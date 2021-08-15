https://ria.ru/20210815/zamuzh-1745672113.html

Хотела в школу, но выдали замуж. Кто продает малолетних дочерей

Хотела в школу, но выдали замуж. Кто продает малолетних дочерей - РИА Новости, 15.08.2021

Хотела в школу, но выдали замуж. Кто продает малолетних дочерей

В Индонезии замуж выдают 13-15-летних девушек. Правозащитники с этим борются. Парламент поднял брачный возраст с 16 до 19 лет, но ситуация мало изменилась. Это... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T08:00

2021-08-15T08:00

2021-08-15T08:05

в мире

ближний восток

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Ксения Марсина. В Индонезии замуж выдают 13-15-летних девушек. Правозащитники с этим борются. Парламент поднял брачный возраст с 16 до 19 лет, но ситуация мало изменилась. Это давняя проблема многих ближневосточных, африканских и азиатских государств. Официально такие союзы могут запретить, но власти нередко закрывают на них глаза.За хорошие деньги"Я смотрела, как мои друзья каждое утро идут в школу и мечтала оказаться на их месте. Мне было так плохо", — вспоминает индонезийка Расминах. Родители заставили 13-летнюю дочь бросить школу ради брака с 27-летним мужчиной. Этот союз быстро распался. В 15 лет она вновь вышла замуж. Второму супругу было 40.Каждая девятая индонезийка вступает в брак несовершеннолетней. Правозащитники давно этим возмущаются. Кажется, в парламенте их наконец услышали: брачный возраст подняли с 16 до 19 лет. Поставили задачу за десять лет снизить число детских свадеб на сорок процентов. Но многие родители нарушают закон.Девушки-подростки ни психологически, ни физически не готовы к браку. К тому же велик риск ранней незапланированной беременности. В ООН подсчитали, что на Филиппинах материнская смертность за год выросла на 22 процента, с 2,6 тысячи человек до 3170.Многих девочек родители отдают замуж, чтобы поправить финансовое положение. Западные СМИ приводят историю Андреа из провинции Магинданао. Около 70 процентов семей в этом филиппинском районе — бедняки. В 12 лет ее выдали за 14-летнего. "Мои родители были очень бедны, они думали, что муж будет заботиться обо мне. Он казался им милым и работящим. Но все вышло иначе", — рассказывает Андреа. В 14 лет у нее родился ребенок, через три года — второй. "Муж бил меня и изменял мне. Иногда нам с детьми нечего было есть", — говорит филиппинка.По данным Girls Not Brides ("Девочки не невесты"), Филиппины по числу ранних браков на десятом месте — там 808 тысяч женщин, вышедших замуж несовершеннолетними. На первом — Индия (15,6 миллиона). У индуистов такой обычай: родители невесты должны дать приданое, но чем младше девушка, тем скромнее подарок жениху.При этом в Индии разница в возрасте молодоженов обычно небольшая. Родители заключают союз, когда будущие супруги еще дети. Жить вместе они начинают в 15-16 лет.Скандальный законРанние браки — проблема многих стран не только Южной Азии, но и Ближнего Востока. В 2014 году в Ираке хотели принять "закон Джафари", наделавший немало шума в западных СМИ. Предлагалось снизить брачный возраст для мальчиков до 15 лет, для девочек — до девяти. Джафаритский мазхаб — это школа исламского права, восходящая к имаму Джафари, который жил в VIII веке. Шиитские правоведы считают, что девять лет — самое время для замужества. При этом нигде не говорится, что это автоматически означает начало половой жизни.С 1959 года в Ираке выйти замуж разрешалось с 18 лет, в исключительных случаях — с 15, и только с согласия опекунов. Помимо прочего, это ограничивало практику многоженства."Закон Джафари" был явным откатом в прошлое. В документе предлагалось еще и фактически легализовать изнасилования в браке — муж получал право на интимные отношения с женой, даже если она этого не хочет.По стране прокатились акции протеста. Инициативу отложили. Но спустя три года к ней вернулись. Группа из 40 парламентариев вновь предложила поправки в законодательство. Люди опять вышли на улицы. Законопроект сняли с голосования.Правозащитники справедливо отмечали, что ребенка фактически приравнивали к товару, так как многие родители из бедных семей были готовы расстаться с дочерями ради хорошего калыма. К тому же до этого раннее замужество не предполагало интимных отношений. Девочка переезжала к супругу, который с этого момента должен был ее обеспечивать. Сексуальная жизнь начиналась лишь по достижении половой зрелости. Сейчас все иначе.Кроме того, брак для несовершеннолетних девочек означает, что образования они не получат. Мужья хотят, чтобы они занимались хозяйством, а не уроки делали. Да и домашнее насилие в таких семьях процветает.Проблема не исчезлаВ законах Саудовской Аравии до 2019 года в принципе не было понятия "брачный возраст". Люди ориентировались на богословов. Те, в свою очередь, считают, что замуж можно выходить и с девяти лет. Неудивительно, что к 18 годам пятая часть саудовских девушек уже сыграла свадьбу.Неравные браки тоже не редкость. Так, 90-летний старик женился на 15-летней, заплатив родителям 17 тысяч долларов. После свадьбы жена заперлась в комнате на несколько дней. Расстроенный муж, посчитав себя обманутым, подал иск на тестя и тещу.Случаются и трагедии. В Йемене восьмилетняя девочка, вышедшая замуж за 40-летнего, умерла от внутренних травм в первую брачную ночь. После этого правозащитные организации принялись еще активнее требовать от властей увеличения минимального возраста вступления в брак. И добились своего. Теперь в стране свадьба возможна лишь с 18 лет.Местные исламисты возражали — они считают, что это противоречит мусульманским законам. Как бы то ни было, традиция ранних браков никуда не делась. Формально такие союзы могут быть запрещены, но зачастую на них просто закрывают глаза.

https://ria.ru/20160217/1376160147.html

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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