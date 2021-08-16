https://ria.ru/20210816/abu-dabi-1745923801.html
В ОАЭ для туристов сделали обязательным "зеленый пропуск"
В ОАЭ для туристов сделали обязательным "зеленый пропуск" - РИА Новости, 16.08.2021
В ОАЭ для туристов сделали обязательным "зеленый пропуск"
Комитет по управлению чрезвычайными ситуациями, кризисами и катастрофами Абу-Даби анонсировал новые правила для местных жителей и туристов, которые вступят в... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T16:45
2021-08-16T16:45
2021-08-16T16:46
туризм
вакцинация
оаэ
новости - туризм
туристы
абу-даби
туризм
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155986/57/1559865797_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1d5c336eb2d63aa218fe6d91025cb36e.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Комитет по управлению чрезвычайными ситуациями, кризисами и катастрофами Абу-Даби анонсировал новые правила для местных жителей и туристов, которые вступят в силу 20 августа, сообщает "Турпром".Начиная с грядущей пятницы, "зеленый пропуск", полученный в приложении Alhosn, станет обязательным абсолютно для всех. Без него нельзя будет попасть в торговые центры, рестораны, кафе, тренажерные залы, места для отдыха и спорта, курорты, музеи, тематические парки, университеты, институты, государственные и частные школы.Чтобы иметь возможность спокойно передвигаться по Абу-Даби, иностранные туристы перед поездкой должны зарегистрироваться в приложении Федерального агентства по удостоверению личности и гражданству, заполнить форму и загрузить международный сертификат о вакцинации. Затем им придет SMS со ссылкой на приложение Alhosn.По прибытии в столицу ОАЭ путешественники получат единый идентификационный номер, с помощью которого можно будет зарегистрироваться в приложении. Затем гостям Абу-Даби выдадут одноразовый пароль для получения "зеленого пропуска".Напомним, туристы из России могут отдыхать в Абу-Даби при условии соблюдения десятидневного карантина и сдачи ПЦР-теста по прилете. Покинуть пределы аэропорта разрешается только после тестирования.
https://ria.ru/20210816/dominikana-1745510859.html
оаэ
абу-даби
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155986/57/1559865797_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9fe27946e3a87be71723c2c41b18498f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация, оаэ, новости - туризм, туристы, абу-даби, туризм, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости.
Комитет по управлению чрезвычайными ситуациями, кризисами и катастрофами Абу-Даби анонсировал новые правила для местных жителей и туристов, которые вступят в силу 20 августа, сообщает
"Турпром".
Начиная с грядущей пятницы, "зеленый пропуск", полученный в приложении Alhosn, станет обязательным абсолютно для всех. Без него нельзя будет попасть в торговые центры, рестораны, кафе, тренажерные залы, места для отдыха и спорта, курорты, музеи, тематические парки, университеты, институты, государственные и частные школы.
Чтобы иметь возможность спокойно передвигаться по Абу-Даби, иностранные туристы перед поездкой должны зарегистрироваться в приложении Федерального агентства по удостоверению личности и гражданству, заполнить форму и загрузить международный сертификат о вакцинации. Затем им придет SMS со ссылкой на приложение Alhosn.
По прибытии в столицу ОАЭ путешественники получат единый идентификационный номер, с помощью которого можно будет зарегистрироваться в приложении. Затем гостям Абу-Даби выдадут одноразовый пароль для получения "зеленого пропуска".
Напомним, туристы из России могут отдыхать в Абу-Даби при условии соблюдения десятидневного карантина и сдачи ПЦР-теста по прилете. Покинуть пределы аэропорта разрешается только после тестирования.