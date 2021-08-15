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В армии Ливана рассказали подробности взрыва цистерны с бензином
В армии Ливана рассказали подробности взрыва цистерны с бензином - РИА Новости, 15.08.2021
В армии Ливана рассказали подробности взрыва цистерны с бензином
Ливанская армия сообщила в воскресенье, что взорвавшаяся на севере страны цистерна с бензином была ранее конфискована военными. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T13:12
2021-08-15T13:58
в мире
ливан
взрыв танкера на северо-западе ливана
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КАИР, 15 авг – РИА Новости. Ливанская армия сообщила в воскресенье, что взорвавшаяся на севере страны цистерна с бензином была ранее конфискована военными.Цистерна с бензином взорвалась в ночь на воскресенье в районе деревни Тулейль провинции Аккар, погибли не менее 20 человек, ранены 79."Армия конфисковала данную цистерну (до взрыва - ред.) для раздачи бензина гражданам", - сообщается в Twitter армии. Военные отмечают, что начато расследование.Согласно заявлению армии, военные задержали сына владельца участка, на котором располагалась цистерна.В пятницу армия заявила, что военные будут заходить на закрытые АЗС и конфисковывать весь бензин из хранилищ. Бензин будет сразу же распространяться бесплатно среди граждан.Глава центрального банка Ливана Рияд Саляме заявил в среду, что больше нет возможностей субсидировать топливо. В связи с этим ожидается взрывной рост цен на бензин.В Ливане уже несколько месяцев подряд усугубляется топливный кризис. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб разрешил в конце июня импорт бензина в страну по новом курсу, втрое выше прежнего - по 3900 фунтов за доллар.В связи с дефицитом бензина АЗС в стране работают только до полудня и заправляют не более 25 литров в одну машину, в связи с чем перед заправками выстраиваются длинные пробки, время ожидания в которых растягивается на несколько часов.
https://ria.ru/20210815/tanker-1745784090.html
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в мире, ливан, взрыв танкера на северо-западе ливана
13:12 15.08.2021 (обновлено: 13:58 15.08.2021)
 
В армии Ливана рассказали подробности взрыва цистерны с бензином

Армия Ливана: взорвавшаяся цистерна с бензином была конфискована военными

© REUTERS / Omar IbrahimНа месте взрыва топливного бака в Аккаре, Ливан
На месте взрыва топливного бака в Аккаре, Ливан - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© REUTERS / Omar Ibrahim
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КАИР, 15 авг – РИА Новости. Ливанская армия сообщила в воскресенье, что взорвавшаяся на севере страны цистерна с бензином была ранее конфискована военными.
Цистерна с бензином взорвалась в ночь на воскресенье в районе деревни Тулейль провинции Аккар, погибли не менее 20 человек, ранены 79.
"Армия конфисковала данную цистерну (до взрыва - ред.) для раздачи бензина гражданам", - сообщается в Twitter армии. Военные отмечают, что начато расследование.
Согласно заявлению армии, военные задержали сына владельца участка, на котором располагалась цистерна.
В пятницу армия заявила, что военные будут заходить на закрытые АЗС и конфисковывать весь бензин из хранилищ. Бензин будет сразу же распространяться бесплатно среди граждан.
Глава центрального банка Ливана Рияд Саляме заявил в среду, что больше нет возможностей субсидировать топливо. В связи с этим ожидается взрывной рост цен на бензин.
В Ливане уже несколько месяцев подряд усугубляется топливный кризис. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб разрешил в конце июня импорт бензина в страну по новом курсу, втрое выше прежнего - по 3900 фунтов за доллар.
В связи с дефицитом бензина АЗС в стране работают только до полудня и заправляют не более 25 литров в одну машину, в связи с чем перед заправками выстраиваются длинные пробки, время ожидания в которых растягивается на несколько часов.
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