https://ria.ru/20210815/zhertvy-1745853756.html
Число жертв наводнения на севере Турции возросло до 64
Число жертв наводнения на севере Турции возросло до 64 - РИА Новости, 15.08.2021
Число жертв наводнения на севере Турции возросло до 64
Число погибших при вызванных проливными дождями наводнениях и селях в провинциях Кастамону, Синоп и Бартын на черноморском побережье Турции увеличилось до 64,... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T23:43
2021-08-15T23:43
2021-08-15T23:43
в мире
турция
синоп (провинция)
наводнение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727708412_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e85ecafe26b40794e7e5040f1f3f157.jpg
АНКАРА, 15 авг - РИА Новости. Число погибших при вызванных проливными дождями наводнениях и селях в провинциях Кастамону, Синоп и Бартын на черноморском побережье Турции увеличилось до 64, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) в воскресенье.Ранее сообщалось о 62 погибших. От стихийного бедствия пострадали 284 человека, пропали без вести 76. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия провинции Кастамону, Синоп и Бартын на севере Турции, пострадавшие от наводнения и селей."В результате стихийного бедствия 54 человека погибли в Кастамону, девять - в Синопе и один - в Бартыне", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 1700 человек. Около 400 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.
https://radiosputnik.ria.ru/20210812/pozhar-1745543976.html
турция
синоп (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727708412_711:278:3071:2048_1920x0_80_0_0_c46705f87b100c9a714e4298c69fb5a0.jpg
Наводнения и оползни: потоп на черноморском побережье Турции
Наводнение, вызванное проливными дождями, произошло в провинциях Ризе и Артвин на северо-востоке Турции, в районе стихийного бедствия идут поисково-спасательные работы, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям республики в четверг.
2021-08-15T23:43
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, синоп (провинция), наводнение
Число жертв наводнения на севере Турции возросло до 64
Число погибших при вызванных дождями наводнениях и селях в на севере Турции увеличилось до 64
АНКАРА, 15 авг - РИА Новости.
Число погибших при вызванных проливными дождями наводнениях и селях в провинциях Кастамону, Синоп
и Бартын на черноморском побережье Турции
увеличилось до 64, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) в воскресенье.
Ранее сообщалось о 62 погибших. От стихийного бедствия пострадали 284 человека, пропали без вести 76. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия провинции Кастамону, Синоп и Бартын на севере Турции, пострадавшие от наводнения и селей.
"В результате стихийного бедствия 54 человека погибли в Кастамону, девять - в Синопе и один - в Бартыне", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 1700 человек. Около 400 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.