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Туризм
https://ria.ru/20210816/abu-dabi-1745923801.html
В ОАЭ для туристов сделали обязательным "зеленый пропуск"
В ОАЭ для туристов сделали обязательным "зеленый пропуск" - РИА Новости, 16.08.2021
В ОАЭ для туристов сделали обязательным "зеленый пропуск"
Комитет по управлению чрезвычайными ситуациями, кризисами и катастрофами Абу-Даби анонсировал новые правила для местных жителей и туристов, которые вступят в... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T16:45
2021-08-16T16:46
туризм
вакцинация
оаэ
новости - туризм
туристы
абу-даби
туризм
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Комитет по управлению чрезвычайными ситуациями, кризисами и катастрофами Абу-Даби анонсировал новые правила для местных жителей и туристов, которые вступят в силу 20 августа, сообщает "Турпром".Начиная с грядущей пятницы, "зеленый пропуск", полученный в приложении Alhosn, станет обязательным абсолютно для всех. Без него нельзя будет попасть в торговые центры, рестораны, кафе, тренажерные залы, места для отдыха и спорта, курорты, музеи, тематические парки, университеты, институты, государственные и частные школы.Чтобы иметь возможность спокойно передвигаться по Абу-Даби, иностранные туристы перед поездкой должны зарегистрироваться в приложении Федерального агентства по удостоверению личности и гражданству, заполнить форму и загрузить международный сертификат о вакцинации. Затем им придет SMS со ссылкой на приложение Alhosn.По прибытии в столицу ОАЭ путешественники получат единый идентификационный номер, с помощью которого можно будет зарегистрироваться в приложении. Затем гостям Абу-Даби выдадут одноразовый пароль для получения "зеленого пропуска".Напомним, туристы из России могут отдыхать в Абу-Даби при условии соблюдения десятидневного карантина и сдачи ПЦР-теста по прилете. Покинуть пределы аэропорта разрешается только после тестирования.
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вакцинация, оаэ, новости - туризм, туристы, абу-даби, туризм, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь
16:45 16.08.2021 (обновлено: 16:46 16.08.2021)
 

В ОАЭ для туристов сделали обязательным "зеленый пропуск"

© РИА Новости / Людмила ТитоваПляж в Абу-Даби, ОАЭ
Пляж в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Людмила Титова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Комитет по управлению чрезвычайными ситуациями, кризисами и катастрофами Абу-Даби анонсировал новые правила для местных жителей и туристов, которые вступят в силу 20 августа, сообщает "Турпром".
Начиная с грядущей пятницы, "зеленый пропуск", полученный в приложении Alhosn, станет обязательным абсолютно для всех. Без него нельзя будет попасть в торговые центры, рестораны, кафе, тренажерные залы, места для отдыха и спорта, курорты, музеи, тематические парки, университеты, институты, государственные и частные школы.
Чтобы иметь возможность спокойно передвигаться по Абу-Даби, иностранные туристы перед поездкой должны зарегистрироваться в приложении Федерального агентства по удостоверению личности и гражданству, заполнить форму и загрузить международный сертификат о вакцинации. Затем им придет SMS со ссылкой на приложение Alhosn.
По прибытии в столицу ОАЭ путешественники получат единый идентификационный номер, с помощью которого можно будет зарегистрироваться в приложении. Затем гостям Абу-Даби выдадут одноразовый пароль для получения "зеленого пропуска".
Напомним, туристы из России могут отдыхать в Абу-Даби при условии соблюдения десятидневного карантина и сдачи ПЦР-теста по прилете. Покинуть пределы аэропорта разрешается только после тестирования.
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Вчера, 08:00Туризм
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ТуризмВакцинацияОАЭНовости - ТуризмтуристыАбу-ДабиТуризмКоронавирус COVID-19отдых на морекуда можно лететь
 
 
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