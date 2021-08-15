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Власти рассказали о тушении пожаров в Якутии с помощью искусственных дождей
Власти рассказали о тушении пожаров в Якутии с помощью искусственных дождей - РИА Новости, 15.08.2021
Власти рассказали о тушении пожаров в Якутии с помощью искусственных дождей
Самолёт-зондировщик Ан-26 "Циклон" вызвал дожди в районах Якутии, что позволило снизить огневую напряжённость в лесных массивах и близ населённых пунктов,... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T09:32
2021-08-15T09:32
происшествия
нюрбинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-26
республика саха (якутия)
природные пожары в россии
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ЯКУТСК, 15 авг - РИА Новости. Самолёт-зондировщик Ан-26 "Циклон" вызвал дожди в районах Якутии, что позволило снизить огневую напряжённость в лесных массивах и близ населённых пунктов, сообщает оперативный штаб республики."Самолёт-зондировщик Ан-26 "Циклон" ФБУ "Авиалесоохрана" в эти дни работал в центральной и западной группе районов. Благодаря этой работе в Горном, Кобяйском, Верхневилюйском, Сунтарском, Мирнинском, Нюрбинском районах выпали осадки, которые позволили снизить огневую напряжённость в лесных массивах и близ населённых пунктов", - рассказали в оперштабе.Также отмечается, что по прогнозам якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в Ленском, Олекминском, Мирнинском, днем в центральных районах местами небольшие кратковременные дожди, ночью в Вилюйской группе, Жиганском районах, Верхоянье, днем в Томпонском, Оймяконском районах умеренные кратковременные дожди."Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью +11+16°, на севере +3+8°, днем +26+31°, при дыме +20+25°, на севере +10+15", - добавили в оперштабе.По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории республики действуют 166 природных пожаров, за сутки ликвидировано 10 на общей площади свыше 110 тысяч гектаров. На тушении задействовано свыше 4,9 тысячи человек и 867 единиц техники, привлеченных органами управления якутской территориальной подсистемы РСЧС и в рамках межведомственного маневрирования сил и средств федерального резерва МЧС России и Авиалесоохраны.
https://ria.ru/20210814/putin-1745743306.html
нюрбинский район
республика саха (якутия)
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происшествия, нюрбинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-26, республика саха (якутия), природные пожары в россии
09:32 15.08.2021
 
Власти рассказали о тушении пожаров в Якутии с помощью искусственных дождей

Власти Якутии: искусственные дожди помогли облегчить ситуацию с лесными пожарами

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" тушит лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии
Сотрудник ФБУ Авиалесоохрана тушит лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЯКУТСК, 15 авг - РИА Новости. Самолёт-зондировщик Ан-26 "Циклон" вызвал дожди в районах Якутии, что позволило снизить огневую напряжённость в лесных массивах и близ населённых пунктов, сообщает оперативный штаб республики.
"Самолёт-зондировщик Ан-26 "Циклон" ФБУ "Авиалесоохрана" в эти дни работал в центральной и западной группе районов. Благодаря этой работе в Горном, Кобяйском, Верхневилюйском, Сунтарском, Мирнинском, Нюрбинском районах выпали осадки, которые позволили снизить огневую напряжённость в лесных массивах и близ населённых пунктов", - рассказали в оперштабе.
Также отмечается, что по прогнозам якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в Ленском, Олекминском, Мирнинском, днем в центральных районах местами небольшие кратковременные дожди, ночью в Вилюйской группе, Жиганском районах, Верхоянье, днем в Томпонском, Оймяконском районах умеренные кратковременные дожди.
"Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью +11+16°, на севере +3+8°, днем +26+31°, при дыме +20+25°, на севере +10+15", - добавили в оперштабе.
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По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории республики действуют 166 природных пожаров, за сутки ликвидировано 10 на общей площади свыше 110 тысяч гектаров. На тушении задействовано свыше 4,9 тысячи человек и 867 единиц техники, привлеченных органами управления якутской территориальной подсистемы РСЧС и в рамках межведомственного маневрирования сил и средств федерального резерва МЧС России и Авиалесоохраны.
 
ПроисшествияНюрбинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ан-26Республика Саха (Якутия)Природные пожары в России
 
 
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