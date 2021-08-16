https://ria.ru/20210816/afganistan-1745857985.html

Трамп предложил Байдену с позором уйти в отставку

Трамп предложил Байдену с позором уйти в отставку - РИА Новости, 16.08.2021

Трамп предложил Байдену с позором уйти в отставку

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнему главе государства Джо Байдену пришло время уходить в отставку после того, что произошло в Афганистане. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T02:01

2021-08-16T02:01

2021-08-16T02:01

обострение ситуации в афганистане

в мире

сша

афганистан

джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнему главе государства Джо Байдену пришло время уходить в отставку после того, что произошло в Афганистане.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".Ранее в воскресенье Трамп назвал развитие событий в Афганистане одним из худших поражений США за последние десятилетия. В новом заявлении он также возложил на новую администрацию ответственность за широкое распространение COVID-19, критическое положение на южной границе США, потерю энергетической независимости и подорванную экономику страны.Ранее американские СМИ со ссылкой на министерство внутренней безопасности США сообщили, что некоторые сторонники Трампа допускают в сети все больше публичных призывов к насилию. Речь шла о тех, кто верит в теории заговора, связанные с восстановлением Трампа на посту. Публикации появились на фоне объявления сторонников бывшего президента о готовящейся 18 сентября акции у Капитолия.Шестого января, когда Конгресс должен был утвердить победу Байдена на президентских выборах 2020 года, сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа законодателей была прервана на несколько часов. Погибли два человека - участница беспорядков и полицейский. Трампа уже после ухода с должности подвергли процедуре импичмента, но решение палаты представителей не поддержал сенат. Специальный комитет Конгресса США 27 июля провел первые слушания по расследованию штурма Капитолия. Показания давали охранявшие Конгресс полицейские, один из них заявил, что участники беспорядков кричали, будто пришли в здание по приглашению Трампа.

https://ria.ru/20210816/afganistan-1745855970.html

сша

афганистан

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в мире, сша, афганистан, джо байден, дональд трамп