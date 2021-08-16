https://ria.ru/20210816/afera-1745921836.html

Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой

Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой - РИА Новости, 16.08.2021

Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой против мусульман и добавил, что союзным государствам России необходимо... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T14:10

2021-08-16T14:10

2021-08-16T14:10

обострение ситуации в афганистане

в мире

сша

талибан

афганистан

рамзан кадыров

джо байден

джордж буш (младший)

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ГРОЗНЫЙ, 16 авг – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой против мусульман и добавил, что союзным государствам России необходимо укрепить границы и готовиться к худшему."Америка придумала очередную кукую-то аферу против мусульман. Говорили, что никогда не выйдут оттуда, теперь бросили всех и сбежали. Представьте, десятилетиями там погибают люди, там уже больше 2 миллионов было погибших мирных жителей, еще лет пять назад. Сейчас сколько погибло там. Бедных людей мучают. Американский проект - бен Ладен, американский проект и талибы тоже. Поэтому нам, нашим союзным государствам надо укреплять границы, готовиться к худшему. Так что нам не проблема, будет приказ - остановим любого, кто угрожает нашему государству, суверенитету, народу", - сказал Рамзан Кадыров в ходе прямого эфира на странице своего сына Адама Кадырова в Instagram."Наши братья - узбеки, таджики, киргизы, туркмены, - все должны быть начеку. Граничащим с территорией Афганистана опасно сейчас. Этого хотят господа американцы", - добавил глава Чечни.Президент США Джо Байден ранее официально объявил о решении вывести войска из Афганистана до 11 сентября - 20-й годовщины терактов, после которых администрация Джорджа Буша-младшего начала в исламской республике операцию против террористов группировки "Аль-Каида"*.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористические организации, запрещенные в России

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сша

афганистан

россия

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в мире, сша, талибан, афганистан, рамзан кадыров, джо байден, джордж буш (младший), аль-каида, россия