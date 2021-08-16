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В ОАЭ для туристов сделали обязательным "зеленый пропуск"

В ОАЭ для туристов сделали обязательным "зеленый пропуск" - РИА Новости, 16.08.2021

В ОАЭ для туристов сделали обязательным "зеленый пропуск"

Комитет по управлению чрезвычайными ситуациями, кризисами и катастрофами Абу-Даби анонсировал новые правила для местных жителей и туристов, которые вступят в... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T16:45

2021-08-16T16:45

2021-08-16T16:46

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Комитет по управлению чрезвычайными ситуациями, кризисами и катастрофами Абу-Даби анонсировал новые правила для местных жителей и туристов, которые вступят в силу 20 августа, сообщает "Турпром".Начиная с грядущей пятницы, "зеленый пропуск", полученный в приложении Alhosn, станет обязательным абсолютно для всех. Без него нельзя будет попасть в торговые центры, рестораны, кафе, тренажерные залы, места для отдыха и спорта, курорты, музеи, тематические парки, университеты, институты, государственные и частные школы.Чтобы иметь возможность спокойно передвигаться по Абу-Даби, иностранные туристы перед поездкой должны зарегистрироваться в приложении Федерального агентства по удостоверению личности и гражданству, заполнить форму и загрузить международный сертификат о вакцинации. Затем им придет SMS со ссылкой на приложение Alhosn.По прибытии в столицу ОАЭ путешественники получат единый идентификационный номер, с помощью которого можно будет зарегистрироваться в приложении. Затем гостям Абу-Даби выдадут одноразовый пароль для получения "зеленого пропуска".Напомним, туристы из России могут отдыхать в Абу-Даби при условии соблюдения десятидневного карантина и сдачи ПЦР-теста по прилете. Покинуть пределы аэропорта разрешается только после тестирования.

https://ria.ru/20210816/dominikana-1745510859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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