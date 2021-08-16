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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210816/afera-1745921836.html
Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой
Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой - РИА Новости, 16.08.2021
Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой против мусульман и добавил, что союзным государствам России необходимо... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T14:10
2021-08-16T14:10
обострение ситуации в афганистане
в мире
сша
талибан
афганистан
рамзан кадыров
джо байден
джордж буш (младший)
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ГРОЗНЫЙ, 16 авг – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой против мусульман и добавил, что союзным государствам России необходимо укрепить границы и готовиться к худшему."Америка придумала очередную кукую-то аферу против мусульман. Говорили, что никогда не выйдут оттуда, теперь бросили всех и сбежали. Представьте, десятилетиями там погибают люди, там уже больше 2 миллионов было погибших мирных жителей, еще лет пять назад. Сейчас сколько погибло там. Бедных людей мучают. Американский проект - бен Ладен, американский проект и талибы тоже. Поэтому нам, нашим союзным государствам надо укреплять границы, готовиться к худшему. Так что нам не проблема, будет приказ - остановим любого, кто угрожает нашему государству, суверенитету, народу", - сказал Рамзан Кадыров в ходе прямого эфира на странице своего сына Адама Кадырова в Instagram."Наши братья - узбеки, таджики, киргизы, туркмены, - все должны быть начеку. Граничащим с территорией Афганистана опасно сейчас. Этого хотят господа американцы", - добавил глава Чечни.Президент США Джо Байден ранее официально объявил о решении вывести войска из Афганистана до 11 сентября - 20-й годовщины терактов, после которых администрация Джорджа Буша-младшего начала в исламской республике операцию против террористов группировки "Аль-Каида"*.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористические организации, запрещенные в России
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в мире, сша, талибан, афганистан, рамзан кадыров, джо байден, джордж буш (младший), аль-каида, россия
14:10 16.08.2021
 
Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой

Глава Чечни Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой против мусульман

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 16 авг – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой против мусульман и добавил, что союзным государствам России необходимо укрепить границы и готовиться к худшему.
"Америка придумала очередную кукую-то аферу против мусульман. Говорили, что никогда не выйдут оттуда, теперь бросили всех и сбежали. Представьте, десятилетиями там погибают люди, там уже больше 2 миллионов было погибших мирных жителей, еще лет пять назад. Сейчас сколько погибло там. Бедных людей мучают. Американский проект - бен Ладен, американский проект и талибы тоже. Поэтому нам, нашим союзным государствам надо укреплять границы, готовиться к худшему. Так что нам не проблема, будет приказ - остановим любого, кто угрожает нашему государству, суверенитету, народу", - сказал Рамзан Кадыров в ходе прямого эфира на странице своего сына Адама Кадырова в Instagram.
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"Наши братья - узбеки, таджики, киргизы, туркмены, - все должны быть начеку. Граничащим с территорией Афганистана опасно сейчас. Этого хотят господа американцы", - добавил глава Чечни.
Президент США Джо Байден ранее официально объявил о решении вывести войска из Афганистана до 11 сентября - 20-й годовщины терактов, после которых администрация Джорджа Буша-младшего начала в исламской республике операцию против террористов группировки "Аль-Каида"*.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористические организации, запрещенные в России
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
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Обострение ситуации в АфганистанеВ миреСШАТалибанАфганистанРамзан КадыровДжо БайденДжордж Буш (младший)Аль-КаидаРоссия
 
 
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