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В Алма-Атинской области произошло землетрясение магнитудой 4,5

В Алма-Атинской области произошло землетрясение магнитудой 4,5 - РИА Новости, 15.08.2021

В Алма-Атинской области произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в воскресенье на территории Алма-Атинской области Казахстана на юго-востоке страны, сообщила пресс-служба департамента по РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T10:59

2021-08-15T10:59

2021-08-15T10:59

в мире

казахстан

алматинская область

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АЛМА-АТА, 15 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в воскресенье на территории Алма-Атинской области Казахстана на юго-востоке страны, сообщила пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) региона.По данным ДЧС, подземные толчки зафиксированы в 12.52 по местному времени (09.52 мск)."Эпицентр землетрясения расположен в 97 километрах на северо-запад от Алматы на территории Илийского района Алматинской области. Энергетический класс землетрясения - 9.1. Магнитуда MPV – 4,5. Глубина 15 километров", - отмечается в сообщении.Жители села Курты ощутили подземные толчки силой 2 балла по шкале МSК-64.

https://ria.ru/20210814/gaiti-1745773943.html

казахстан

алматинская область

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в мире, казахстан, алматинская область