https://ria.ru/20210815/yakutiya-1745790515.html

Власти рассказали о тушении пожаров в Якутии с помощью искусственных дождей

Власти рассказали о тушении пожаров в Якутии с помощью искусственных дождей - РИА Новости, 15.08.2021

Власти рассказали о тушении пожаров в Якутии с помощью искусственных дождей

Самолёт-зондировщик Ан-26 "Циклон" вызвал дожди в районах Якутии, что позволило снизить огневую напряжённость в лесных массивах и близ населённых пунктов,... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T09:32

2021-08-15T09:32

2021-08-15T09:32

происшествия

нюрбинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-26

республика саха (якутия)

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 15 авг - РИА Новости. Самолёт-зондировщик Ан-26 "Циклон" вызвал дожди в районах Якутии, что позволило снизить огневую напряжённость в лесных массивах и близ населённых пунктов, сообщает оперативный штаб республики."Самолёт-зондировщик Ан-26 "Циклон" ФБУ "Авиалесоохрана" в эти дни работал в центральной и западной группе районов. Благодаря этой работе в Горном, Кобяйском, Верхневилюйском, Сунтарском, Мирнинском, Нюрбинском районах выпали осадки, которые позволили снизить огневую напряжённость в лесных массивах и близ населённых пунктов", - рассказали в оперштабе.Также отмечается, что по прогнозам якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в Ленском, Олекминском, Мирнинском, днем в центральных районах местами небольшие кратковременные дожди, ночью в Вилюйской группе, Жиганском районах, Верхоянье, днем в Томпонском, Оймяконском районах умеренные кратковременные дожди."Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью +11+16°, на севере +3+8°, днем +26+31°, при дыме +20+25°, на севере +10+15", - добавили в оперштабе.По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории республики действуют 166 природных пожаров, за сутки ликвидировано 10 на общей площади свыше 110 тысяч гектаров. На тушении задействовано свыше 4,9 тысячи человек и 867 единиц техники, привлеченных органами управления якутской территориальной подсистемы РСЧС и в рамках межведомственного маневрирования сил и средств федерального резерва МЧС России и Авиалесоохраны.

https://ria.ru/20210814/putin-1745743306.html

нюрбинский район

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нюрбинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-26, республика саха (якутия), природные пожары в россии