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Число жертв наводнения на севере Турции возросло до 64
Число жертв наводнения на севере Турции возросло до 64 - РИА Новости, 15.08.2021
Число жертв наводнения на севере Турции возросло до 64
Число погибших при вызванных проливными дождями наводнениях и селях в провинциях Кастамону, Синоп и Бартын на черноморском побережье Турции увеличилось до 64,... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T23:43
2021-08-15T23:43
в мире
турция
синоп (провинция)
наводнение
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АНКАРА, 15 авг - РИА Новости. Число погибших при вызванных проливными дождями наводнениях и селях в провинциях Кастамону, Синоп и Бартын на черноморском побережье Турции увеличилось до 64, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) в воскресенье.Ранее сообщалось о 62 погибших. От стихийного бедствия пострадали 284 человека, пропали без вести 76. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия провинции Кастамону, Синоп и Бартын на севере Турции, пострадавшие от наводнения и селей."В результате стихийного бедствия 54 человека погибли в Кастамону, девять - в Синопе и один - в Бартыне", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 1700 человек. Около 400 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.
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турция
синоп (провинция)
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Наводнения и оползни: потоп на черноморском побережье Турции
Наводнение, вызванное проливными дождями, произошло в провинциях Ризе и Артвин на северо-востоке Турции, в районе стихийного бедствия идут поисково-спасательные работы, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям республики в четверг.
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в мире, турция, синоп (провинция), наводнение
23:43 15.08.2021
 
Число жертв наводнения на севере Турции возросло до 64

Число погибших при вызванных дождями наводнениях и селях в на севере Турции увеличилось до 64

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
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АНКАРА, 15 авг - РИА Новости. Число погибших при вызванных проливными дождями наводнениях и селях в провинциях Кастамону, Синоп и Бартын на черноморском побережье Турции увеличилось до 64, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) в воскресенье.
Ранее сообщалось о 62 погибших. От стихийного бедствия пострадали 284 человека, пропали без вести 76. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия провинции Кастамону, Синоп и Бартын на севере Турции, пострадавшие от наводнения и селей.
"В результате стихийного бедствия 54 человека погибли в Кастамону, девять - в Синопе и один - в Бартыне", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 1700 человек. Около 400 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.
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В миреТурцияСиноп (провинция)Наводнение
 
 
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