https://ria.ru/20210815/vzryv-1745806623.html

В армии Ливана рассказали подробности взрыва цистерны с бензином

В армии Ливана рассказали подробности взрыва цистерны с бензином - РИА Новости, 15.08.2021

В армии Ливана рассказали подробности взрыва цистерны с бензином

Ливанская армия сообщила в воскресенье, что взорвавшаяся на севере страны цистерна с бензином была ранее конфискована военными. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T13:12

2021-08-15T13:12

2021-08-15T13:58

в мире

ливан

взрыв танкера на северо-западе ливана

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КАИР, 15 авг – РИА Новости. Ливанская армия сообщила в воскресенье, что взорвавшаяся на севере страны цистерна с бензином была ранее конфискована военными.Цистерна с бензином взорвалась в ночь на воскресенье в районе деревни Тулейль провинции Аккар, погибли не менее 20 человек, ранены 79."Армия конфисковала данную цистерну (до взрыва - ред.) для раздачи бензина гражданам", - сообщается в Twitter армии. Военные отмечают, что начато расследование.Согласно заявлению армии, военные задержали сына владельца участка, на котором располагалась цистерна.В пятницу армия заявила, что военные будут заходить на закрытые АЗС и конфисковывать весь бензин из хранилищ. Бензин будет сразу же распространяться бесплатно среди граждан.Глава центрального банка Ливана Рияд Саляме заявил в среду, что больше нет возможностей субсидировать топливо. В связи с этим ожидается взрывной рост цен на бензин.В Ливане уже несколько месяцев подряд усугубляется топливный кризис. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб разрешил в конце июня импорт бензина в страну по новом курсу, втрое выше прежнего - по 3900 фунтов за доллар.В связи с дефицитом бензина АЗС в стране работают только до полудня и заправляют не более 25 литров в одну машину, в связи с чем перед заправками выстраиваются длинные пробки, время ожидания в которых растягивается на несколько часов.

https://ria.ru/20210815/tanker-1745784090.html

ливан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ливан, взрыв танкера на северо-западе ливана