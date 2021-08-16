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Талибы задержали более 60 человек в аэропорту Кабула

Талибы задержали более 60 человек в аэропорту Кабула - РИА Новости, 16.08.2021

Талибы задержали более 60 человек в аэропорту Кабула

Движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) сообщило, что члены движения задержали свыше 60 человек в аэропорту Кабула по подозрению в... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T17:31

2021-08-16T17:31

2021-08-16T17:41

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) сообщило, что члены движения задержали свыше 60 человек в аэропорту Кабула по подозрению в совершении ограблений, говорится в распространенном заявлении движения."В аэропорту Кабула 61 человек, разыскиваемый по подозрению в ограблении, был задержан талибами", - говорится в заявлении.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

кабул (город)

афганистан

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-16T17:31 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), талибан, афганистан