане
В "Талибане"* рассказали об обстановке в Афганистане - РИА Новости, 16.08.2021
В "Талибане"* рассказали об обстановке в Афганистане
В Афганистане сохраняется мирная обстановка, сообщения о каких-либо столкновениях на территории страны не поступали, передают западные СМИ со ссылкой на... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T09:03
2021-08-16T09:03
2021-08-16T09:16
в мире
талибан
афганистан
обострение ситуации в афганистане
кабул (город)
абдулла абдулла
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Афганистане сохраняется мирная обстановка, сообщения о каких-либо столкновениях на территории страны не поступали, передают западные СМИ со ссылкой на представителя радикального движения "Талибан"*."Ситуация мирная, согласно нашим данным", - сообщил агентству Рейтер в понедельник один из представителей движения.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец. Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла сообщил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, талибан, афганистан, кабул (город), абдулла абдулла, россия
09:03 16.08.2021 (обновлено: 09:16 16.08.2021)
В "Талибане"* рассказали об обстановке в Афганистане
Представитель "Талибана"*: в Афганистане сохраняется мирная обстановка